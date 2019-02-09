«Нужно чаще издавать мемуары участников сражений»: Николай Стариков о Сталинградской битве и народной памяти

Источник: Nation News

Ровно 76 лет назад советские войска одержали победу в Сталинградской битве, ставшей переломным моментов в Великой Отечественной войне. И, несмотря на то, что она является одним из наиболее изученных военных сражений Великой Отечественной необходимо и дальше изучать, воспевать и восхищаться мужеством наших солдат и мудростью наших полководцев, считает историк и публицист Николай Стариков, и почаще переиздавать мемуары участников событий тех лет.

Сегодня вся страна отмечает победу советских войск над фашистскими захватчиками под Сталинградом. Сталинградская битва – это крупное сражение Второй мировой войны. Ожесточенные бои длились с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го. 76 лет назад окруженная группировка под командованием фельдмаршала Паулюса капитулировала, в плен были взяты 24 генерала.

Для того, чтобы понять масштаб сражения, следует сказать, что оно проходило между Красной армией и войсками Вермахта на территориях сегодняшних трех областей — Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, и Республики Калмыкия. Немцы пытались захватить большую излучину Дона, волгодонский перешеек и сам Сталинград. Это позволило бы им заблокировать транспортное сообщение между центральными районами СССР и Кавказом.

Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества. В ней погибли 478,7 тыс. бойцов советской армии, 300 тыс. солдат Вермахта и еще 200 тыс. союзников Германии – итальянцев, румын, венгров и хорватов.

Число погибших среди мирного населения во время этого сражения шло на десятки тысяч. Только 23 августа 1942 года, когда немецкая авиация произвела самую долгую и разрушительную бомбардировку города, превратив его в руины, погибли более 90 тыс. человек.

Как отметил в комментарии Nation News истории и публицист Николай Стариков, победа советской армии под Сталинградом положила начало коренному перелому в Второй мировой войне.

«Сталинградская битва стала самым громадным сражением Второй мировой войны и самым кровопролитным. Таких огромных потерь не было ни в одной битве, известной в истории человечества. Именно со Сталинграда начался закат Третьего Рейха, как доминирующей политической и военной силы в мире. Говоря об этом сражении, необходимо отметить и невероятный героизм советских солдат и офицеров, которые в страшный мороз, в руинах, держали берег Дона, который был так принципиально важен. И, несмотря на то, что, казалось бы, немцы уже вышли к Волге, эти 200 метров они не смогли пройти. Необходимо также отметить, что Сталинградская битва стала первой успешной наступательной операцией Красной Армии», — сказал Стариков.

Говоря об этом сражении, Стариков привел для сравнения некоторый цифры: если до Сталинградской битвы и пленения армии Паулюса, то есть за весь 1941 и 1942 годы советские войска взяли в плен 10,5 тыс. немецких солдат и офицеров, то в ходе этих боев в плен попала сразу стотысячная армия.

«Сталинградская битва действительно изменила ход войны. И с тех пор сомнения в ее успешном окончании поселились в сердцах даже в самых больших оптимистов Третьего Рейха. Помимо этого, Сталинградская битва показала нашим союзникам, что пора открывать второй фронт, иначе мы разберемся без них. Но даже в этой ситуации они протянули ещё полтора года, стараясь, чтобы русские и немцы как можно больше обескровили друг друга. Но после Курской дуги им стало понятно, что тянуть далее уже невозможно. Сталинградская битва является одним из наиболее изученных военных сражений Великой Отечественной войны, и хорошо знакома нашему народу. Но это не значит, что не надо изучать, воспевать и восхищаться мужеством наших солдат и мудростью наших полководцев. Думаю, что было бы очень хорошо издавать как можно больше мемуаров того де генерала Чуйкова, который обессмертил свое имя, командуя войсками под Сталинградом», — подчеркнул историк Стариков.

В преддверии празднования 76-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом в Волгограде пройдет более 20 мероприятия: вахты памяти, митинги с участием представителей Совета ветеранов и молодежных организаций,торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», военно-спортивное мероприятие «Кубок Сталинграда», видеоконференции и конкурсы на знание памятных дат и событий Великой Отечественной войны и многое другое. Накануне в школах по традиции прошли уроки мужества с приглашением ветеранов и показом документальных фильмов о войне.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100271