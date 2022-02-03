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Медведчук. Про Путина, Шария, дела Порошенко

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00:01 – По месту домашнего ареста
01:00 – Превью и «уроды во власти»
02:00 – Как проходит домашний арест Медведчука?
06:20 – Разговоры с Администрацией Путина. Что показали силовые органы?
12:15 – Откуда у Баканова с Венедиктовой записи переговоров Медведчука?
13:20 – Встречи в Офисе Президента. Почему не уехал с Украины?
17:20 – Компромисс с Зеленским. Быть или не быть?
19:30 – «СБУ напишет, что это со страны-агрессора». О закрытых каналах
23:00 – «Многие журналисты без политической позиции». О журналистах, которые пошли работать на Зеленского
28:10 – «Он знает мою позицию». О разговорах с Путиным после ареста
31:30 – Угольное дело. Как Порошенко просил Медведчука уголь с «ДНР» закупить
41:00 – «Он с личным обязательством, а я под домашним арестом». Суд над Порошенко.
44:30 – Почему Медведчук против закрытия каналов экс-президента?
45:00 – Будет ли месть Зеленскому?
46:40 – Пока Медведчук под домашним арестом, депутаты с его партии мило общаются с властью. Это нормально?
52:40 – Как депутаты ОПЗЖ завидуют Партии Шария
58:30 – Оксана Марченко пойдет в президенты?
1:02:49 – "Блеф". Евгений Мураев во главе оккупационного правительства.
1:06:00 – Путин будет нападать?
1:14:20 – «Это должно когда-то закончится». О преследовании и Зеленском
1:15:00 – Планирует ли уехать из Украины после домашнего ареста?
1:17:00 – Разочарование в украинском обществе

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZHmqRJ0TRyQ
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