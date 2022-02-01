Дельфины: люди моря . Лада Эш
✅ Правительство Индии прировняло дельфинов к людям, что же стоит за таким решением? Почему дельфинов называют «людьми моря»? Подробнее об этих удивительных существах, обладающих высокой эмпатией, а так же о том, как мы им можем помочь, вы узнаете из беседы с капитаном 3-го ранга ВМФ России Ладой Сергеевной Эш.
Рекомендуем посмотреть фильмы:
1) ЛЮДИ МОРЯ БУДУТ СВОБОДНЫ (трейлер) https://youtu.be/wcX1IAqYvvQ
2) ИНТРАТЕРРЕСТР. КОНТАКТ, КОТОРОГО НЕТ
Документальный фильм о цивилизации дельфинов Александра и Николь Гратовски.
https://www.youtube.com/watch?v=xmF3MPQKBbA
Лада Сергеевна Эш: Капитан 3-го ранга ВМФ России,
Инспектор службы безопасности, контроля и защиты водных биологических ресурсов РФ.
Руководитель Службы безопасности прав и свобод морских млекопитающих СБВБР «ЛЮДИ МОРЯ», автор и исполнитель собственных песен.
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ВКОНТАКТЕ:
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Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,
автор ряда работ, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
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#нравственность #экология #ноосфера