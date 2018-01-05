Новости Украины и Новороссии 05 января 2018
- 13:36 СБУ пытала гражданина Белоруссии и выбивала показания, что он “агент КГБ”.
- 13:00 Габриель поддержал нас!.
- 12:04 Киев и Варшава спорят о количестве украинских беженцев.
- 09:16 Порошенко снова «окончательно» попрощался с Россией.
- 07:30 «США воюет с Россией в Донбассе»: нардеп поверг в шок украинцев (ВИДЕО).
- 04:00 Киев: варварская встреча Нового года.
- 02:10 Я не говорю “нелегко”, я говорю “плохо”.
- 01:00 В Киеве полицейский с пистолетом напал на автомобиль супружеской пары (ВИДЕО).
- Вчера 22:17 Машина ассенизаторов натолкнула на мысль по Ноздровской.
- Вчера 22:12 Украинский нацист объявил боевиков-джихадистов союзниками Украины (ВИДЕО).
- Вчера 21:43 «Я не обязан объяснять»: Депутат Блока Порошенко купил за год 62 квартиры.
СБУ пытала гражданина Белоруссии и выбивала показания, что он “агент КГБ”
Задержанный в Украине за шпионаж белорус: меня пытали — я себя оговорил, но я не работаю на КГБ
Гражданин Беларуси, которого в июне задержали в Украине по подозрению в шпионаже, уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для России. Об этом он написал в своем заявлении, которое, как подтверждают в МИД Беларуси, пришло в посольство Беларуси в Украине.
Задержанный Юрий — минчанин, ему 32 года. Сейчас он содержится в СИЗО в Чернигове. На следующей неделе, как ожидают белорусские дипломаты, ему должны предъявить обвинение.
— Расследование дела завершено, сейчас Юрий с адвокатом знакомятся с материалами дела. На следующей неделе ожидается предъявление обвинительного заключения, — рассказал TUT.BY старший советник, консул посольства Беларуси в Украине Сергей Бобов. — Летом его на две недели перевозили в Киев, но потом снова вернули в черниговское СИЗО.
В своем заявлении в посольство задержанный уверяет, что к нему во время задержания со стороны сотрудников СБУ применялись пытки, под которыми он вынужден был оклеветать себя. В заявлении мужчина также подробно описал обстоятельства своего задержания. Приводим выдержки из документа.
Как пишет Юрий, задержан он был, когда возвращался в Беларусь: в момент прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Украины на территории погранпункта «Новые Яриловичи» 16 июня 2017 года, примерно в 16.30, сотрудниками СБУ. После задержания его отвели в одно из помещений, где находилось еще несколько сотрудников СБУ. Там, по словам задержанного, его удерживали свыше четырех часов.
«В течение данного времени ко мне применялось очень сильное психологическое насилие и оказывалось сильное моральное давление. Также применялась одним из сотрудников СБУ физическая сила. (…) Меня пытались заставить оговорить себя — признаться в совершении преступления против Украины, а именно в шпионаже, в том, что я пытался передать кому-то какие-то секретные сведения. Однако ничего подобного я никогда не совершал. Они также говорили, что если я не признаюсь, то меня надолго „закроют“, а если „все расскажу“, то меня освободят от уголовной ответственности. Также говорили, что у меня в телефоне есть секретные файлы, которые я везу иностранной разведке. Однако у меня этих файлов не имелось, никакого преступления я не совершал, на разведку какого-либо иностранного государства я не работал. Они считали, что я работал на КГБ Беларуси или на Россию. Я все отрицал, так как не считаю себя виновным. Я отказался себя оговаривать».
Позже, как пишет Юрий, его посадили в машину и привезли к какому-то охраняемому объекту. Там, по словам задержанного, сотрудники СБУ вышли из машины, а три человека в военной форме с автоматами и в масках, надев наручники и тряпку на голову, пересадили его в другую машину и повезли в неизвестном направлении. По дороге, как указал в своем заявлении мужчина, его допрашивали, били, угрожали расправой.
