Казань в 1991
01. Юморина на Баумана, апрель
02. На остановке возле Ж.Д. вокзала стояли кирзовые сапоги, видимо , оставленные пассажиром, который купил себе новую обувь
03. Самоволка из Кремля
04. Зацепер на трамвае
05. На привокзальной площади
06. На Казанке
07. На площади Свободы
08. Остановка автобуса у ЦУМа
09. На улице Баумана
10. Около дома госучреждений
11. Дом госучреждений
12. У памятника В. И. Ульянову
13. На улице Баумана
14. Казанка
15. Снесенные дома под Кремлем
18. На улице Горького
19. На улице Ленина у Александровского пассажа