Руслан Бах. Система образования плодит даже не потребителей, а рабов само разрушающих себя

Чтобы уничтожить страну даже с образованными гражданами – не нужно стрелять или бомбить. Даже враждовать необязательно. Можно дружить и уничтожать, например, Прибалтику, бывшие Советские республики, ну или Российскую глубинку. Еще 25–30 лет независимости и от многих почти ничего не останется.

Лучший способ – встраивание конфликтов среди населения. Что началось применяться еще со времён Аристотеля. Изначально, встраивание конфликтов предназначалось для вассалов, чтобы заговоры не устраивали. Но результат превзошёл все ожидания, что распространили на весь народ. Я зову это Аристотелевской социальной инженерией.

Не понимая, что такое встраиваемые конфликты, как основной инструмент влияния на массы – сложно разобраться что творится в любой стране или мире.

Создавая человеку внутренние проблемы – автоматически блокируется решение внешних. Психологи давно заметили – внешние проблемы ничто, по сравнению с внутренними. Если у личности внутри есть согласие и собранность, то внешние проблемы – нипочём. Встраивание конфликтов как раз и предназначено, чтобы человек сам себе выносил мозг, вместо того, чтобы жил и радовался.

Встраивание конфликтов парализует волю и потенциал

Вы видели людей, которые годами не могут изменить что-то в своей жизни и продолжают тянуть одну и ту же «волынку», непрерывно жалуясь на жизнь, что всё и вся плохо?

Интриги на работе, ссоры с соседями, алкоголизм, лень, вредительство, хамство, грубость, низкая производительность, воровство, скандалы в семьях, измены, разводы, доходящие до 60% (а в некоторых областях и до 80%) и многое, многое другое есть результат целенаправленного встраивания конфликтов в обществе. Да, да – измены и разводы тоже.

Нет это не теория заговоров и не моя предвзятость. И не поиски виноватых с бегством от ответственности за свою жизнь – это реальность! И не надо рассказывать – сами идиоты и можно решить любые проблемы, возможностей достаточно.

Воздействие на массы даёт гарантированный эффект с точностью до процентов. 95% людей – ведомые от природы, и если верхние 5% о них не позаботятся – их жизнь превращается в кошмар.

Человек рождается как белый лист – что на нём «напишут» родители и общество – то из него и вырастет. Если человек физически зрелый и может размножаться – еще не значит, что он(а) ментально взрослый и может нести ответственность. Таким людям бесполезно говорить – «сам дурак» или «будь умнее» — это всё равно что плюнуть им в лицо – ну нет у них достаточных навыков выживания в социуме.

Помню умер один знакомый дед, доживший до 75–80 лет. А его жена пошла к соседкам на лавочку – «Ой бабаньки, как же он меня мучил! Как же он меня мучил…». С неприкрытой радостью от «освобождения». Это всё что осталось после 50+ лет совместной жизни? То есть столько лет прожила с ним, а хорошего ничего не было? Зачем тогда жила с ним?

Почитайте психологов – у них по полкниги уходит на то, чтобы объяснить и убедить читателей, что можно жить и радоваться жизни даже в таких обстоятельствах. А ведь обучающие книжки читают только 5% самых продвинутых в обществе. Что говорить про остальных?

У неподготовленных к жизни – депрессия начинается в 18 лет

При первом же столкновении с реальностью. Жизнь ни с кем не церемонится и обучает «лицом об асфальт». К 26–28 годам часть людей начинает выгорать и даже умирает, как знаменитый Клуб 27.

В 30 лет, начинается мучительное взросление. К 40 годам появляется некоторый жизненный опыт, но уже нет ни сил, ни здоровья, а у многих уже и желание выгорело. Вот бы иметь к 18 годам – опыт нынешних 40-летних?

Только не говорите, что вам так не хотелось!

Я знаю одного такого человека – в 24 года он уже был миллионером. В слепом Царстве, одноглазый – король. Я в своей жизни видел очень мало адекватных мужчин в возрасте до 30 лет – здоровые, счастливые, успешные, радующиеся жизни. Почти всегда это были элитные дети. Сын министра, академика или известного врача, внук бывшего мэра города.

Неужели система не понимает этих вещей? Понимает, но элита не хочет.

Обучение происходит от родителей к детям. Элита – да, знает, как воспитывать детей и воспитывает тихо, дома. А остальных, кто-то обучал воспитывать детей? А они сами обучались? Нет! Вот и тиражируют своих «тараканов» в смысле встроенные конфликты передают своим детям.

