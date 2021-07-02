В этой научно-популярной статье рассказывается о том, что город Казань выглядел очень непривычно для нас в середине 18-го века, а также рассказывается о том, что в этом городе произошла катастрофа примерно в конце 18-го или в начале 19-го веков. Пишите своё мнение в комментариях по этому вопросу! Статья также доступна в виде фильма: https://youtu.be/9o801fXpUXI

Сегодня мы расскажем о Казани, которая является столицей современного Татарстана и вообще является красивым городом. Чисто случайно нам недавно попалось на глаза изображение Казани из сборника российских и сибирских городов от 1769 года. А так как современная Казань нам довольно-таки хорошо знакома, то это изображение вызвало у нас небольшое непонимание. Скажем сразу же что, рассматривая это изображение мы удивлялись всё больше и больше, так как такого количества церквей в современной Казани мы не видели и в принципе мы не знаем такое место в мире, где было бы так много церквей на коротком расстоянии друг от друга в пределах одного города. Такого нет даже в современном Ватикане или в Иерусалиме. Согласно этому изображению Казани, старинный город был однозначно очень густонаселён, о чём свидетельствуют многочисленные дома, расположенные почти в притык друг к дружке. Интересно также то, что не видно ни одной мечети, так как на всех церквях или соборах стоят православные кресты, а не полумесяцы. Мы ожидали увидеть что-то подобное в Казани того времени, как вы можете видеть на рисунке внизу, но как видно во второй половине 18-го века Казань выглядела совершенно иначе.

В нижнем левом углу этой гравюры изображены люди в чисто западноевропейской одежде того времени. А вот справа проходят какие-то работы с деревом и их также выполняют люди, одетые явно на западноевропейский манер в короткие штаны с чем-то типа гетр. В общем жизнь идёт своим чередом. Но опять же почти вся картина представляет из себя частокол из шпилей церквей и соборов, как в какой-то лавре, но только огромного масштаба. Поиски в интернете вывели нас на подобное изображение Казани, но датируемое 1767 годом. Как можно видеть ракурс изображения в принципе фактически один и тот же, но на этом изображении уже видны люди не только в западноевропейских одеждах, но и в восточных одеждах также.

Как нам кажется, эти обе гравюры скорее всего перерисовывались с одного из более давних панорамных изображений Казани, так как изображение от 1769 года более детальное по сравнению с гравюрой от 1767 года, но в любом случае мы не думаем, что то изначальное изображение было намного древнее и, скорее всего, также было выполнено примерно в середине 18-го века.

Мы думаем, что это и дураку понятно, что если такого количества соборов и церквей в современной Казани нет, то эта странность должна каким-то образом объясняться. Как мы уже поняли потом на этом странности не закончились, а всё только начиналось, как и начинается эта научно-популярная статья для вас дорогие читатели.

Само собой, что первым делом было решено проверить, а не были ли уничтожены все эти многочисленные храмы в постреволюционное время коммунистами, как это происходило в других города бывшей Российской Империи после Октябрьской революции. Поэтому мы решили взглянуть на дореволюционную Казань. И что же Вы думаете? Небольшой первый шок! Нет там такого количества церквей и в помине. После этого появился азарт, и мы начали внимательно рассматривать доступные старинные изображения Казани и сравнивать их друг с другом. Например, мы нашли вот это изображение Казани на открытке примерно конца 19-го века с видом на Казанский Кремль со стороны реки Казанки и эту гравюру от 1839 года с изображением со стороны реки Волги, а точнее с того берега Волги, где и расположен сам Казанский Кремль.

Казанский кремль, примерно конец 19-го века Казанский кремль, примерно конец 19-го века

Казанский кремл, примерно конец 19-го века

Кстати, кремль – это не одна башня с часами, как многие привыкли называть Спасскую Башню московского Кремля, а это укреплённое ядро города, то есть фактически крепость, окружённая крепостной стеной с разного рода важными сооружениями внутри. Бросается в глаза то, что на месте расположения домов и церквей вблизи холма Казанского Кремля на гравюрах 1767-69 годов, на рисунке 1839 года находится что-то типа чистого поля или заливного луга, по которому спокойно скачут два всадника. Куда делись дома и храмы? Их смыло водой или засыпало грунтом?

Изображение Казани от 1769 года (жёлтым цветом подсвечены дома и соборы, которые беЗследно исчезли). Изображение Казани от 1769 года (жёлтым цветом подсвечены дома и соборы, которые беЗследно исчезли).

Изображение Казани от 1769 года (жёлтым цветом подсвечены дома и соборы, которые безследно исчезли).

