Пандемия была вступлением. Теперь начинается основная часть
Каковы первые признаки надвигающейся эпохи сокращённого потребления. Как пандемия обеспечила переход к этому новому миру. С чем нам предстоит столкнуться в дальнейшем, если эта тенденция сохранится. Кто этот новый человек, которого создали чтобы быть проводником Нового Мира. Об этом и многом другом рассказывает Фёдор Лисицын.
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Здгавствуйте, с вами книжный магазин.
Пгагэс итд привел к обнищанию нашего книжного магазина.
Творится что то стгашное. Это заговог против нашего магазина.
Мы все знаем и пишем что было, но никто не покупает наши книжки,
Потому что все уже знают что было.
Мы сами что то делаем, и обвиняем в этом всех вокруг.
Помогите нам продать наши книги.