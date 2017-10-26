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Теория заговора – операция по сокрытию правды

17:10. 26 октября 2017 Просмотров - 246 Один комментарий Опубликовал:

Источник: http://zavtra.ru/
Конспирология и теория заговора была придумана ЦРУ для ведения психологической войны.

В нашем инфопространстве существует одно необычное явление, вызывающее в людях широчайший спектр эмоций – от слепой веры до ироничного стеба. Это явление называется «Конспирология» или «Теория заговора». Конспирология настолько глубоко вошла в нашу жизнь, что к ней относят любое явление, не вписывающееся в официальную научную, политическую или социологическую версию. В конспирологии теория плоской земли соседствует с пока не признанными научными теориями, а пришельцы и НЛО с тайными операциями спецслужб.

Однако мыслящему человеку частенько из-за подобного разнообразия приходит в голову одна мысль: конспирология или теория заговора – это четко спланированная операция по дискредитации не удобных мировым правящим элитам явлений и событий во всех сферах человеческой жизни. Это утверждение, кстати, тоже вписывающееся в теорию заговора, имеет все права на существование.

Первое заблуждение у всех людей, интересующихся конспирологией, заключается в том, что теория заговора была всегда, на протяжении всего существования человеческой цивилизации. Но это – глубоко ошибочное суждение. Эта теория – явление совсем молодое, придуманное и внедренное в общество каких-то полвека назад. В апреле 1967 года ЦРУ издало секретную депешу, в которой впервые давалось определение и термин «Conspiracy» или «Теория заговора», а также описывались методы дискредитации подобных теорий.

Депеша была помечена грифом «CS» или «Секретные услуги» и относилась к разделу «психологическая» — для совершения «психологических операций» и дезинформации. Обнародование этой депеши произошло благодаря запросу в ЦРУ согласно «закону об информации» издания The New York Times в 1976 году. В Депеше в частности отмечается:

«2. Эта тенденция мнения вызывает озабоченность у правительства США, включая нашу организацию…

Цель этой отправки — предоставить методологию, противодействующую и дискредитирующую факты теоретиков заговора, с тем чтобы препятствовать распространению таких фактов и теорий в других странах. Исходная информация предоставляется в секретном разделе и в нескольких неклассифицированных вложениях.

3. Действие. Мы не рекомендуем, чтобы обсуждение вопроса о заговоре начиналось там, где его прежде не было. В случае активного обсуждения применяются меры:

а. Чтобы нивелировать проблему публичности нужно использовать дружеские контакты с элитой (особенно с политиками и редакторами). Нужно отмечать, что официальное расследование соответствующего события сделано настолько тщательно, насколько это в человеческих силах. Обвинения критиков не имеют серьезной основы, и дальнейшее обсуждение спекулятивно и только играет на руку оппозиции. Нужно отмечать, что эти теории, по-видимому, сознательно порождаются … пропагандистами.  Требуется призывать (политиков и редакторов) использовать свое влияние, чтобы препятствовать необоснованным и безответственным спекуляциям.

 б. Использовать пропагандистские активы и опровергать атаки критиков. Для этой цели особенно важны книжные обзоры и художественные статьи. Неклассифицированные приложения к этому руководству должны служить полезным справочным материалом для подобных действий. Наша уловка должна показывать, что:

— критики были связаны с теориями ещё до того, как были получены доказательства

— критики политически заинтересованы

— критики финансово заинтересованны

— критики поспешны и неточны в своих исследованиях

— критики слишком увлечены своими теориями

4. В частных дискуссиях в средствах массовой информации, не направленных на какого-либо конкретного писателя, или в случае критики публикаций, которые до сих пор ещё доступны, следует использовать следующие аргументы:

а. Не было получено никаких существенных новых доказательств, которые Комиссия не рассматривала бы.

б. Критики обычно переоценивают определенные факты и игнорируют другие. Они, как правило, уделяют больше внимания воспоминаниям отдельных свидетелей (которые менее надежны и имеют больше расхождений) … 

с. Предполагаемый заговор в больших масштабах невозможно было бы скрыть в Соединенных Штатах, а информаторы рассчитывают на получение крупных роялти и т. д. 

д. Критики часто увлечены своей интеллектуальной гордостью, они освещают какую-то теорию и влюбляются в нее. Они издеваются над Комиссией, потому что она не всегда отвечала на каждый вопрос простым ответом.

г. Такие смутные обвинения, как «таинственно погибло более десяти человек», всегда можно объяснить каким-то естественным образом ….

