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“Заговор” французских генералов может привести к общеевропейскому социальному взрыву. А. Артамонов

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Почему Франция уходит из Африки на Украину и в Казахстан и при чём здесь США. Кто является тёмной лошадкой на грядущих выборах и почему их результат может в корне изменить положение дел. Какие тенденции нарастают во внутренней политике и социальной сфере и почему они могут вылиться в гражданскую войну. Выступление доктора социальных наук Франции и Ватикана Александра Артамонова на научной конференции «2022: тенденции, прогнозы, риски», организованной Фондом Горчакова совместно с Международным институтом развития научного сотрудничества «МИРНаС».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W-fG5EwBJsY
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