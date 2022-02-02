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Почему старые схемы больше не работают, и как теперь жить

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В XXI веке классические политические кооординаты больше не работают. Партии больше не знают кто их избиратели и чего они хотят. Уровень недовольства и недоверия к власти, ощущение фрустрированности и несправедливости по всему миру растёт. Больше нет ни правых, ни левых. Классы стираются, общество геттоизируется. Почему всё это происходит, и что нас ждёт? Об этом в новом выпуске говорят экономист Андрей Корбяков, аналитик Маринэ Восконян и писатель Алексей Комогорцев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=amYBbGj7TC4
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