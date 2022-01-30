В России возрождается легендарный завод. И это только начало
В России решено возродить легендарный Таганрогский автомобильный завод и переоборудовать его под выпуск современной сельскохозяйственной и коммунальной техники. Предприятие с более чем столетней историей уже в следующем году начнёт новый этап своей жизни. В этом выпуске расскажем, почему эта идея имеет все шансы на успех и стоит ли ждать возвращения к жизни и других забытых заводов в нашей стране.
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Кукурузник вoзрoждается.
Пoра и трактoр ” Сталинец” вазраждать
Паша Ангелина
кирзачи-кумачи
А всех ктo в джинсах на Кoлыму
Не успели до руин довести как Сталинградский тракторный,небольшой заводик не гигант.