5. По возможности, провести спекуляцию, приводя ссылку на сам отчет Комиссии. Не знакомые с американской реальностью иностранные читатели должны быть впечатлены заботой, тщательностью, объективностью и скоростью работы Комиссии по расследованию. Рецензентам других книг можно было бы рекомендовать добавить к своей учетной записи идею о том, что, обратившись к самому отчету Комиссии, они обнаружат, что он качественно намного превосходит работу его критиков».

***

Обобщая предложенную в этой депеше ЦРУ тактику, можно сделать основные выводы о методологии «теории заговора»:

— утверждать, что молчание такого количества людей о таком большом заговоре невозможно

— попросить людей, дружественных к ЦРУ, критиковать претензии и ссылаться на «официальные» отчеты

— утверждать, что свидетельские показания ненадежны и лживы

— утверждать, что это все факты и доказательства  устарели, поскольку «не появилось никаких существенных новых доказательств»

— игнорировать любые притязания на заговор, если обсуждение о них уже идет слишком активно

— утверждать, что критики безответственно спекулируют

— обвинять сторонников теории в том, что они привязаны и увлечены своими теориями

— обвинять сторонников теории в политическом мотивировании

— обвинять сторонников теории в том, что они имеют финансовые интересы в продвижении теорий заговора

Другими словами, подразделение секретных служб ЦРУ создало аргументы в пользу того, что в 1960-х годах страна была атакована теориями заговора в рамках своих операций по психологической войне. Ну и, наконец, самый главный метод – в рамках конспирологии и теории заговора создавать широкий спектр абсолютно абсурдных теорий, ставя знак равенства между ними и приведенными фактами, относя их к одной категории, тем самым дискредитируя неудобные и не вписывающиеся в официальные версии факты и события.

На самом деле теории заговора настолько распространены, что на них основанався западная цивилизация, начиная с греческой демократии, Хартии вольностей, американской Конституции и заканчивая всей системой свободного рыночного капитализма. В американской системе юриспруденции существует не только само понятие заговора, но и существуют конкретные законы, по которым были осуждены сотни тысяч человек. Если забить в поисковик правовой исследовательской сети «Westlaw» фразу «Guilty of Conspiracy» или « виновен в заговоре», то поисковик выдаст 10000 ссылок на судебные решения. Это количество такое маленькое только по одной причине – сам поисковик не выдает долее 10000 результатов. Поиск в Гугл выдает по запросу «Guilty of Conspiracy» (виновен в заговоре) в кавычках 420000 результатов, по запросу «Convictions for Conspiracy» (судимости за заговор) 146000 результатов и по запросу «Convicted for Conspiracy» (осужден за заговор) 57500 результатов. Без кавычек мы получим десятки миллионов результатов.

Безусловно, любой здравомыслящий человек скажет, что заговор заговору рознь, существует огромный спектр, как в политике, экономике и даже в примитивном криминале понятий «заговор» и «сговор». Однако в том и заключается методология ЦРУ, чтобы неудобные факты и события отделить от простых естественных заговоров и сговоров и отнести их к нереальным, фантазийным, тем самым дискредитировать их. Факт же состоит в том, что в американской юриспруденции реально не только существует понятие «заговор», но широчайшая практика правоприменения по нему.

В американской истории существует огромное количество случаев, когда факты и события сначала были отнесены к теории заговора, осмеяны и дискредитированы, а затем по прошествии годов или десятилетий они получили свое подтверждение. Последний пример –признания Дональда Трампа о том, что башни-близнецы во время 911 были взорваны, а не обрушились вследствие воздействия на них пассажирских самолетов. На самом деле судебные обвинения в заговоре можно в огромном количестве найти на страницах американской прессы. Несколько примеров:

— NBC News – «Лей и Скиллинг виновны практически по всем пунктам»

— Department of Justice –«Чиновник Минобороны обвинен в шпионаже и заговоре»

— The New York Time – «Бывший чиновник Нью-Йорка-ТВ признает себя виновным в заговоре»

И таких публикаций тысячи. То есть термин «конспирология» или «заговор» является вполне легальным в США, но только для определенных случаев, когда неудобные факты и события не начинают мешать властям и элитам. Тогда легким движением руки «заговор» превращается в «теорию заговора», причисляется к фантастическим конспирологическим явлениям и дискредитируется, пока через какое-то время эти «заговоры» не получают своего документального подтверждения. Но, как говорится, «поезд уже ушел», все цели достигнуты и к неудобным фактам никто уже не возвращается.