«Меня привезли в какой-то лесной массив. Выволокли за наручники из машины, при этом били основанием ладони по затылку. Потом подвели к дереву и пристегнули к нему наручниками. Потом начали опять допрашивать. (…) Все это они снимали на телефон, говорили, чтобы я просил прощения у Украины и что из-за меня погибли люди. Показывали на телефоне тела обгоревших украинских солдат и говорили, что я их убил. Один раз при этом ткнули в область шеи металлической частью оружия (дулом автомата). Продолжалось данное преступление — выбивание показаний — примерно 45−60 минут».
После этого, как утверждает мужчина, его отвезли в ИВС Чернигова. А через три дня решили перевезти его в СИЗО СБУ в Киеве. По дороге туда, как он утверждает, к нему снова применялись пытки, и чтобы их прекратить, он решил оговорить себя.
«Когда уже стало совсем невыносимо, я вынужден был себя сознательно оговаривать и сознаться в совершении преступления, которого никогда не совершал, на ходу придумав вещи, которых никогда не было, и события, которые никогда не происходили. Далее они начали давать мне подсказки, с которыми я соглашался. Потом все снимали на телефон. Видео дублировалось несколько раз, потому что я запинался. Потом мне сказали, чтобы я все это подтвердил следователю, а если этого не сделаю, то они снова со мной «пообщаются», — пишет Юрий.
По словам задержанного, за весь период его содержания в СИЗО СБУ в Киеве, к следователю его вызывали лишь однажды — 22 июня. На допросе, как указал в своем заявлении Юрий, сотрудники СБУ предлагали ему оговорить другого гражданина Беларуси — неизвестного ему Александра Пальчевского. Предлагалось сказать, что он на него работал, что все сведения собирал по его просьбе и передавал ему. Взамен ему якобы обещали снять все обвинения.
«Я не стал этого делать. Я не совершал никакого преступления в отношении украинского государства, не являюсь шпионом, не работаю ни на белорусскую разведку, ни на какую-либо другую. В материалах уголовного дела, а именно в показаниях сотрудников СБУ дается информация о том, что я еще работаю на Российскую Федерацию. Это не соответствует действительности. Считаю уголовное дело сфабрикованным и сфальсифицированным», — пишет Юрий.«Это откровенная провокация, организованная украинскими спецслужбами в отношении России и Беларуси»
Родители Юрия живут в Минске. Мама задержанного Ирина о том, что сын находится в СИЗО, узнала в начале июня, когда он позвонил с украинского номера друзьям семьи и рассказал об этом.
— В начале июня сын поехал в Чернигов, чтобы устроиться на работу в логистическую компанию, которую ему посоветовали украинские друзья. А потом позвонил и рассказал, что задержан, — говорит Ирина.
Женщина обратилась в МИД Беларуси и посольство Беларуси в Украине. Но белорусского консула в Украине к Юрию не пускали в течение двух недель, а сама женщина смогла приехать в Киев, куда задержанного перевезли из Чернигова, только в начале июля. Задержанный рассказал матери, что на границе его задержали неизвестные люди, пытали и путем шантажа пытались получить признательные показания в шпионаже.
— Своего ребенка я не узнала, это был запуганный зверек, напичканный психотропами. Именно после применения пыток и активного психологического прессинга мой сын, опасаясь за свою жизнь, был вынужден дать признательные показания, — говорит Ирина.
Женщина рассказывает, что у Юрия есть серьезные проблемы со здоровьем, он инвалид, и она опасается, что состояние сына могло серьезно ухудшиться. Она уверена, что шпионажем сын не занимался, все показания давал под давлением.