Встраивание конфликтов существенно снижает производительность труда

Даже санкций не надо вводить. Люди со встроенными конфликтами имеют сложный характер, не умеют уживаться с другими и работать в команде. И абсолютно не важно какие они профессионалы в своей области! Я видел компании, у которых на станках и в офисе стояли суперпрофессионалы своего дела.

Но общая производительность компании на уровне 20–30%. Почему так происходит? Да потому что каждый из этих профи на своём квадратном метре – строит из себя царя и бога, а на остальных наплевать – работают так, как им удобнее. В результате пока один обрабатывают деталь или заказ – остальные ждут эти самые детали, чтобы дальше продолжить их обработку.

Поэтому приходится объяснять, что не надо брать сотрудников, у которых личные качества и умение работать в команде оцениваются ниже 8 баллов из 10. Их профессионализм не важен – ищите других, пускай и без ролфессионализма, но чтобы личность была на 8+.

Легче научить работать с нуля, чем перевоспитать. Обучение – занимает годы – перевоспитание либо десятки лет, либо вообще невозможно.

Вот зачем школа таких растит?

Естественно, что шкала оценки у всех руководителей разная. Оценка 3 в одной компании может означать 8 в другой. Но в любом случае какой-то % людей – будут непригодны для работы – люмпены. Забота о них тяжким балластом висит на бюджете страны.

В Европе безработные люмпены доходили до 5–8%, даже в лучшие времена в 2005–2008 гг. Не проще было бы воспитать и обучить сразу по нормальному? Элиты думают по-другому.

Именно поэтому Западные страны, открыли свои рынки труда для граждан восточной Европы. Люмпены не в состоянии делать даже простую низкоквалифицированную работу.

Грубость и хамство – превращается в норму

Проявить спокойствие – расценивается как проявление слабости. Пойти на уступку – ниже своего достоинства. Взаимный выигрыш – исключен. Надо быть только сверху, только вздрючить, отжать, продавить, самоутвердиться или даже кинуть – но никак не взаимная выгода.

Нужно доверие к друг другу, чтобы можно было кредитовать, давать на реализацию продукцию. А если его нет – значит сотрудничество только по предоплате. Эффективность такой торговли – в разы ниже. Вместо того чтобы думать, как развивать бизнес, предприниматели вынуждены думать о том, как бы не кинули.

А партнерство как заводить? Если не знаешь, как будешь разбегаться с людьми – то не надо с ними ничего начинать.

Встраивание конфликтов среди сотрудников компании

В западных курсах по управлению персоналом в бизнесе – объясняется, что среди сотрудников надо встраивать конфликты, иначе они снесут начальство. Если сотрудники дружат – то строго против начальника и, значит, объединены. Если они враждуют между собой, то начальник является их спасителем.

Некоторые руководители понимают это буквально и встраивают интриги, поддерживают сплетни, доносы в результате работа в такой компании превращается в кошмар. Но главное – это прекрасный способ сверх эксплуатировать людей: заставить их пахать в 2 раза больше за зарплату в 2 раза меньше.

Производительность у подобных компаний довольно низкая из-за неэффективного управления. Если вы работаете в такой – бегите пока живы! Если некуда бежать – идите к специалисту за помощью. На сайтах по поиску работы такие компании называют соковыжималки.

Но есть и другие способы внедрения конфликтов: соревнования. Впрочем – это искусство! Правильно выстроенное соревнование в команде – поднимает фирму до небес из ничего.

А еще можно конфликт сделать внешним – т. е. борьба за место под солнцем, с конкурентами, с кризисом, с нехваткой ресурсов, да мало ли с чем? В 90-х так выросли много нынешних знаменитых компаний. Люди работали круглосуточно, ночевали на раскладушках – строили своё будущее.

Многих, правда, потом кинули, но некоторым повезло – получили долю и стали миллионерами, ТОП-менеджерами.

В советском союзе – тоже внедряли конфликты – соцсоревнования. Результат тоже был потрясающим. Моё мнение, что если человечество задастся целью устранить какую-то большую проблему – например, нехватка еды, воды, жилья, рак, бесплатную энергию найти – проблема будет полностью устранена максимум за 5–10 лет. Но кто же это допустит?

