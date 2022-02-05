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План “Бильд” по оккупации Украины

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Еще один "секретный план" нападения России на Украину. Правда теперь сроки сдвинули уже на март.
Буквально ничего от газетчиков не утаишь.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7429152.html
Метки: война на украине, идиоты, Путин, Украина, юмор
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