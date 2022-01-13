Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполнили свою задачу в Казахстане, поэтому теперь им надо возвращаться домой.

В ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу глава государства обратил внимание на слова своего казахстанского коллеги, который ранее констатировал, что миротворческие силы сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в республике. Напомним, Касым-Жомарт Токаев говорил, что пребывание контингента ОДКБ помогло стабилизировать обстановку и имело «большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов»; он оценил миссию как успешную.

«Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны.<…> С помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединёнными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера. Это очень важно», – сказал Путин.

Он отметил, что «большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи». По его словам, быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. «Всё буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно», – констатировал глава государства.

«Я хочу поблагодарить вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооружённых сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу. В целом надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили», – сказал Путин.

Шойгу доложил, что вывод российских миротворец уже начался.

Ранее сегодня пресс-служба Минобороны РФ сообщила: «В соответствии с разработанным командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны. Подразделения Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан, выполнившие поставленные задачи, приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолёты военно-транспортной авиации ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации. Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной».

На встрече с Путиным Шойгу уточнил: «Завтра 14 бортами выводим все силы наших коллег: Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят – с учётом того, что они рядом, – своим ходом. Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19-го числа».

Накануне генсек ОДКБ Станислав Зась объявил, что миротворческая миссия в Казахстане завершена. Вывод контингента продлится с 13 января в течение десяти дней. По словам Зася, «остатки бандформирований» в Казахстане пытаются скрыться от правосудия в подполье. «Поэтому казахстанскими правоохранительными органами проводятся интенсивная зачистка и аресты подозреваемых в участии в беспорядках и заговоре, направленном на захват власти», — отметил он, добавив, что эти действия уже относятся исключительно к функциям силовых структур республики.

По материалам сайта Президента РФ, сайта Минобороны РФ, «МК», Ленты.ру