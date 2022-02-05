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Европейский «Зеленый Ярлык» для Газа и Атома. Росатом ГОТОВИТ ЭКСПАНСИЮ в ЕС | Геоэнергетика Инфо

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Как Газ и Атом стали "ЗЕЛЁНЫМИ" в ЕС. Таксономия – "Подарок" России от ЕС? Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Еврокомиссия решила внести газовую и атомную энергетику в список "зеленых" технологий – таксономию. Почему так случилось, как работает таксономия и что это решение означает для России
Еврокомиссия (ЕК) решила внести газовую и атомную энергетику в список "зеленых" технологий. Соответствующий акт еврокомиссары утвердили на своем заседании в среду, 2 февраля. Но вступит он в силу не ранее чем через четыре месяца, если его не заблокирует ни Совет ЕС, ни Европарламент.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UskrpRSV54k
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