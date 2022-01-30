“Качество человека упало критически”. Почему путь из кризиса лежит только через крах. Сергей Морозов
Как выглядит сегодняшний день в контексте глобального исторического процесса. По каким законам происходит разрушение цивилизации и как понять в каком моменте этого пути находится наше общество. Что остаётся когда цивилизация умирает. Об этом и многом другом беседуют ведущий Алексей Каныгин и автор книги “Цивилизации. Машины. Специалисты” Сергей Морозов.
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Сытые мужики явнo и дня не рабoтали и ничегo делать не умеют.