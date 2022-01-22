Чумной бунт. Не факт
Москва, 1771 год. Уже больше полугода свирепствует чума. Каждый день умирает несколько сотен человек. По городу ходят люди в балахонах с прорезями для глаз – их называли «мортусы», – которые железными крючьями собирают тела и вывозят для погребения. В это время среди жителей распространился слух, что избавить от болезни может икона Боголюбской Богоматери и к ней каждый день стекаются толпы народа. Митрополит Московский Амвросий, обеспокоенный, что скопление людей приведет к усилению эпидемии, решил убрать икону. Но присланных митрополитом людей избили: москвичам казалось, что их лишают последней надежды на спасение. Так начались события, которые вошли в историю как Чумной бунт. Ведущий программы Арарат Кещян выяснит: правда ли, что горожане во время эпидемии требовали не лечить их от болезни? На самом ли деле правительству пришлось платить людям за соблюдение карантина? И действительно ли чума заставила Екатерину II начать строительство сложнейшего инженерного сооружения, которому в России не было аналогов?
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