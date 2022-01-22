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Как тайная элита выдала себя. Конспирология Евросоюза

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Евросоюз: кто на самом деле стоит за созданием наднационального проекта, и в чьих интересах всё это делалось? Об этом говорит журналист Дионис Каптарь.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G9wSHnqZul0
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