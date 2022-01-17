Свет на лицах. Документальный фильм (1975)
Свет на лицах. Документальный фильм
Об известных сталеварах Северского трубного завода Николае Арзамасцеве, Викторе Зарудневе, Альберте Комарове, Василии Корочкине, Владимире Гобове и А. Кудинове, их производственных успехах и почине по коллективной моральной и материальной ответственности за каждого из товарищей.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1975
Автор сценария – Валентина Никиткина
Режиссер – Виктор Виноградов
Оператор – Виктор Еркин
#гостелерадиофонд #промышленность #профессия #СвердловскаяОбласть
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