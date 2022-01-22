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Россия — прародина цивилизаций лесов и степей

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В современных учебниках истории отражены устаревшие взгляды ученых девятнадцатого века. Перед нами остро стоит необходимость пересмотреть историю нашей страны с учетом последних открытий, в том числе о центре зарождения цивилизации в южной Сибири и изменить представление о древности этой цивилизации. Рассказывает Андрей Буровский.

Полное видео смотрите по ссылке http://nday.club/v/sll98m

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=adbde_o6Q6o
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