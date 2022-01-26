«Единая Россия» попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию
Глава фракции “Единая Россия” в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству государства с просьбой начать поставки военной продукции самопровозглашенным республикам юго-востока Украины.
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Я поддерживаю решение Думы о поставках военного оборудования в ДНР и ЛНР.