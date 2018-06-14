Видеоблог №141: О цене американских гарантий и губернаторских выборах

Очередной выпуск ответов на ваши вопросы, уважаемые читатели, мы записали при содействии Федерального агентства новостей.

00:00 Практически подряд прошла серия международных встреч на высшем уровне — саммиты «Большой семерки», ШОС и диалог лидеров КНДР и США. Как Вы оцените их итоги?

08:35 Многие страны высказывались против проведения Чемпионата мира по футболу в России. Однако он начинается завтра. Что увидят иностранцы, которым рассказывали про «ужасы России», во время мундиаля?

10:37 Многим регионам в этом году предстоят губернаторские выборы. Как они будут проходить, и нужна ли вообще такая процедура сегодня?

15:40 Значит ли это, что чуткость к мнению населения со стороны власти — очень важный для общественного настроения фактор? Какие примеры из истории вам известны?

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Источник: riafan.ru

Николай Стариков: Цена американским гарантиям — ноль. ФАН-ТВ

Николай Стариков — лидер движения «Патриоты Великого Отечества» в своем еженедельном блоге «Точка зрения» о самых актуальных и острых темах. Подробнее в видеоматериале.

Практически подряд прошла серия международных встреч на высшем уровне — саммиты «Большой семерки», ШОС и диалог лидеров КНДР и США. Как Вы оцените их итоги?

Президент посетил Китай в рамках встречи Шанхайской организации сотрудничества. В Циндао его встретили даже не тепло, а горячо — Владимир Путин прилетел на день раньше, чтобы пообщаться в неформальной обстановке и получить высшую награду Китая. В это же время собирается в Канаде самопровозглашенная «Большая семерка», по сути, США и их партнеры. Что они там делают? Ругают Россию. Произошла череда обмена дипломатическими знаками.

И самая помпезная новость — встреча Трампа и Ким Чен Ына — 2 часа переговоров, полгода подготовки к этим переговорам. И все это увенчалось 18 минутами общения в неформальной обстановке. Ни о каком разоружении и объединении Корей, при такой «любви» речи быть не может.

Многие страны высказывались против проведения Чемпионата мира по футболу в России. Однако он начинается завтра. Что увидят иностранцы, которым рассказывали про «ужасы России», во время мундиаля?

Увидят хорошую подготовку. С петровских времен мы с большим пиететом относимся к мнению иностранцев о нас. Почему Запад не объявил бойкот мероприятию? Если во время Олимпиады-80 наши войска вошли в Афганистан и весь мир на это отреагировал, то сейчас просто нет повода. Серьезных доказательств даже тем по обвинениям, которые звучат — нет.

Многим регионам в этом году предстоят губернаторские выборы. Как они будут проходить, и нужна ли вообще такая процедура сегодня?

С 2004 по 2012 выборов губернаторов не было и ничего страшного не произошло. Потом, их вернули. Хотя сегодняшняя процедура не делает государство сильнее и не повышает уважения к нему. Главный вопрос: «Зачем все это?» Если президенту народным выбором даны полномочия управлять страной — он вполне самостоятельно может назначать губернаторов.

Значит ли это, что чуткость к мнению населения со стороны власти — очень важный для общественного настроения фактор? Какие примеры из истории вам известны?

188 лет назад произошло событие, о котором не всякий помнит даже в Севастополе, о котором пойдет речь. 3 июня 1830 года там вспыхнул чумной бунт. Что нужно было сделать, чтобы моряки взбунтовались в городе, где базируется Черноморский флот? Иногда конфликты случаются из-за недопонимания, а не из-за «внешних факторов».