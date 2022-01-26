Признает ли Россия ДНР и ЛНР?
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на следующей неделе пройдут консультации с главами фракций по внесенному депутатами от КПРФ проекту обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Нужно ли признавать республики, в эфире Общественной службы новостей рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Тайм-коды:
00:00 Что делать русским в ДНР и ЛНР?
04:13 Нужно ли признавать ДНР и ЛНР?
06:51 Вложения в Донбас окупятся?
08:19 Зачем Донбасс России?
Источник — https://www.osnmedia.ru/
ДНР и ЛНР
Австрию и Швейцарию нада признать частью РФ
И Грецию там oстрoва