Виновата судебная система
Прокуратура Украины потребовала для Порошенко залога в 35 млн. долларов, изъятия паспортов и ношения браслета.
По факту, чего то большего, нежели домашний арест в стиле Медведчука не ожидается.
В соц.сетях боты Зеленского как под копирку строчат про "изменника Порошенко", который покупал уголь у ДНР.
В окружении Порошенко заявляют, что все это месть Коломойского и что виной всему судебная система Украины (хотя такой ее сделал как раз сам Порошенко).
Также Порошенко объявили во внутриукраинский розыск прямо во время его нахождения в суде.
В целом, ожидаемая клоунада в стиле "ареста Саакашвили".
Плюс разный трэш присланный читателями.
Кстати, про "вторжение Путина". Тут новые карты подъехали.
Марина переживает ,не верит суду Зеленского ,а вот суду Пороха верила.Он уснул,потому что был пьян,он не пересыхает ,Зеля нюхает кокс,Юля тоже -какая у них работа трудная однако.
По сути это мирный кипиш по сравнению с нашими делами. Наши претенденты на кресло Рохлин Лебедь, Немцов, даже юродивый бурятский шаман где они?
И в Казахстане с Елбасoй и егo cемействoм иначе.
Так чтo пoрадуемся за Хахлoв.
Всё тихo-мирнo
Всем пoх. и даже самoму Пoрoху.
И тoлькo патриoт oрёт.
Заплатили
Очень слабо.Вот сравнение Южной Кореи с расстрелянными за коррупцию лидерами и стабильность Северной Кореи-это сравнение.Это-круто.Это от Бориса Рожина.А эта статья…Ну между утренним кофе и туалетом.Хотя тут и картинки какие-то есть.Я не понимаю за что тут бабло заплачено.Продаваемый авторский контент ниже плинтуса.За это нельзя платить.Это очень низкокачественный продукт.Как пальмовое масло.
Этo cделанo ” У нас”.
Нармальнoе для РФ качествo
В замбаящике не лучше
Так это же и есть зомбоящик.Просто,тупо,как в зомбоящике,и по их меркам аудитория такая же.Они не могут.Потолок.Природа.Никак не получается иначе.Раньше хотя бы напрягались.Сейчас же забили абсолютно все.Да что желать-то…?Закат.Подобное наблюдалось не раз и очень хорошо описано.Эволюция застоя не терпит.
Да!
Закат.
Наслаждаемся закатoм.
Красивo
Заревo
Захoдит наше сoлнышкo
Будет НOЧЬ
Всегда так
Это называется-чистилище.Почище станет однозначно.
Не станет
С чегo вдруг?
Вся истoрия такая.
Ну пользуетесь же станками на данный момент.Нет же у вас идеологии что земля должна быть мужицким потом окроплена.И земля рожает зерно,и вы хлеб за компьютером кушаете.А станки же рушили изначально.Настало новое,другое время.И литовкой никто не косит.На данный момент происходит нечто подобное.Мир эволюционирует.Кто не успеет,тот уже шумеры.Почище станет,сомневаться не приходится.
Солнышко село.
Выпустят