Встраивание конфликтов начинается со школы, через учителей

Помните старый анекдот: Отец вернулся накрученный с работы, накричал на жену. Она в свою очередь, накричала на детей, а те на кота. Кот нагадил всем в ботинки. И конфликт пошёл по второму кругу…

У встраиваемых конфликтов – вирусная природа. Люди с внутренней несобранностью будут гнобить своё окружение.

Если у вас возникают вопросы почему современные учителя вынуждены писать кучу ненужных отчетов – то это способ довести их до сильного раздражения. Которое, ДОЛЖНО быть слито на детей в школе и на мужа дома. Ну а дети потом дадут родителям оторваться. Вот так и вырастают люди со слабыми социальными навыками.

Излюбленный юмористами паспортный стол, поликлиники, скорая, налоговая, судебная система, лицензирование, контроль или другие ведомства, перегруженные нужной или ненужной работой – есть много способов вынести людям мозг на ровном месте.

Маленькие доходы опускают самооценку ниже плинтуса и это очень сложно потом исправляется. Поэтому в некоторых странах есть минимум по ЗП – чтобы людям было на что жить.

Хорошая была семья, но их испортил квартирный вопрос – т. е. отсутствие денег

Фурсов приводит пример: в Штатах, когда разводятся пары с доходами от 120 тыс. $ в год – то тихо делят доходы. А если с доходами меньше 80 тыс. $ в год – смертоубийство – делят долги.

Бюрократия на низком уровне – еще один отличный способ вынести людям мозг, а значит встроить конфликт.

Есть и изощренные садистские способы – беженцы в Европе или преступность в Америке. Сперва система плодит армию преступников. Потом вторую армию правоохранительных органов, которые и должны этих преступников ловить. Но и те и другие терроризируют население.

Решение как снизить преступность уже давно известно – обучать и воспитывать, обеспечить работой. Потому что 75–80% преступников – дебилы необразованные и невоспитанные, которые всё равно хотят кушать. Но элиты – не хотят устранить эту проблему – они на ней наживаются хорошенько.

Как утверждал наш соотечественник, проработавший «там» лет 20 полицейским – проблему преступности можно решить за 1 день, но не хотят.

Одни живут очень хорошо исключительно, потому что другие живут очень плохо!

Встраивание конфликтов приводит к неравенству и страданиям

Ноум Хомский часто в интервью рассуждает про встраивание конфликтов по Аристотелю – знал ли Аристотель, что конфликты плодят неравенство и страдания среди людей? Конечно, знал. Но не будем переоценивать Аристотеля – рано или поздно этот метод всё равно кто-то изобрел бы. В Китае, Индии — всё то же самое и без него.

Андрей Фурсов утверждает – что элита жила по 80–85 лет на протяжении последних 3 тыс. лет. А народ жил по 35–40 лет до начала 20-го века. Помните у Пушкина – «старушка дряхлая моя», возраст людей, которых он называет «старыми» – начинается от 33–35 лет. В Китае, Индии, мусульманских и африканских странах бо́льшая часть населения к 40 годам уже выглядят как старики, а то и умирают.

Да, именно встроенные конфликты являются основной причиной почему люди так мало живут. Это действительно настолько разрушительно.

Консультируя компании, часто вижу, что коллективы в основном женские. Или руководители в основном женщины. Помните у Цоя – Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме да с твердой рукой в строю.

Большой процент мужчин не переносят рубеж в 40 лет «в светлой памяти, да с твёрдой рукой». Большинство выгорают и постепенно самоустраняются из социальной жизни. Кто-то спивается, кто-то переключается на рыбалку или диванный спорт с пивасиком, или работу попроще, и чтобы не дёргали.

Мужчинам и женщинам внедряются разные конфликты

И объясняется тем, что женщины должны были рожать детей с малолетства (как сейчас у мусульман), и умирали на родах после 10–16 ребёнка или просто от тяжелой жизни. То есть не было особой надобности целенаправленно уничтожать женщин – сами мёрли. А мужчин – до сих пор гнобят, через искаженную систему ценностей, навязанную обществу.

Благодаря социализму эти процессы были приостановлены – и получалось, что женщина в 45 ягодка опять. (Впрочем, идёт обратный процесс, о чем давно снят фильм «Убивая нас мягко», Killing us softly)

Но элиты сейчас упорно работают над тем, чтобы вернуть ситуацию в 19-й век, но без рождаемости. Чтобы народ умирал – в 35–40. Как бедное население во многих странах.