— В СИЗО на допросе его просили подтвердить сделанные им «признания» и задавали провокационные вопросы: например, будет ли он просить политического убежища в Украине после того, как все узнают, что он активно сотрудничает со следствием. Но сын категорически отказался признавать свою вину, — говорит Ирина. — Мой сын любил Украину, всегда хорошо отзывался о людях оттуда. Теперь я понимаю, что «друзей», которые водили его за нос и обещали работу в логистической компании, ему «предоставили». Это откровенная провокация, организованная украинскими спецслужбами в отношении России и Беларуси, где моему сыну отведена роль «стрелочника».
На официальный запрос с просьбой о комментарии СБУ Украины пока не ответила.
https://news.tut.by/economics/575476.html – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Габриель поддержал нас!
Мир с нами
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Киев и Варшава спорят о количестве украинских беженцев
Официальный Киев пытается оспорить заявления польских властей о том, что за последнее время статус беженца был предоставлен десяткам тысяч украинцев.
Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко утверждает, что таких украинцев всего 80.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его «страна приняла полтора миллиона украинцев, при этом, по крайней мере, несколько десятков тысяч из них бежали с востока Украины».
Это заявление возмутило киевские власти и заставило отвечать, охлаждая и без того не слишком тёплые в последнее время украино-польские отношения.
«По официальным данным, за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев… Другой вопрос — трудовые мигранты. Десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП», — пишет Геращенко на своей странице в Facebook.
При этом она подчеркнула, что польским властям следует поблагодарить украинцев за трудолюбие, а не говорить о беженцах.
Читайте также: Киев: варварская встреча Нового года
Если переводить слова Геращенко на человеческий язык, получится примерно следующее: «Вы бы радовались дешевой и почти бесправной рабочей силе, а не сетовали на количество бегущих от нашей политики украинцев».
Вопрос беженцев из Украины и их количества не впервые встаёт между недавними друзьями Польшей и майданной Украиной: так, в декабре Моравецкий заявил, что Польша «помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза», принимая беженцев из Украины.
Глава МИД Украины Климкин ответил, что можно поспорить о том, «кто кого спасает», ведь в Польше работают около миллиона украинцев.
Впрочем, если вернуться к заочному спору Геращенко и польского премьера Моравецкого, цифры скорее на стороне последнего — ведь даже по данным украинских социологических институтов и Госстата, население Украины только за последний квартал сократилось еще на 150 тысяч.
В эту цифру заложена как отрицательная рождаемость, так и стремительное бегство из Украины во всех направлениях тысяч и тысяч граждан.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко снова «окончательно» попрощался с Россией
Пётр Порошенко объявил об очередной «перемоге» Украины и сказал очередное «окончательное» прощай России.
«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского Союза. Украина сказала окончательное „прощай” российской и советской империям», — написал он в Twitter.
«Окончательное прощай» из уст Порошенко в этом году стало уже своего рода шуткой и мемом. В мае он заявил, что Украина «окончательно оформила свой развод с Российской империей», а в июне процитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
Впрочем, до конца новогодних праздников ещё далеко и, возможно, это не последнее «окончательное» прощание от Порошенко, которое мы услышим.
Читайте также: «Все нормальные люди ждут Путина», — нацист обомлел от разговора одесситов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«США воюет с Россией в Донбассе»: нардеп поверг в шок украинцев (ВИДЕО)
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что США воюют с Россией в Украине.
Об этом нардеп рассказал в эфире программы «Большой вечер» с Тиграном Мартиросяном на киевском телеканале «NewsOne».
«На территории Украины воюют Российская Федерация и Соединённые штаты Америки. Просто одна страна поддерживает непризнанные республики, а вторая официальный режим, который сейчас управляет Украиной. Не Украину они поддерживают. Им мир не нужен. Они просаживают Россию, им все равно, что будет с населением Украины, с нашим будущем, с нашими перспективами. Они решают свои геополитические вопросы», — заявил Мураев.
Украинский политолог Сергей Запорожский возмущённо прокомментировал слова нардепа.
«Слушая Мураева, в очередной раз убеждаюсь, что украинская власть совершает самое страшное преступление перед украинцами. Украинская власть дает возможность коллаборантам не только иметь право голоса, но и быть избранными. Их партии участвуют в выборах и собирают голоса таких же мерзавцев», — написал он.