Современное изображение Казанского кремля (жёлтым цветом подсвечена область, где в 1769 году были изображены дома и соборы). Современное изображение Казанского кремля (жёлтым цветом подсвечена область, где в 1769 году были изображены дома и соборы).

Современное изображение Казанского кремля (жёлтым цветом подсвечена область, где в 1769 году были изображены дома и соборы).

Вернёмся обратно к изображению 1769 года, более детальное сравнение с которым нас вообще повергает в настоящий шок. Важно отметить, что при сравнении с более поздними изображениями этой местности хорошо видно, что изображение от 1769 года по каким-то причинам растянуто по вертикали, если сравнивать пропорции той же Башни Сююмбике и рядом расположенной Дворцовой церкви, которые легко узнаваемы на всех этих разновременных изображениях. Всё же невзирая на вытянутый вертикальный масштаб этого изображения, если для масштаба взять высоту угловой башни, то хорошо видно, что сам пригорок, на котором стоят крепостные стены с башнями, был намного выше, чем в наше время, а на месте части современной реки стоят дома и опять же высокие церкви. Да, в наше время эта часть с домами и церквями является частично дном реки. А разница в высоте холма получается почти две башни, что примерно равно 10-20 метрам. Точнее сложно определить, так как перспектива изображения не даёт это сделать, но даже 10-20 метров – это солидная разница.

Кстати, название этого изображения Казани от 1769 года дословно звучит так: «Вид Казани, во время водополья реки Казанки, к северо-западу представленный». Слово «водополье» означает паводок или разлив, то есть высокий уровень воды в реке, а это в свою очередь говорит нам о том, что в обычное время уровень реки здесь был ещё ниже. Таким образом холм с крепостными стенами станет ещё выше по сравнению с более поздними изображениями этого места в Казани.

Например, сравнение этого изображения Казани с современным видом Казанского Кремля говорит нам о том, что от всех тех домов и церквей, расположенных в 1769 году вблизи реки, не осталось и следа. Кто-то может сказать, что возможно это изображение не Казани, а какого-либо иного города, но как мы уже говорили Башня Сююмбике и рядом расположенная Дворцовая церковь очень легко распознаются даже и в наше время, также очень хорошо видна вот эта башня, называемая Спасской башней, как на старинном изображении, так и на фотографиях нашего времени.

Сложности возникают с крепостной стеной, а точнее с количеством башен на ней, так как в 1769 году этих башен было явно больше, чем в наше время или же на доступных изображениях 19-го века. Но этот вопрос снимается изображением 19-го века, на котором хорошо видно, что стена была большей частью разрушена и, скорее всего, при её последующем восстановлении полностью разрушенные башни просто не были отстроены заново, а восстановили только частично уцелевшие башни. Саму стену всё ещё восстанавливали и частично реконструировали и в 20-ом веке в советское время.

Изображение 19-го века вообще производит впечатление какой-то запущенности территории вокруг крепости, но, к сожалению, это изображение не самого лучшего качества. Кстати, то, что крепостная стена была разрушена видно и на изображении от 1839 года, то есть разрушение могло произойти синхронно с уничтожением или засыпкой домов и храмов, которые были расположены вблизи основания холма с Казанской крепостью. Интересно, эти два всадника на изображении от 1839 года имеют хоть какое-то представление о том, что здесь было всего лишь каких-то примерно 70 лет назад? 70 лет – это даже меньше продолжительности не самой длинной жизни человека, то есть в 1839 году могли быть всё ещё живы и сами очевидцы той трагедии.

В общем то, что это изображена именно Казань в 1769 году никаких сомнений нет. Но вот возникает множество вопросов: Куда делись все эти дома и церкви или соборы? Где те люди, которые проживали в этих очень плотно расположенных домах и ходили в эти многочисленные церковные здания? Или хотелось бы узнать, где находятся их останки? И самое главное – Что же могло произойти в Казани в конце 18-го или в начале 19-го веков?

