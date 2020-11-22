Новый украинский киношедевр Олега Сенцова встретили пустые залы

Как сказано в одной рекламе:

— Что же автор хотел этим сказать?

— Что Бог не дал ему таланта, а идти работать на завод не хотелось.

Четверг, 19 ноября оказался на Украине днём продвинутой культуры. В украинский прокат вышел долгожданный новый фильм Олега Сенцова «Номера», на создание которого Министерство культуры выделило 10 млн гривен. «Номера» рекламировались на Украине начиная с февраля, когда фильм был показан на кинофестивале в Берлине.

В итоге фильм практически окупился. Причём значительную часть своей кассы этот фильм собрал благодаря журналистам от Анатолия Шария (1 шт.) и от «Страна.UA» (1 шт.), которые пришли на просмотр кино, дабы иметь потом возможность дать этому киношедевру свою рецензию.

Сам Олег Сенцов не пришёл на премьеру своего творения. Представляю, как коллеги его спрашивали: «Пойдёшь на премьеру, ну хоть для приличия? Всё-таки столько денег на этом запилили?» А Сенцов в ответ: «Нет, вы что! Я такую дрянь не смотрю».

В итоге, прямо в день премьеры фильма всемирно известного украинского режиссёра журналистка Анастасия Товт от «Страны.UA» оказалась единственным его зрителем.

«В фильме много странных и непродуманных моментов. Почему герои едят только раз в день и только кукурузные палочки? Почему грозные судьи так легко отдают оружие бунтарям, которых держали в страхе весь фильм, и вдруг начинают подчиняться приказам Седьмого? Общее впечатления — фильм слишком артхаусный для массового зрителя. И слишком банальный для зрителя артхаусного. Можно предположить, что его ждет трудная прокатная судьба», — поделилась позже впечатлением от этого просмотра журналистка.

Немного о самом фильме

В трейлере к фильму сообщается: Directed from Gulag — «срежиссировано из Гулага» (Сенцов вышел на волю и вернулся в Украину лишь в сентябре 2019 года).

Сценарий для фильма — пьеса, которую написал сам Сенцов еще в 2011 году. Срежиссировать фильм Олегу Сенцову помог крымскотатарский режиссёр Ахтем Сеитаблаев. Рабочий процесс они обсуждали по переписке, которую Сенцов вел из тюрьмы. В десятках писем Олег утверждал актеров, декорации, костюмы, сценографию, а Сеитаблаев работал на съемочной площадке.

Сюжет фильма — попытка плагиата романа Джорджа Оруэлла «1984», с той разницей, что у героев Оруэлла были имена, а у персонажей Сенцова вместо имен — номера. Фильм вызывает ощущение любительской третьеразрядной пьесы. Персонажи разговаривают и двигаются как плохие актеры в провинциальном театре, а их реплики (по отзывам тех, кто посмотрел) перенасыщены ненужным пафосом.

Сам фильм – это минималистичная театральная постановка, отснятая с нескольких камер и в прокатном формате. Возможно, автор пытались оглядываться на «Догвилль», там действие фактически происходит на театральной сцене, но качество реализации подобной концепции вышло у украинских режиссёров предельно низким.

Сам фильм лично мне посмотреть пока не удалось, но, по кадрам из трейлера, интересные замечания к нему возникли.

Первое — изначально в фильме показывают диктаторский режим, Автором зачем-то добавлены декоры из советского прошлого. Потом происходит свержение диктатуры и появляется новая тирания, уже чем-то напоминающая фашизм. Получается, что великий патриот и «великомученик» Сенцов показал в своём фильме не самую завидную судьбу Украины. И написан сценарий был ещё в 2011 году, до второго майдана. А теперь, благодаря его статусу, на фильм выделили деньги, даже не вникая в суть сюжета (но оно и понятно, кому такую ерунду захочется изучать?). Но ведь аналогия с Украиной прямо на лицо.

Второе — как видим, Сенцов-красавец срубил деньги прямо из воздуха, при этом впаривает потребителю откровенную тухлятину. Остатков от бюджета хватило только на кукурузные палочки. Ведь если мясо давать и дубли переснимать, сколько расходов будет!

Всё это можно рассматривать как некую лакмусовую бумагу всему украинскому обществу. Это ведь надо иметь талант, чтобы, потратив почти $400 тыс., снять самое непосещаемое кино Украины!

