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Домой, 1967

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Фильм рассказывает о переселенцах на Дальний Восток. О тех, кто смог освоиться и начать новую жизнь, и о тех, кто решил вернуться домой.

Дальневосточная студия кинохроники, 1967 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NcsuSYltNFw
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