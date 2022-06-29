Сирийская Арабская Республика (САР) приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил представитель МИД Сирии, передаёт информагентство SANA.

«Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, САР приняла решение признать независимость и суверенитет ЛНР и ДНР», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «будут налажены контакты с каждой из двух стран для согласования рамок укрепления отношений, включая установления дипломатических отношений в соответствии с установленными нормами».

В середине июня сирийский лидер Башар Асад сообщил, что распорядился начать соответствующую процедуру о признании республик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет приветствовать признание Сирией или любыми другими странами ДНР и ЛНР.

25 февраля президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что подписал указы о признании республик, «следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР». Он считает необходимым быть причастным к их судьбе и желает республикам безопасного и устойчивого развития. Тогда глава государства выразил надежду на поддержку данной позиции всем народом Абхазии.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. США и их сателлиты называют это «неспровоцированной агрессией», вводят в отношении Москвы различные санкции и поставляют Киеву вооружение. РФ продолжает идти к поставленным целям. Российские Вооружённые силы наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, гражданскому населению ничего не угрожает. Москва также намерена предать суду военных преступников. Речи об оккупации страны не идёт. Президент России, обращаясь к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для нашей страны, предупредил: ответ будет незамедлительным.

По материалам ТАСС, РИА Новости, «Известий»