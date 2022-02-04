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Казань в 1991

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01. Юморина на Баумана, апрель
01. Юморина на Баумана, апрель

02. На остановке возле Ж.Д. вокзала стояли кирзовые сапоги, видимо , оставленные пассажиром, который купил себе новую обувь.
02. На остановке возле Ж.Д. вокзала стояли кирзовые сапоги, видимо , оставленные пассажиром, который купил себе новую обувь

03. Самоволка из Кремля
03. Самоволка из Кремля

04. Зацепер на трамвае
04. Зацепер на трамвае

05. На привокзальной площади
05. На привокзальной площади

06. На Казанке
06. На Казанке

07. На площади Свободы
07. На площади Свободы

08. Остановка автобуса у ЦУМа
08. Остановка автобуса у ЦУМа

09. На улице Баумана
09. На улице Баумана

10. Около дома госучреждений
10. Около дома госучреждений

11. Дом госучреждений
11. Дом госучреждений

12. У памятника В. И. Ульянову
12. У памятника В. И. Ульянову

13. На улице Баумана
13. На улице Баумана

14. Казанка
14. Казанка

15. Снесенные дома под Кремлем
15. Снесенные дома под Кремлем

16. Снесенные дома под Кремлем

17. Снесенные дома под Кремлем

18. На улице Горького
18. На улице Горького

19. На улице Ленина у Александровского пассажа
19. На улице Ленина у Александровского пассажа
Источник: https://humus.livejournal.com/8237556.html
Метки: история, казань, Россия, фото
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