Новости Украины и Новороссии 05 января 2018

Официальный Киев пытается оспорить заявления польских властей о том, что за последнее время статус беженца был предоставлен десяткам тысяч украинцев.

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко утверждает, что таких украинцев всего 80.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его «страна приняла полтора миллиона украинцев, при этом, по крайней мере, несколько десятков тысяч из них бежали с востока Украины».

Это заявление возмутило киевские власти и заставило отвечать, охлаждая и без того не слишком тёплые в последнее время украино-польские отношения.

«По официальным данным, за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев… Другой вопрос — трудовые мигранты. Десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП», — пишет Геращенко на своей странице в Facebook.

При этом она подчеркнула, что польским властям следует поблагодарить украинцев за трудолюбие, а не говорить о беженцах.

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Если переводить слова Геращенко на человеческий язык, получится примерно следующее: «Вы бы радовались дешевой и почти бесправной рабочей силе, а не сетовали на количество бегущих от нашей политики украинцев».

Вопрос беженцев из Украины и их количества не впервые встаёт между недавними друзьями Польшей и майданной Украиной: так, в декабре Моравецкий заявил, что Польша «помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза», принимая беженцев из Украины.

Глава МИД Украины Климкин ответил, что можно поспорить о том, «кто кого спасает», ведь в Польше работают около миллиона украинцев.

Впрочем, если вернуться к заочному спору Геращенко и польского премьера Моравецкого, цифры скорее на стороне последнего — ведь даже по данным украинских социологических институтов и Госстата, население Украины только за последний квартал сократилось еще на 150 тысяч.

В эту цифру заложена как отрицательная рождаемость, так и стремительное бегство из Украины во всех направлениях тысяч и тысяч граждан.