Россия — прародина цивилизаций лесов и степей
В современных учебниках истории отражены устаревшие взгляды ученых девятнадцатого века. Перед нами остро стоит необходимость пересмотреть историю нашей страны с учетом последних открытий, в том числе о центре зарождения цивилизации в южной Сибири и изменить представление о древности этой цивилизации. Рассказывает Андрей Буровский.
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