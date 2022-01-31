Пандемия закончилась – началась эпоха дефицита. Хроники Смуты / Январь 2022
Как столкнулись на мировой арене геополитический покер Запада и геостратегические шахматы Востока. Чьи позиции сейчас сильнее и почему. Что общего между событиями в Казахстане и уходом США из Афганистана, Арабской весной и протестами желтых жилетов во Франции, возрождением вооруженной мощи Японии и провалом американских сил в Венесуэле? Обзор и анализ важнейших событий января 2022 года проводит в своей авторской программе “Хроники Смуты” Игорь Нагаев.
Игорь Нагаев в газете “Завтра” https://zavtra.ru/blogs/authors/19140
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