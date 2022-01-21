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США дадут письменный ответ на требования РФ

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По итогам переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве, США согласились выдать на следующей неделе письменный ответ на список требований РФ, которая та выдвинула еще в декабре.
С учетом того, что по целому ряду пунктов ответ будет нет, в ближайшее время узнаем, что имела ввиду Москва, требуя от США именно письменного, а не устного отказа. Вряд ли в Москве не понимали, что США не могут принять эти требования. Соответственно, для чего то было важно, чтобы отказ был зафиксирован в короткие сроки в письменной форме. Будет ли это формальным поводом размещать ядерное оружие в Латинской Америке, признания ЛДНР или каких-то других шагов, вопрос конечно интересный, потому что в ответ на письменный отказ РФ окажется перед необходимостью сделать ход, иначе она будет выглядеть слабой, со всеми вытекающими из этого последствиями. Соответственно, ожидаемое письменное "нет" с очень большой долей вероятностью станет точкой бифуркации в происходящем кризисе.

Итоги переговоров в изложении CNN.

Тон был грубый и жёсткий — министр говорил о президенте Зеленском, заявлял, что Украина страдает русофобией и пытается за счёт этой русофобии заработать очки в отношениях с западными партнёрами и своими союзниками в Европе.

Между тем, как мне кажется, нужно остановиться на том, чего удалось добиться на этой встрече Лаврову, — а он получил от госсекретаря Энтони Блинкена обещание дать письменный ответ на предложения России, которые та выдвинула ещё в середине декабря. Москва с тех пор при каждой возможности — в том числе и в ходе переговоров на прошлой неделе — просила дать ей письменный ответ, а Блинкен перед нынешней встречей говорил, что никаких письменных ответов давать не будет, однако Лавров всё-таки сумел добиться этого от госсекретаря. Во всяком случае, так всё выглядит сейчас — посмотрим, что по этому поводу скажет сам Блинкен. С российской точки зрения это — положительный момент, поскольку теперь всё выглядит так, будто им удалось заставить США зафиксировать что-то конкретное на бумаге.

США же заявили, что не будут обсуждать никакие вопросы, касающиеся Украины или партнёров и союзников Вашингтона по НАТО, без их присутствия за столом переговоров.

То, что они могут написать в этом документе, может дать настоящие ответы на эти вопросы Сергея Лаврова и его начальника Владимира Путина. Вряд ли будет написано много — они об этом уже упомянули, — так что тяжело предвидеть, во что всё это выльется на следующем этапе. Однако сдерживаемый гнев и раздражение, о котором вы говорили… Да, эти чувства вырвались на поверхность, но мы по-прежнему идём тропой дипломатии, чего и хотел госсекретарь Блинкен. Он хотел знать, открыт ли по-прежнему этот путь.

Лавров утверждает, что да, но вопрос в том, посчитает ли Блинкен, что услышал достаточно. Лавров изучил бумаги Госдепартамента, которые ему предоставили перед встречей. Насколько мы знаем, там содержится детальный анализ Госдепа по российскому вмешательству во внутренние дела Украины, в том числе и в политику.

Лавров отмёл все эти утверждения, просто назвав их ложью. При этом он в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается вторгаться на Украину. Так что никаких подвижек здесь нет, если не считать, судя по всему, обещания дать вышеупомянутые ответы в письменной форме — которые послужат России отправной точкой для следующего этапа.

https://russian.rt.com/inotv/2022-01-21/CNN-polozhitelnij-moment-dlya-Moskvi – цинк

Итоги переговоров в изложении Лаврова.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7390125.html
Метки: блинкен, война на украине, госдеп США, дипломатия, лавров, мид рф, нато, Россия, США, Украина, холодная война
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29338 6022
    Русофил час назад

      Угoваривают.
      Устнo Байден УЖЕ разрешил.
      Нo Лаврoву бумага нужна
      Не хoтят лезть в Укру без письменнoгo

      • 20984 17538
        маринаРусофил час назад

          СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Группа сенаторов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии, внесли в Сенат законопроект, который уполномочивает президента заключать соглашения о ленд-лизе напрямую с Украиной и предоставлять ей вооружения и военную технику. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов документа, сенатора-республиканца Джона Корнина.

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