И тут я вспомнил первый фильм Сенова «Гамер». Я тогда критично комментировал этот сюр, но теперь прихожу к интереснейшему выводу, что критика моя была не обоснована. Я просто сразу не понял, что Олег Сенцов — это зачинатель нового течения в киноискусстве! Вот есть популярное массовое искусство типа блокбастеров, есть авторское кино не для всех типа артхауса, и вот Олег родил новый жанр — «кино ни для кого».

Это самый выгодный вид искусства. Можно за 10 миллионов снять кино в одной локации с десятью неизвестными актерами, а отсутствие сборов — это не потому, что оно ни к чёрту и ниже всякой критики, а потому что сложное! Народ не понимает всей его глубины, так как привык к ширпотребу типа «Человека-паука». И вообще — это интеллектуальное фестивальное кино, оно не ради денег, оно ради искусства!

Причем в этом нелегком жанре вся гениальность не в режиссёре, продуманных диалогах, актерском мастерстве или операторской работе, тут важно умение объяснить всю глубину. К примеру, бежал художник в туалет и посередине комнаты не успел. И зритель должен понять, что коричневая субстанция на полу олицетворяет всю тщетность борьбы с непреодолимой силой естественных инстинктов, показывая, что люди, будучи высокоинтеллектуальными существами, не властны над временем, пространством и истинной природой первобытного происхождения! Вот так «непризнанные гении, опередившие свое время» легко продают за деньги банальный понос!

П.С.

Всего же, за три дня просмотра кинотеатрам Киева удалось продать несколько десятков билетов на фильм. Среди зрителей отметились нардепы Алексей Гончаренко и Слава Вакарчук. Будет ли этот фильм украинцами понят и включён в новогоднюю праздничную программу, чтобы просматривать его каждый год? Покажет время.

Андрей Червонец, Аналитическая служба Донбасса

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Страшный день для Украины

«Ассоциация с ЕС» и «Майдан» — ровно семь лет назад эти слова стали одними из самых упоминаемых в СМИ. Сегодня седьмая годовщина так называемого Евромайдана — дня, когда на Украине произошел кровавый госпереворот. Вспомним, как это было, и посмотрим, что происходит в «незалежной» сейчас. В 2013 году на тот момент президент Украины Виктор Янукович понял, что сближение с Европой не пойдет на благо его стране. Соглашение с Евросоюзом лишит Украину возможности сотрудничества с Россией, а европейские товары не компенсируют это. При этому в Европе не хотели идти на уступки. В то же время там опасались заключения Таможенного союза Украины и России. Данный союз был бы очень выгоден для «незалежной». 21 ноября 2013 года украинский Кабмин приостановил подписание ассоциации с ЕС. В тот же день журналист Мустафа Найем опубликовал в Facebook призыв выходить на улицы. «Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей», — написал он. Людей вышло не так уж и много, да и на деле ассоциация с ЕС не связана со вступлением в союз. Но протесты начали раскручивать силы извне. «Свои», то есть «Партия регионов» Януковича, тоже предали. Очень быстро ко всему этому присоединились и националисты — Яценюк, Кличко, Тягнибок. Не остались в стороне олигархи, которые тоже хотели урвать кусок власти. Последние подтянули к этому делу свои СМИ. Протестующих стало больше, они пытались штурмовать администрацию президента и избивали правоохранителей — происходила явная радикализация протеста. 17 декабря Янукович заявил о том, что Москва дает почти двойную скидку на газ, а также кредит. После этого начались провокации. 26 декабря избили журналистку Татьяну Черновол — и на Майдане пошли разговоры, что это организовали власти. Но долго выезжать на этой истории протестующие не смогли. В январе все стало еще хуже — в беркутцев летели «коктейли Молотова», но им было запрещено применять жесткие меры. В конце месяца произошла еще одна жесткая провокация — были убиты активисты Майдана, армянин Нигоян и белорус Жизневский. Те, кто пришел к власти, обвинили в этом правоохранителей, но, вероятнее всего, устроили это те, кто очень жаждал госпереворота на Украине, потому что стреляли в активистов с трех метров. Тогда Янукович пошел на переговоры с протестующими, но это восприняли как слабость. 18 февраля майдановцы пошли на Раду — правоохранители отбили штурм. Более того — освободили улицы вблизи Майдана. Протестующие остались на площади и пытались остановить беркутцев горящими шинами и «коктейлями Молотова». На следующий день неожиданно было объявлено перемирие. Через день должны были приехать представители европейских стран, чтобы согласовать все, но в этот же день произошла еще одна провокация — бойня на Институтской улице, унесшая более 50 жизней. Среди погибших были и протестующие, и силовики. Изначально митингующие требовали возвращения Конституции 2004 года, в которой полномочия президента существенно сокращаются, и Янукович согласился на это с условием, что он останется у власти до следующих официальных президентских выборов. 21 февраля стороны заключили этот договор, где также присутствовали главы МИД других государств. По тому же соглашению войска были из Киева выведены. Но уже вечером оппозиционная сторона заявила о том, что выполнять договор не будет. Янукович уехал, а Украина утонула в пучине кризиса, из которого не может выбраться по сей день. Произошедшее новые власти назвали «Революцией достоинства», и теперь празднуют ее годовщину, хотя на деле радоваться тут нечему. Война на Донбассе, национализм и абсурд, раскол общества, экономический и социальный кризисы, безработица, обвал экспорта и многие другие «прелести жизни» разрывают Украину. Президент там уже сменился — им стал Владимир Зеленский, но и он идет по прежнему пути, не пытаясь помочь стране и ее гражданам. Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

