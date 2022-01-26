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«Единая Россия» попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

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Глава фракции “Единая Россия” в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству государства с просьбой начать поставки военной продукции самопровозглашенным республикам юго-востока Украины.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jlTXPJB3-Eo
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Новости Украины и Новороссии 22 июня 2015
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8604 6324
    чужой час назад

      Поддержка не только хлебом и медикаментами.
      Я поддерживаю решение Думы о поставках военного оборудования в ДНР и ЛНР.

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