Почему такое происходит?

Банальная экономия на пенсиях и социальной защите. Остановка социальных лифтов, снижение конкуренции между элитой и народом. Чтобы можно было эксплуатировать население по максимуму. Чтобы не отвлекались на заботу о родителях, которые должны быть уже мертвы, когда человеку исполняется 15–25 лет.

Ну и главное – пусть лучше люди умрут, пожив полжизни, не имея ни сил, ни воли, изменить устоявший порядок власть имущих. Как Жириновский говорил в Думе – Не надо повышать образование, иначе они (народ) будут менять власть каждые 10 лет.

Встраивание конфликтов – классическое «разделяй и властвуй» – частичный геноцид населения

Внедрение конфликтов, по сути, информационная война против своего народа. А по результатам – это частичный геноцид – не убивают полностью, а дают пожить только полжизни. И так было последние 2300 лет. И если у вас возникают вопросы почему столько людей проживают за чертой бедности – ответ вы уже знаете.

Сейчас основное внимание обращают на информационную войну Россия — Запад. Но, как видите, по результатам – это неглавная война. Конфликт Россия — Запад, скорее всего, будет разрешен в ближайшие 5–7 лет. А вот что будет с социальной аристотелевской инженерией против своего народа – я не знаю.

Вырваться из западни внутренних конфликтов – очень и очень сложно. Книги, что дают такую возможность – очень и очень редки – 2–3 на сотню лет. И регулярно изымались и изымаются из массового хождения. А если нельзя изъят – дискредитируются сильно. Знаю парочку таких случаев.

Образование устроено так, чтобы растить даже не потребителей, а рабов

Нынешнее образование во всех странах – готовит только к работе и почти не готовит к жизни. Природа устроена таким образом, что движущей силой в природе является конфликт. Как цитирует Путин – «На то и щука в пруду, чтобы карась не дремал». Так устроена природа.

Школа просто обязана готовить к жизни. Например, обучать как ладить с другими людьми. В моё время говорили: мозгов нет – идёт в Пед, в смысле педагогический институт. Вот как с таким отношением к учителям и обучению воспитывать достойную смену? Преподавание – это тяжкий и сложный труд.

Обходить барьеры сознания, чтобы материал запомнился и дошёл до подсознания. Развивать жизненные навыки, создавать правильные привычки, взращивать правильную самооценку, чтобы была тяга к обучению всю жизнь. Чтобы уметь делать выводы из ошибок и грамотно переживать отказы. Да много чего еще могу перечислить.

Детей надо холить и лелеять, поднимать десятки лет как хрупкое создание, чтобы не сломать грубым подходом или словом. Социализация – это ломка человеческой природы и всегда болезненна даже в школе – нужны знания, умения, условия. И где они? А если приходится переучиваться и менять привычки в 25–40 лет – это ломка.

Надо готовить к семейной жизни – мужчины и женщины ведь разные – надо обучать как правильно общаться и уживаться друг с другом. Обучать как правильно выбрать себе пару.

Как находить работу, как строить карьеру, как преодолевать неудачи, как выбрать профессию, как правильно выбрать институт, да банально как вести себя в обществе, аккуратности, чистоплотности, порядочности, вежливости, как дружить, как переносить разлуку, потерю, болезни – разве этому обучают в школе? Нет.

К сожалению, и не будут в ближайшие десятки лет. Умышленное бездействие – основа для встраивания конфликтов.

Если вы и ваши дети хотите пожить до 80–85 лет – вам следует самим об этом позаботиться и устранить свои «тараканы» из головы. Только не надо рассказывать, что у вас их нет – не обманывайте себя. Они есть у всех, у кого-то больше у кого-то меньше.

Национализм всегда значит – война

Без понимания принципа встраивания конфликтов, как основной инструмент в теории власти – невозможно понять, что творится на международной арене. СССР разрушали через, прости господи «подъём национального самосознания».

Встраивали межнациональные конфликты. Знали ли младореформаторы реформаторы, что это приведёт к развалу страны как минимум, а потенциально и к войне? А Порошенко, Ельцин и Горбачёв знали? Конечно знали. Но об этом другая статья.



Руслан Бах

Источник: http://ruslanbah.ru/sistema-obrazovaniya-plodit-dazhe-ne-potrebiteley-a-…