***

На самом деле ЦРУ в своей депеше от 1967 года о создании «Теории заговора» не придумало ничего нового. Еще в 20-30-х годах 20 века известный чешский писатель Карел Чапек написал брошюру под названием «Двенадцать приемов литературной полемики или Пособие по газетным дискуссиям», в которой он в крайне сжатой форме описал не только способ создания «теории заговора» и отнесения к нему наравне с реальными фактами фантастических, с целью их дискредитации, но и основные методы сокрытия и искажения неудобных фактов и событий и «уничтожения» оппонента. Многие относят эту работу к основам современного искусства ведения полемики, известного под названием «троллинг». Практическое применение этих приемов и методов в геополитике в крайне ироничной и юмористической форме Чапек описал в своей гениальной книге «Война с саламандрами». Так что ЦРУ отнюдь не является пионером в этой сфере.

Отточенная десятилетиями методология сейчас нуждается лишь в одном – изобретении новых нереальных и фантастических теорий для сравнения их с реальными с целью дискредитации последних, так как нереальных уже просто не хватает. Тут человеческая фантазия практически неограниченна. Появляются настолько фантазийные теории, что поражаешься, как только люди могут в это верить. Но для этого и существует подобная методология – заставить поверить людей в нереальное и сомневаться в реальном. Эта операция является частью известной операции ЦРУ «Пересмешник» по созданию параллельной оруэлловской реальности, описанной мною в статье «ЦРУ: путь от ястреба к шакалу».

***

Для понимания сказанного, хочу привести несколько последних фантазийных теорий, отнесенных к «теории заговора»:

— Битлов никогда не существовало. Существует целый сайт «The Beatles Never Existed», на котором активно обсуждается эта конспирология

— Саддам обладал Звездными вратами. Совершенно серьезно считается, что в Ираке существовали некие Звездные врата, через которые на Землю в неконтролируемых количествах попадали инопланетяне, а война в Ираке была на самом деле начата с целью прекращения этого.

— Динозавры помогали строить пирамиды. На Мальте существует креационистская школа, в которой пастор Винс Фенек преподает именно эту теорию.

— Майкл Джексон был убит иранцами. В тот день, когда король поп-музыки умер, Twitter завис из-за огромного количества RIP-твитов, которые сбивали верхний тренд #IranElection с первого места. Это помешало иранским демонстрантам использовать этот тренд для организации акций протеста против манипуляции выборами Ахмадинежадом, уничтожая протестное движение в Иране.

— И одновременно, Майкл Джексон жив, Элвис жив, Сталин жив и работает Путиным, Марк Цукерберг – внук Дэвида Рокфеллера, а по словам Бритни Спирс принц Чарльз – рептилоид.

Как удобно уровнять эти теории с фактами о том, что ИГИЛ* создали, финансируют и вооружают США и Израиль, Израиль готов снести мечеть Аль-Акса на Храмовой горе и построить Третий храм, «геноцид» рохинджья в Мьянме происходит из-за желания навредить китайским нефте и газопроводам в обход Малаккского пролива, химические атаки в Сирии инсценируют «Белые каски», а демократическая партия США – сообщество педофилов. А затем в ответ на приведенные факты обсмеять и дискредитировать оппонента. Все строго по инструкции ЦРУ.

К сожалению, практически на любом российском интернет-издании существует раздел «Конспирология», в который автоматически помещаются те статьи, которые не вписываются в официальные версии событий, а порой и противоречат им. Скорее всего и эта статья будет находиться в разделе «Конспирология». Что самое смешное, российские патриотические издания фактически выполняют ту самую депешу ЦРУ, о которой я писал выше. Манипуляция российскими СМИ со стороны ЦРУ достигла такого уровня, что журналисты и редакторы даже не подозревают об этом, а работают порой на интуитивном уровне, внося свой неосознанный вклад во вражеские программы, направленные против России. И только спокойный интеллектуальный анализ, основанный на фактах и многократно представленный читателю способен переломить ситуацию, «отделить зерна от плевел» и дать объективную картину процессов, происходящих в мире и обществе.

Александр Никишин

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 15917 7433
    Ursus 26 октября 2017 в 18:02 Ссылка Пометить
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    Над конспирологией уже никто не смеется. ФРС, Кеннеди, высадка на Луну, 9.11. – эти люди способны на многое.
    Как же их вывести на чистую воду? … Хотя вопрос риторический, простые люди в упор не видят паразитов

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