Главная » Видео, Мировоззрение

Дельфины: люди моря . Лада Эш

46 0

✅ Правительство Индии прировняло дельфинов к людям, что же стоит за таким решением? Почему дельфинов называют «людьми моря»? Подробнее об этих удивительных существах, обладающих высокой эмпатией, а так же о том, как мы им можем помочь, вы узнаете из беседы с капитаном 3-го ранга ВМФ России Ладой Сергеевной Эш.

Рекомендуем посмотреть фильмы:
1) ЛЮДИ МОРЯ БУДУТ СВОБОДНЫ (трейлер) https://youtu.be/wcX1IAqYvvQ
2) ИНТРАТЕРРЕСТР. КОНТАКТ, КОТОРОГО НЕТ
Документальный фильм о цивилизации дельфинов Александра и Николь Гратовски.
https://www.youtube.com/watch?v=xmF3MPQKBbA

Лада Сергеевна Эш: Капитан 3-го ранга ВМФ России,
Инспектор службы безопасности, контроля и защиты водных биологических ресурсов РФ.
Руководитель Службы безопасности прав и свобод морских млекопитающих СБВБР «ЛЮДИ МОРЯ», автор и исполнитель собственных песен.
Контакты к описанию видео:

INSTAGRAM:
https://instagram.com/lada_ash_official

FACEBOOK:
http://www.facebook.com/LadaAshOfficial

ВКОНТАКТЕ:
https://m.vk.com/ladaash

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,
автор ряда работ, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook

18+

Делитесь своим, мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео.
БЛАГОДАРИМ!_
ПОДПИШИТЕСЬ на канал
НАЖМИТЕ колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски
ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск
НАПИШИТЕ нам в комментариях
МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ВАШЕ МНЕНИЕ!

ВЫ МОЖЕТЕ НАС ТАК ЖЕ НАЙТИ:
САЙТ https://clck.ru/HzcRs
ГРУППА В ВК https://vk.com/public48748517
В Facebook https://www.facebook.com/usanin.aleksandr
Instagram https://www.instagram.com/usanin_aleksandr/

#нравственность #экология #ноосфера
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JkWpwdnP18s
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Дельфинарии: хроника отношений разумной и неразумной расы
Животные обладают удивительным даром исцеления людей
Метастазы Мексиканского залива. Часть 13-1
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
По новостям и событиям: О чём вещает "Пилигрим"?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru