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Пандемия была вступлением. Теперь начинается основная часть

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Каковы первые признаки надвигающейся эпохи сокращённого потребления. Как пандемия обеспечила переход к этому новому миру. С чем нам предстоит столкнуться в дальнейшем, если эта тенденция сохранится. Кто этот новый человек, которого создали чтобы быть проводником Нового Мира. Об этом и многом другом рассказывает Фёдор Лисицын.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NCQYq2T6Qgc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8679 6399
    чужой час назад

      Здгавствуйте, с вами книжный магазин.
      Пгагэс итд привел к обнищанию нашего книжного магазина.
      Творится что то стгашное. Это заговог против нашего магазина.
      Мы все знаем и пишем что было, но никто не покупает наши книжки,
      Потому что все уже знают что было.
      Мы сами что то делаем, и обвиняем в этом всех вокруг.
      Помогите нам продать наши книги.

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