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Тенденции намечены, задачи поставлены: Чего ждать от промышленности в ДНР в скором времени

Слова о том, что военная обстановка на Донбассе привела к упадку производства по всем фронтам, звучат банально и, признаться честно, вызывают то же раздражение, которое испытывает человек, когда у него зависает интернет в самый неподходящий момент. Тебе нужен интернет здесь и сейчас, возможно от этого зависит твоя судьба, а провайдер говорит: «Простите, у нас ремонтные работы». «Мне не нужно завтра, мне нужно немедленно, здесь и сейчас», — именно эти слова стучат по вискам, когда мы ругаем интернетчиков, именно эти слова мы накладываем на ситуацию, когда нам задерживают заработную плату на предприятии. Задолженности по зарплате. Уже давно не секрет, кто стоит за ВТС (Внешторгсервис, – прим РВ) и Курченко. Вот именно за такие отвратительные манипуляции и не любят политику. Ахметов ну очень не хочет расставаться со своими заводами, а ДНР нужно сказать спасибо куратору Суркову, для которого Донбасс — это лишь один из проектов. Он ушел, а проблемы остались, и вуалировать косяки теперь задача кого угодно, но только не Суркова. За последнее время в информационном пространстве произошло два события, которые вносят некоторую ясность в позицию официальной власти Республики и позволяют посмотреть объективно на экономику ДНР. Первое — это интервью премьер-министра Александра Ананченко европейской журналистке, опубликованное в крупном болгарском издании. Второе — совещание Главы ДНР Дениса Пушилина с представителями производственной сферы, где обсуждались проблемы, планы и перспективы. Однако, обо всем по порядку. Оценивая экономическую ситуацию в Республике, Александр Ананченко признает, что времена в ДНР не лучшие и проблем выше крыши, при этом видит выход в иностранных инвестициях. Говоря же о предприятиях Ахметова, которые сейчас находятся в аренде у ВТС, Александр Ананченко дал понять, что предприятия взяты во временное пользование государством и как только военная обстановка перейдет в разряд мирной, можно будет поговорить об официальном возврате имущества настоящим собственникам, если говорить простым языком, то сейчас Ахметов владеет предприятиями закулисно, а потом сможет выйти из тени. Хорошо это или плохо для Республики? Здесь будет зависеть от того, на чьей стороне будет танцевать Ахметов в будущем и чьи интересы ему окажутся выгодней. Вероятней всего, свои личные, а вот на сколько эти личные интересы завязаны на Донбассе — это пока вопрос. Не думаю, что озвученное Александром Ананченко повергло простых работяг в восторг. А с другой стороны, вероятней это лучше сладкой лжи, уж лучше отрезвить народ, пусть понимает реальную ситуацию. Так и что же получается? «Донбасс — это Россия» — просто громкий красноречивый лозунг? Ведь фактически экономика ДНР тесно завязана на украинском олигархе. Судя по тому, что озвучивалось на собрании у Главы ДНР Дениса Пушилина, еще не все потеряно. Как бы удивительно это не прозвучало, но коронавирусная пандемия подтолкнула чиновников и управленцев к действию. Так, например, легкая промышленность, которая в довоенное время, работая на давальческом сырье, стремительно нищала, выполняя фактически роль соковыжималки с дешевой рабочей силой, сегодня выходит на режим плановой экономики. По словам Валерии Ивановой, руководителя ООО «Спецодежда и униформа», производственная загрузка предприятий за время пандемии выросла на 15%, рост по реализации производимой продукции вырос на 66%. Она предложила главе Республики рассмотреть вопрос стабильных заказов от государства. «Под стабильными заказами от государства я понимаю установленные на законодательном уровне преференции для отечественных предприятий над зарубежными поставщиками», — уточнила Валерия Иванова. Идея действительно хорошая, наверняка многие граждане ее оценят по достоинству, ведь все мы любим стабильность, а что может ее обеспечить лучше планового подхода к экономике. Исходя из того, что до 15 декабря правительству ДНР глава Республики поручил рассмотреть это предложение на возможность реализации, можно предположить, что ему эта идея тоже понравилась настолько, что он поручил кроме всего прочего рассмотреть вопрос об уменьшении процента пошлины на ввозимое сырье, поставляемое для изготовления продукции предприятиями легкой промышленности. Однако и это не все. У предприятия «Атоматгормаш» возникла тупиковая ситуация. Связана она с производством медицинских изделий. Проблем несколько. 