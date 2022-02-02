О каком «свободном выборе» юридически несуществующего государства и порабощенного чужеземной тиранией народа может вообще идти речь применительно к Украине?

Итак, основная суть западного ответа на российские предложения по обеспечению ВЗАИМНОЙ безопасности, согласно информации официальных инстанций РФ, заключается в том, что совокупный Запад, изображая свою несокрушимую приверженность фундаментальным принципам и ценностям демократии (уже смешно!), категорически настаивает на «свободном праве всех без исключения государств выбирать любые союзы, которые они считают необходимыми для обеспечения своей безопасности».

Мы сейчас не о том, что в соответствующих международных соглашениях, а именно в декларациях Стамбульского (1999 года) и Астанинского (2010 года) саммитов ОБСЕ имеются очень существенные оговорки, согласно которым указанное право одних государств обусловлено обязательством не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Об этом уже много сказано и написано на самом высоком уровне. Повторяться не будем.

Однако, коль скоро Запад столь категорически настаивает на своей верности правовым нормам и требует юридически скрупулезного подхода к данной проблеме, нам ничего не остается, как последовать его примеру. И рассмотреть в строго юридическом ключе как обстоят дела с реализацией этого права одним государством, о котором во всех этих бурных дискуссиях, в основном, идет речь. И это, разумеется, Украина.

Приложим к её нынешней ипостаси западный принцип свободы выбора любых союзов. И сразу возникает юридически обоснованный вопрос: а кто или что, собственно, на Украине имеет право делать такой выбор?

Украинское государство? Но, позвольте, господа! Оно для этого должно быть, как минимум, легитимным и располагать юридически состоятельной государственной властью. Про нынешнюю Украину в этом смысле даже говорить не приходится. Власть, ставшая таковой в результате вооруженного государственного переворота, не предусмотренного конституцией Украины в качестве законного способа получения бразд правления, правомочной властью считаться не может ни при каких обстоятельствах.

При этом, все так называемые «международные признания» этого режима юридически ничтожны, поскольку единственным источником государственной власти на Украине является, по конституции, только её народ. А он эту власть не выбирал. Ни в 2014-м году, ни позже. А все дальнейшие «ужимки и прыжки» связанные с проведением на Украине так называемых «выборов», после тщательной силовой зачистки всего, что шевелится не в унисон с режимом, могут устроить, разве что, госдепартамент США. Который вообще все устраивает, лишь бы это было против России. Недаром же его шеф Энтони Блинкен недавно прямым текстом признал, что американские секретные службы находятся в первых рядах борьбы против «агентов Путина» на Украине.

Но такой «праздник демократии» категорически не устроит любого юриста, который точно знает, что государственные преступники и мятежники должны сидеть в тюрьме, а не назначать выборы.

Таким образом, приходим к юридически бесспорному выводу, что легитимного государства на Украине уже восемь лет нет. И, соответственно, у этого отсутствующего в природе института никак не получится сделать тот самый выбор «союза ради безопасности», на котором настаивает Запад.

Но это еще не всё! Ведь остается сам украинский народ, юридическое полновластие которого закреплено конституцией независимо даже от характера правящего режима. И чего, в принципе, вполне достаточно для осуществления такого выбора. Но и здесь незадача!

Во-первых, на протяжении всех тридцати лет киевской «незалежности», местные правители, которые на всех углах разглагольствуют о «свободном выборе украинского народа», на самом деле ни разу его не спросили о том, в каком союзе он хотел бы обрести свою безопасность. Никакого референдума на эту тему никогда не было. Поэтому, что бы не болтали сегодня тот же Блинкен, или Столтенберг о якобы уже состоявшемся выборе народа Украины. это не более, чем пустое сотрясение воздуха и наглая спекуляция, потому что никакого такого выбора народ Украины никогда не делал.

А сделать его сегодня у него тем более нет никакой возможности. Потому что под властью самозваного режима, которые подавил все инакомыслие, разогнал реальную оппозицию и закрыл несогласные телеканалы, никакого свободного волеизъявления граждан быть в принципе не может.

Соответственно и этот путь для нынешней Украины закрыт.

Таким образом, благие пожелания США и НАТО насчет «свободного выбора союза ради безопасности» проваливаются, в случае с Украиной, в космический вакуум. Потому что там, в принципе, отсутствует как государство, способное такой выбор сделать, так и те условия, в которых население данной территории обладало бы реальной возможностью заявить о своей подлинной воле. И при этом не столкнулось бы с тем, что абсолютно неподвластный Народу и Закону режим просто перепишет итоги голосования в свою пользу.

Вот и получается, что до тех пор, пока на территории фактически бывшей Украины не произойдут радикальные перемены, в ходе которых будут на законной основе восстановлены основные демократические институты государственного управления, ни о каком «праве Украины» выбирать себе военно-политические союзы, тем более в ущерб безопасности других стран, не может быть и речи.

И если Запад так беззаветно предан демократическим идеалам, как он это утверждает, то ему не остается ничего иного, кроме как признать юридическую неопровержимость изложенных выше фактов. А заодно и свою собственную ответственность, в том числе и криминальную, за свержение законной государственной власти на Украине и за пособничество мятежникам, совершившим это преступление.

Такое признание также будет юридически и фактически безупречным. И на его основе можно будет попытаться решить и проблему украинского выбора. Вот только если на самом деле «отмотать кино назад» и не позволить бандитам и нацистам продолжать изображать верховную власть на Украине, то очень сомнительно, чтобы народ этой страны, после всего, что случилось, побежал задрав штаны голосовать за вступление в Евросоюз и НАТО.

Так в действительности обстоит юридическая сторона дела применительно к Украине. И это полностью обесценивает целиком неправовую демагогию западных политиканов о совершено мифическом в данных условиях, «свободном выборе Украины».

Юрий Селиванов, специально для News Front