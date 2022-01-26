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Сталинградское сражение. Документальный фильм (1973)

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Сталинградское сражение. Документальный фильм
Фильм представляет хронику военных действий Красной Армии в Сталинграде, завершившихся разгромом армии противника и коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны.

ЦСДФ по заказу Гостелерадио СССР 1973
Автор сценария – Сергей Дробашенко
Режиссер – С. Пумпянская
Текст читал – Леонид Хмара

#ДокументальныйФильм #СталинградскоеСражение #БитваПодСталинградом #хроника

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ol-Blwps_Ws
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