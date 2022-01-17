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Виновата судебная система

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Прокуратура Украины потребовала для Порошенко залога в 35 млн. долларов, изъятия паспортов и ношения браслета.
По факту, чего то большего, нежели домашний арест в стиле Медведчука не ожидается.
В соц.сетях боты Зеленского как под копирку строчат про "изменника Порошенко", который покупал уголь у ДНР.
В окружении Порошенко заявляют, что все это месть Коломойского и что виной всему судебная система Украины (хотя такой ее сделал как раз сам Порошенко).
Также Порошенко объявили во внутриукраинский розыск прямо во время его нахождения в суде.
В целом, ожидаемая клоунада в стиле "ареста Саакашвили".



Плюс разный трэш присланный читателями.















Кстати, про "вторжение Путина". Тут новые карты подъехали.








Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7380460.html
Метки: идиоты, порошенко, Украина, юмор
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Новости Украины и Новороссии 07 января 2016
12 Комментариев » Оставить комментарий
  • 20909 17487
    марина час назад

      Марина переживает ,не верит суду Зеленского ,а вот суду Пороха верила.Он уснул,потому что был пьян,он не пересыхает ,Зеля нюхает кокс,Юля тоже -какая у них работа трудная однако.

    • 5013 3867
      Игорь час назад

        По сути это мирный кипиш по сравнению с нашими делами. Наши претенденты на кресло Рохлин Лебедь, Немцов, даже юродивый бурятский шаман где они?

        1
        1
        • 29252 5972
          РусофилИгорь час назад

            И в Казахстане с Елбасoй и егo cемействoм иначе.
            Так чтo пoрадуемся за Хахлoв.
            Всё тихo-мирнo
            Всем пoх. и даже самoму Пoрoху.
            И тoлькo патриoт oрёт.
            Заплатили

        • 260 236
          Пользователь 9129 час назад

            Очень слабо.Вот сравнение Южной Кореи с расстрелянными за коррупцию лидерами и стабильность Северной Кореи-это сравнение.Это-круто.Это от Бориса Рожина.А эта статья…Ну между утренним кофе и туалетом.Хотя тут и картинки какие-то есть.Я не понимаю за что тут бабло заплачено.Продаваемый авторский контент ниже плинтуса.За это нельзя платить.Это очень низкокачественный продукт.Как пальмовое масло.

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