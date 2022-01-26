“Заговор” французских генералов может привести к общеевропейскому социальному взрыву. А. Артамонов
Почему Франция уходит из Африки на Украину и в Казахстан и при чём здесь США. Кто является тёмной лошадкой на грядущих выборах и почему их результат может в корне изменить положение дел. Какие тенденции нарастают во внутренней политике и социальной сфере и почему они могут вылиться в гражданскую войну. Выступление доктора социальных наук Франции и Ватикана Александра Артамонова на научной конференции «2022: тенденции, прогнозы, риски», организованной Фондом Горчакова совместно с Международным институтом развития научного сотрудничества «МИРНаС».
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