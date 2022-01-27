“По праву сильного”. Китайская глобальная империя почти достроена. Что дальше? Н. Вавилов
Каковы главные итоги 2021 года в контексте баланса сил Запада и Востока. Чего можно ожидать от китайских властей в 2022 году. Как ситуация в Китае может повлиять на выборы в России в 2024 году и почему есть все шансы полагать что скоро Запад будет “догонять” Восток. Выступление китаеведа Николая Вавилова на научной конференции «2022: тенденции, прогнозы, риски», организованной Фондом Горчакова совместно с Международным институтом развития научного сотрудничества «МИРНаС».
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