Запорожский привел в пример цитаты из интервью Мураева: «В Украине США воюют с Россией», «Украина не может вести переговоры с Россией, так как в России не уважают нашего президента», «Украинская власть не хотела обмена пленных. Это заслуга Медведчука и Московской православной церкви», «С обеих сторон люди воюют за свои ценности. Мы должны дать амнистию», «Нам нужно остановить войну, снять санкции с России и ждать российских инвесторов».
«Ну и, конечно, у этой мрази плохо все. Повышение зарплат и пенсий — это разгон инфляции, хорошие дороги на Западной Украине — это заслуга Януковича, снижение скорости авто в городах до 50 км в час — это не безопасность, а пробки. Лишение подобных скотов быть избранными — это вопрос национальной безопасности Украины», — отметил политолог. Он заявил, если власть не решит этот вопрос законным способом, народ это сделает по-другому.
«Корма этим тварям в Украине больше не будет. А СБУ пусть оценит слова Мураева, обращенные к силовикам Украины: «Не спешите исполнять приказы Порошенко. Они преступные и за них придется отвечать», — резюмировал он.
Читайте также: «Все нормальные люди ждут Путина», — нацист обомлел от разговора одесситов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киев: варварская встреча Нового года
Тысячи жителей и гостей столицы встретили Новый год на Софийской площади в Киеве.
Коммунальные службы работали в усиленном режиме в ночь на 1 января. Позднее появились фото мусора после новогодней ночи в центре Киева.
Политический эксперт Юрий Романенко сообщил, что идиллические фото народного празднования Нового года на Софиевской площади, что вывесила УП, мало имели общего с реальностью.
«На самом деле это была толкучка, где подвыпившее население неистово давило друг дружку, двигаясь в хаотичном порядке, среди шалманов на Софийке», — отметил Романенко на своей странице в Facebook. Эксперт признается, что он не выходил на Новый год в центр Киева лет 11 — «и скажу, что с того времени все сместилось в худшую сторону».
«Сложно вообще понять, какая логика заставила городские власти развернуть празднование не в районе Крещатика, где полно места, а в районе Софийки и Михайловской. В итоге давка.
Особую пикантность создавали разливайки, где упившийся стафф толкал жратву и бухло. Мне интересно, что заставляло предпринимателей ставить продавцами страшных, в возрасте женщин с золотыми зубами и мутным взглядом. Они черпали из грязной посуды шашлыки и огурцы с капустой.
Периодически глотая бухло, которое тут же и продавали. Стоявший рядом „підприємець” что-то восторженно кричал в телефон о выторге. Все это вполне вписывалось в идеологический концепт новогодних гуляний в центре Киева», — написал Романенко.
Над Софиевской площадью, добавляет он, витали сразу все компоненты: Трипольская цивилизация, Крещение Руси, первая в мире конституция Пилипа Орлика, Петлюра, ракеты Королёва, бухло, китайские фейерверки, духовность.
«В общем, у меня было впечатление, что мы попали в сериал „Викинги” в момент, когда все герои уже порядком пьяны, но массовые изнасилования ещё не начались:) Впрочем, эта картина буйного варварства целиком отражает нашу суть. Мы такие, какие мы есть, на уровне планирования, управления и развлечения. Потому режим турбо-хаоса мы включаем в любом состоянии», — подытожил эксперт.
Читайте также: ВСУ несут большие потери от огня снайперов: новый список убитых на Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Я не говорю “нелегко”, я говорю “плохо”
От нормальных людей 674, 675
Исключительно (!) по желанию:
PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…
Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100119243…
Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100156567…
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Киеве полицейский с пистолетом напал на автомобиль супружеской пары (ВИДЕО)
В центре Киева, на улице Крещатик, неадекватное поведение патрульного полицейского едва не до смерти напугало супругов и шокировало прохожих.