Согласно официальной версии, Казань была частично разрушена и сожжена пожаром летом 1774 года во время восстания Емельяна Пугачёва, так как город штурмовался повстанческим войском Пугачёва. Что интересно, так это то, что Пугачёву удалось легко захватить сам город, но после этого начался пожар, почти как в Москве 1812 года, захваченной Наполеоном, и Пугачёв был вынужден оставить город и вскоре был разбит в битве на Арском поле. С нашей точки зрения приписывание разрушений Казани повстанцам Пугачёва, которые не факт, что были восставшими казаками и крестьянами… Так вот такого рода приписывание этих разрушений Пугачёву больше похоже на выдуманное «алиби» официальной версии, а не на саму реальную причину. Ведь согласно самим историкам у 20-ти тысячного войска Пугачёва было всего 12 пушек и, само собой, что огневая мощь перевозных пушек того времени была не самой высокой, чтобы разрушить крепостную стену с несколькими массивными крепостными башнями, а также разрушить несколько церквей у подножия крепостного холма. Хорошо, мы можем предположить, что все дома на гравюрах середины 18-го века были из дерева и могли сгореть во время пожара. Хотя, не так уж и очевидно, что все эти дома были деревянными. Но хорошо пусть они были деревянными и сгорели, но, а что же случилось с храмами? Они-то по виду не из дерева же, ну или хотя бы часть этих храмов точно не из дерева. Может быть дома были начинены взрывчаткой? И при пожаре горели, как современные склады с боеприпасами, уничтожая всё вокруг себя в радиусе нескольких сот метров? В общем у этой официально версии есть множество проблем и основная, с нашей точки зрения, касается разрушения крепостной стены с несколькими башнями, так как разрушить её при помощи пары пушек в принципе очень сложно, а к тому же, согласно официальной версии, Казанская крепость так и не была захвачена Пугачёвым. То есть стена не была разрушена Пугачёвым, так как в противном случае ничего бы не мешало войску Пугачёва захватить и сам Казанский Кремль, где и пряталась местная администрация с правительственными войсками Российской Империи. Дорогие читатели, а вы как думаете? Почему при разрушенной крепостной стене и захваченном городе, Пугачёв не захватил саму крепость, то есть Казанский Кремль? Или стену разрушило что-то иное?

Возвращаясь к гравюрам середины 18-го века, нельзя не упомянуть, что такое огромное количество храмов по официальной версии было построено всего за примерно 200 лет после взятия Казани русскими войсками в 1552 году, но это выглядит очень странным, так как, например, после взятия Бухары или Самарканда никакого всплеска строительства храмов не происходило. Как один из возможных вариантов, эти храмы уже были давно в Казани и не факт, что они были именно религиозными сооружениями вообще. Кстати, дата постройки одного из основных и наиболее известных сооружений Казанского Кремля, а именно Башни Сююмбике, доподлинно неизвестна и до сих пор идут споры о времени её строительства. И вообще нет никакой информации о её строительстве! Скорее всего, «алиби» для этой башни не успели придумать вовремя, когда писали официальную версию истории Казани, а потом уже оказалось поздно и так и осталась эта башня безвозрастной сиротой. Такого рода отсутствие датировок говорит нам о том, что и остальные строения древней Казани могут иметь хотя бы частично неправильные датировки. Тем более, что очень странным выглядит то, что по указу императрицы Екатерины 2-ой, в 1764 году были закрыты сотни монастырей по всей Российской Империи, в том числе 11 мужских и 7 женских монастырей в Казанской епархии. 18 монастырей на территории Казани и области не так и мало. А не было ли это одной из причин того, что многие священники встречали Пугачёва как освободителя? Встречали бы Пугачёва священнослужители с хлебом и солью, если бы он разрушал их храмы? Мы думаем, что ответ на этот вопрос очевиден. В общем происхождение и назначение многих храмовых сооружений Казани, изображённых на гравюрах середины 18-го века находится под большим вопросом, как и их последующее фактически беЗследное исчезновение в конце 18-го или же в начале 19-го веков. Странно это всё выглядит!

Следы того, что нижняя часть здания в центре Казани была долгое время засыпана грунтом Следы того, что нижняя часть здания в центре Казани была долгое время засыпана грунтом

Следы того, что нижняя часть здания в центре Казани была долгое время засыпана грунтом

Как вы уже поняли, дорогие читатели, вариант почти полного разрушения Казани во время штурма войсками Пугачёва не выдерживает никакой критики, и нам необходимо искать иные причины такого рода разрушений, которые носят явно катастрофический характер. Ну и как здесь не вспомнить всем известную фотографию с раскопками конца 20-го века одной из центральных улиц этого города, где отчётливо видно, что нижние этажи здания были засыпаны грунтом продолжительное время. Эта фотография уже стала чем-то на подобии эталона засыпки зданий грунтом не территории бывшей Российской Империи.

