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“Качество человека упало критически”. Почему путь из кризиса лежит только через крах. Сергей Морозов

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Как выглядит сегодняшний день в контексте глобального исторического процесса. По каким законам происходит разрушение цивилизации и как понять в каком моменте этого пути находится наше общество. Что остаётся когда цивилизация умирает. Об этом и многом другом беседуют ведущий Алексей Каныгин и автор книги “Цивилизации. Машины. Специалисты” Сергей Морозов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=psMX1ddjWkg
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