Сталинградское сражение. Документальный фильм (1973)
Сталинградское сражение. Документальный фильм
Фильм представляет хронику военных действий Красной Армии в Сталинграде, завершившихся разгромом армии противника и коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны.
ЦСДФ по заказу Гостелерадио СССР 1973
Автор сценария – Сергей Дробашенко
Режиссер – С. Пумпянская
Текст читал – Леонид Хмара
#ДокументальныйФильм #СталинградскоеСражение #БитваПодСталинградом #хроника
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