Источник: www.stoletie.ru

На фоне хора русофобов в мире все громче звучат голоса в поддержку России

Особенно много комментариев в иностранных СМИ с анализом ситуации в нашей стране появляется сегодня в связи с предстоящими у нас в марте выборами президента. И практически все обозреватели в один голос заявляют, что победителем на них, вне всякого сомнения, станет Владимир Путин. А иные видные западные политики уже демонстративно называют себя его сторонниками.

«Наши дела пошли бы лучше, если бы у нас был свой Путин», – сетует лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини на пресс-конференции перед репортерами. Его слова цитирует немецкий еженедельник «Бильд» в статье под заголовком: «Этот фанат Путина хочет управлять Италией». «Правого популиста, который охотно появляется в футболке с портретом Путина, – пишет издание, – воодушевляет успех австрийской партии FPÖ, вошедшей вместе с консервативной партией ÖVP в новое коалиционное правительство в Вене. Обе партии заключили соглашение о сотрудничестве с путинской «Единой Россией». Лидеры обеих партий громко и неустанно выступают против антироссийских санкций ЕС и за признание присоединения Крыма», – сообщает «Бильд».

«Глава «Лиги Севера» посещал аннексированный полуостров Крым, демонстративно встречался с политиками из санкционного списка ЕС, охотно давал интервью российскому пропагандистскому каналу RT и обвинял НАТО, а не шефа Кремля и союзника Асада, в агрессивном поведении», – удивляется «Бильд». «Я считаю Путина великим, и я думаю так не за деньги», – цитирует он Сальвини.

Известный британский журналист Эдвард Люс в своей колонке в газете «Файнэншл таймс» пишет, что постоянное муссирование темы о том, что Москва избрала Трампа президентом США, только укрепляет позиции Путина в самой России. По его мнению, для усиления имиджа российского президента как определяющего все мировые процессы можно вообще ничего не делать – «достаточно просто сидеть и слушать Демократическую партию».

В статье признается также, что скандальное решение МОК о запрете России участвовать в зимней Олимпиаде только сплотило россиян вокруг своего лидера. «Для западного сообщества, которое не горит желанием поддерживать мистера Путина или отторгать российский народ, это создает дилемму».

«Непреклонный лидер с железной рукой» – под таким заголовком помещает статью о выборах в России корреспондент китайского издания Sina.com, Хань Цзин.

«Зимний снег посеребрил высокие стены Московского Кремля. Несмотря на напряженность, вызванную терактом в конце 2017 года, боевой дух Владимира Путина, который выдвинул свою кандидатуру на выборы как раз в это время, ничуть не ослаб. Теракт, произошедший в Санкт-Петербурге в конце 2017 года, очень разозлил Путина. Он объявил о том, что при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов «брать в плен» никого не будут, бандитов будут ликвидировать на месте. Подобное заявление демонстрирует «железную руку» и власть президента. Сила его, человека, проходившего подготовку в КГБ, сына моряка, очевидна. В памяти людей ещё свежо знаменитое высказывание Путина десятилетней давности: «Дайте мне 20 лет, и вы не узнаете Россию!», – делает вывод эксперт и продолжает:

«Сирия в прошлом году дала российским военным и дипломатам немалый «урожай», – продолжает издание. – По просьбе сирийской стороны Путин, начиная с сентября 2015 года, наносил безукоризненно точные удары по экстремистам. Россия полностью руководила развитием ситуации в Сирии с помощью военной силы и переговоров. В конце 2017 года Путин объявил о победе в этой войне и выводе войск. По информации российской стороны, за чуть более чем два года содействия российские войска освободили 67 тысяч квадратных километров сирийской территории и уничтожили больше 32 тысяч боевиков. Кроме ввода войск, Путин также начал процесс политического примирения при участии множества сторон. Через встречу лидеров России, Турции и Ирана в Сочи и быстрых, как ураган, визитов Путина в Сирию, Египет и Турцию Россия «расставила фигуры на шахматной доске» Ближнего Востока, и вскоре её военное преимущество переросло в политическое влияние».

Отмечая положительные сдвиги в экономике России, издание констатирует, что «в 2017 году российская экономика вышла из рецессии, появились признаки восстановления».

«В прошедшем году, – напоминает его эксперт, – в России были рекордные урожаи зерна, по предварительным подсчетам они превысили 130,5 миллионов тонн. За три квартала 2017 года объем прямых иностранных инвестиций составил 23 миллиарда долларов, что в 2,5 раза больше того же показателя за тот же период прошлого года. Реальная заработная плата выросла на 2,5%. А развитие цифровой экономики и запуск новых бизнес-моделей сделает российские предприятия более конкурентоспособными и будет стимулировать диверсифицированное развитие экономики».

«Видимо, пытаясь сдержать обещание, этот «раб на галерах» официально объявил об участии в президентских выборах в 2018 году в качестве самовыдвиженца. Если ничего не случится, то Путин будет у руля ещё шесть лет и станет президентом, дольше всех находившимся у власти. Людей больше всего удивляет то, что его «политика с позиции силы» не вызывает антипатии у народа. Как показывает опрос, опубликованный Фондом «Общественное мнение» в ноябре 2017 года, более 80% россиян удовлетворены работой Путина. Путин твердо отстаивает государственные интересы России, поэтому россияне видят в нем символ того, что их страна – великая», – замечает специалист по вопросам России Центра изучения мировых проблем агентства «Синьхуа» Шэнши Лян.

«Путин может рассчитывать более чем на 70% голосов, – пишет немецкая газета «Зюддойче Цайтунг». – В своей стране президент уже давно стал человеком, который выше всякой политики. Путин – это политическая фигура, стоящая над государством и над партиями. Он изображается как «национальный лидер», и это означает, что за неудачи и промахи критике постоянно подвергаются государство и правительство, но не сам Путин».

«Путин осуществляет мечту царей», – считает итальянская газета «Аввенире», комментируя международную политику России. «На свет, – отмечает издание, – появляется новая средиземноморская держава, с которой придется считаться. Владимир Путин осуществил мечту царей, добившись постоянного присутствия в водах Средиземного моря. Он действует активными методами, а его дипломатия строится на продажах оружия, соглашениях по борьбе с терроризмом, посредничестве при переговорах и продаже энергоносителей».

По мнению «Аввенире», Путин «свободно чувствует себя среди разных действующих лиц, владеет мастерством эквилибриста, добиваясь мира в войне».

«В сирийской трагедии Путин с самого начала занял сдержанную позицию, цель которой состояла в сохранении своих интересов, среди которых растущая база в Тартусе и новая база в Хмеймиме. Это первые детали мозаики в момент её активного развития, здесь Россия строит свои планы на могущество. Это стало понятно ещё несколько лет назад, когда, словно из ниоткуда возникла оперативная группа по средиземноморскому бассейну.

Со времени своего создания средиземноморская команда стала свидетельницей всей череды чудес российского морского флота.

Эта коллекция судов должна была подать сигнал силы Западу в бассейне, где Россия вновь начала играть свою партию, застав врасплох Соединенные Штаты и НАТО», – пишет издание.

Даже те, кто продолжает по-прежнему Россию и ее президента поносить, вынуждены, скривив губы, признать, как это сделало недавно агентство «Блумберг»: «Реально противостоять Путину можно, лишь коллективно пожав плечами…».

Автор: Владимир Малышев

Источник: nstarikov.ru