В общем можно предположить, что город Казань был засыпан грунтом примерно в конце 18-го века или же в самом начале 19-го именно в тот период, когда исчезли с изображений Казани многочисленные дома и храмы. При этом, скорее всего, происходила не просто засыпка грунтом, но и происходили очень сильные разрушения, так как даже часть очень мощной крепостной стены не смогла устоять, а все дома и церкви у реки были уничтожены вообще беЗследно! Что это было? Природное явление или же применение какого-либо оружия массового поражения в не таком и далёком прошлом? Судя по характеру разрушений, скорее всего, это был водно-селевой поток, который смывал всё на своём пути в низинных частях той докатастрофической Казани, которая сильно отличалась от современного города или, правильнее сказать, от современного представления о той древней Казани. То, что этим потоком были частично разрушены крепостные стены, говорит нам о его огромной силе и возможно, что на возвышенностях скорость потока падала, тем самым вызывая не полные разрушения, как это произошло в основании крепостного холма, а только частичные. При этом грязевой поток мог вообще останавливаться на разного рода пригорках или вдали от основного потока, оставляя после себя несколько-метровый слой грунта, которым возможно и было засыпано это здание в центре Казани.

Получается, что, если провести раскопки вблизи крепостного холма, то должны будут быть найдены фундаменты как храмов, так и домов. Будем надеяться, что эту статью прочитает кто-то из заинтересованных людей в лице археологов или же властей города Казани и археологические раскопки всё же когда-нибудь начнутся, так как несомненно, что под грунтом должно было что-то остаться и это «что-то» может пролить свет на события конца 18-го века не только в самой Казани, но и в других местах Европы и Азии.

Итог

В качестве итога можно сказать, что примерно в конце 18-го или в самом начале 19-го веков в Казани произошло что-то очень ужасное и скорее всего это был селевой мегапоток по руслу современных рек с выплесками огромного количества грязи на рядом расположенные возвышенности. Энергия этого грязевого потока была просто огромная, так как для того, чтобы на возвышенности разрушить толстую крепостную стену с башнями нужна огромная сила, то есть скорость потока была очень высокая, что в принципе автоматом исключает сезонный весенний паводок, как причину таких разрушений и частичной засыпки грунтом Казани. Немаловажно то, что часть крепостной стены с башнями была не просто разрушена, но и возможно унесена этим потоком дальше, так как нет изображений с обломками разрушенной стены. Хотя, конечно же эти обломки могли использовать для хозяйственных нужд выжившим населением.

В районе Казани нет высоких гор, то есть сход селевого потока с гор также можно исключить. Остаётся только пара возможных вариантов, а именно прорыв ледникового озера на севере или же на востоке от Казани, а также как один из возможных вариантов, причин такого массивного и быстрого селевого потока, можно рассматривать инерционную волну в результате смещения земной оси, когда при резкой остановке или резком изменении направления движения земной поверхности, вода могла по инерции продолжать течь в направлении до остановки или до изменения самого направления движения. И вот изображение от 1839 года косвенно подтверждает наши предположения, так как ровная поверхность поля или луга уж очень сильно похожа на поверхность застывших и высохших селевых масс, которые остались после прохождения мегаселя в Казани с последующей полировкой водой от дождей и таяния снега.

Но что непонятно, так это то, где же то огромное количество останков людей и зданий? Ведь поток только смыл, а не уничтожил полностью всё то, что изображено у основания холма Казанского Кремля в 1769 году. Тела людей, конечно же, могли частично и перегнить в этой грязевой жиже, а вот куски разрушенных зданий должны где-то всё ещё находиться под грунтом и возможно на значительном расстоянии от современного расположения Казани. Скорее всего эти останки необходимо искать в направлении понижения рельефа в сторону Каспийского моря. Не в этом ли причина сооружения всех этих огромных плотин гидроэлектростанций на Волге? Ведь перекрывая Волгу плотинами с образованием огромных водохранилищ, перекрывают и доступ как археологов, так и простых людей к тем артефактам и людским останкам, которые, скорее всего, покоятся на дне современной реки Волга. Это мы к тому, что довольно-таки странным выглядит то, что официальная наука не видит ничего странного в занесённых грунтом зданиях Казани. Почему вообще не замечают сам факт этой катастрофы, которая радикально изменила облик Казани и скорее всего не только её? Как здесь не задуматься о схожести названий Тартария и Татария, как ещё совсем недавно назывался современный Татарстан. На этом позвольте нам закончить наше повествование о катастрофе в городе Казани. Ну что же на этом пока всё!

Пишите своё мнение в комментариях касательно причин разрушений и засыпки в городе Казань, а также пишите свои мысли касательно отсутствия каких-либо упоминаний о разрушительном катаклизме в этом городе.

Автор: neogeschichte