1) Отсутствие сертификационного центра на территории Республики. 2) Проблема отсутствия оптового поставщика и отказ от прямого взаимодействия с донецкими предприятиями заводов и организаций по поставке комплектующих. Как решатся эти проблемы пока не ясно, но министр промышленности ДНР пообещал помочь. «Опять все зависнет», — я уже слышу эти скептичные возгласы наших граждан. Убеждать не буду в обратном, но готова немного обрадовать. Владимир Рущак на собрании у главы ДНР Дениса Пушилина оценил инициативу производства аппаратов ИВЛ отечественного образца, как одну из перспективных. По своим техническим характеристикам он не будет уступать международным, а вот стоимость его на порядок ниже — около 1,5 млн рублей, для сравнения, российские аналоги стоят порядка 2 млн рублей. Чтобы хотелось еще добавить. На собрании у главы ДНР из уст министра экономического развития Алексея Половяна прозвучали слова, которые мы, граждане Республики, должны отчетливо услышать именно сегодня, для понимания того, как будет преобразовываться экономика ДНР в дальнейшем и как это повлияет на благополучие каждого из нас. Вчитайтесь внимательно: «Законопроект о стратегическом планировании, принятый в первом чтении Народным Советом в 2015-м году, не соответствует текущим реалиям ДНР. Особенно с необходимостью перехода государства на бюджетно-целевое планирование». Наконец, в Республике на правительственном уровне зазвучало слово «планирование». А это значит, что будут расставляться акценты, определяться перспективные отрасли. Вполне логично, что там, где появляется планирование, возникают и стратегические цели. Акцент на отечественное производство, на создание новых предприятий и расширение уже существующих в условиях кризиса, а мы должны быть честными с собой, в ДНР очень сложные времена, можно оценить, как грамотный подход. Достаточно вспомнить Российскую Федерацию, когда экономические санкции на нее только обрушились. Что сделали россияне? Они занялись импортозамещением, начали активную поддержку отечественного бизнеса. Первое время было сложно, но потом такая политика принесла хорошие плоды, спасибо Владимиру Владимировичу Путину за это. Если говорить о вопросе материальной поддержки предприятий в ДНР, то Денис Пушилин на собрании лично поднял этот вопрос и акцентировал внимание председателя Центрального Республиканского Банка Андрея Петренко, что разрабатываемую систему кредитования необходимо адаптировать под спрос и реальные возможности. И хотя по словам представителя ЦРБ механизм по кредитованию уже отрабатывается на Харцызском машиностроительном заводе, глава Республики все же настоял на том, что механизм кредитования должен быть рабочим и удовлетворять потребности предприятий. На этом общем фоне инициатива продвижения законопроекта об инвестициях в ДНР уже не выглядит так устрашающе, но только в том случае, если государство будет двигаться по выбранному пути и дальше, а в идеале и выступать совладельцем стратегически важных для Республики предприятий. Навязывать свой вывод не буду, но все же поделюсь своим личным впечатлением. Республика находится на пороге экономического обрыва, я бы даже сказала уже одной ногой там, согласитесь, ситуация не для слабонервных, и вот в этих условиях наши донбасские люди, чиновники, предприниматели умудряются сохранять стальную хватку, проявлять упертость и упорство. Дорогу осилит идущий, мы двигаемся, и это обнадеживает, остается надеяться на то, что впереди нас ждет не тупик, а лишь крутой поворот в лучшую сторону. Юлия Скубаева, специально для «Русской Весны»

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Трансформация лжи Зе

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