Агрессивное поведение полицейского зафиксировал видеорегистратор. На видео видно, как неадекватный полицейский с «безумным» выражением лица сначала бьет по стеклу авто кулаком, потом достает пистолет, перезаряжает его и разбивает лобовое стекло машины.
Полицейский настаивал, что на него пытались наехать.
В свою очередь, водитель утверждает, что видел полицейского и успел затормозить возле него. Как оказалось, «разъяренного» копа зовут Роман Габбро, ему 26 лет и он инспектор патрульной полиции Киева.
Читайте также: «Бухло на передовую?» В Cети вспыхнул скандал из-за алкоголя для «АТОшников» (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Машина ассенизаторов натолкнула на мысль по Ноздровской
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинский нацист объявил боевиков-джихадистов союзниками Украины (ВИДЕО)
Одиозный украинский националист Левко Лукьяненко, известный своими русофобскими, антисемитскими и расистскими высказываниями, назвал сирийских джихадистов союзниками Украины.
Об этом Лукьяненко заявил на пресс-конференции в Киеве.
«Уважаемые господа, − обратился он к присутствующим, − в первую очередь я хочу поздравить Вас с очень приятной новостью: наши союзники арабы в Сирии обстреляли российскую военную базу, уничтожили там 7 самолётов и склад боеприпасов. Это очень приятно для Украины, которая вынуждена воевать против Московской империи».
Читайте также: Украинцы, снимайте шаровары, мы — шумеры, — Руслана (+ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Я не обязан объяснять»: Депутат Блока Порошенко купил за год 62 квартиры
Депутат Черновицкого городского совета от БПП Ромео Скрипа в течение одного года приобрел 62 квартиры, несколько земельных участков, машиноместа и нежилые помещения. При этом только за один день он приобрел 31 квартиру, сообщает украинское издание «Честно».
«Приобрел. Потом я ее реализую. После сдачи дома», — сказал сам Скрипа.
Расследователи отмечают, что сначала он купил 39 объектов недвижимости, среди которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. Стоимость квартир составила 10,3 миллиона гривен, то есть заплатил депутат 5 тысяч 250 гривен за квадратный метр, в то время, как минимальная цена на жилье в Черновцах составляет 7 тысяч 876 гривен за метр.
«Там по-разному цена была. И что? Это долго объяснять сейчас по телефону. Я вам это все не обязан объяснять. Я готов объяснить это во время встречи, но не знаю, когда. Сейчас куча всего. Давайте через несколько дней», — прокомментировал Скрипа, не выйдя после разговора на связь.
В июле 2017 года Скрипа приобрел еще 48 объектов недвижимости, среди которых 32 квартиры. Это обошлось ему в 13,4 миллиона гривен. Еще отметим, что в течение 2016 года депутат потратил на недвижимость 12,1 миллиона гривен, имея доход всего 643 тысячи гривен. 9 миллионов Скрипа получил от двух других лиц, у которых такая же фамилия.
Интересно отметить, что стоимость на жилье в компании самого Ромео Скрипы ООО «Ромтис Строй» достигает 900 долларов за квадратный метр.
Читайте также: Куда идёт Украина: военный переворот или полный развал страны?
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
Кураев ,хозяином которого является Кернес ,говорит часть правды и скоро украинцы в этом убедятся ,что США имеет Украину как имеет ИГИЛ на Востоке в качестве боевых псов,натаскивает и кормит подачками .Было бы это возможно ,еслибы руководители от Кравчука и далее не воспитывали и не поддерживали идеи недоноска Бандеры в мозгу народа с садика,школы.?И зачем это Кернесу?так он слишком близко от России ,гораздо ближе чем до США-это раз и второе олигархи РФ и Украины одни и теже вальцманы,фридманы и бедным украинцам и выбора особого нет кого кормить своего или “русского” и поперлись в Гейропу ,в чужом саду яблоки слаще ,но это ведь всегда только кажется,а думать не хотелось ,а придется.