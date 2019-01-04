Исторический фильм “Духовная война”, о которой в России мало кто имеет представление!

Мне даже трудно поверить, что этот уникальный 6-ти серийный документальный фильм был создан в Белоруссии в наше капиталистическое время. Автор этого проекта — режиссёр Юрий Азарёнок. Причём он получил за этот фильм в 2006 году приз Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России «За верность нравственным идеалам в киноискусстве».

Чтобы читатель сразу понял, о чём этот документальный фильм, я должен сказать, что все последние войны на земле, включая две мировых, это слагаемые одной большой ДУХОВНОЙ ВОЙНЫ, которая ведётся ФАРИСЕЯМИ против всего человечества. Библейское слово "ФАРИСЕИ" — несёт в себе смысл "отделённые" ("избранные") и "толкователи закона" (иудейской "Торы"). Суть этой ДУХОВНОЙ ВОЙНЫ сводится к завоеванию иудеями власти над миром строго в рамках иудейской "Торы", которая одновременно является и учением, и законом.

Как это понять, что книга иудеев является и учением и законом?

Очень просто. Вот наглядный пример, который раскрывает и суть ДУХОВНОЙ ВОЙНЫ, и её цель, и её закон:

Всего лишь маленький фрагмент иудейской "Торы":

"И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе её стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: два племени во чреве твоём, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и БОЛЬШИЙ будет служить МЕНЬШЕМУ..." (Бытие. 25: 21-23).

"Меньший народ" по иудейскому учению, как его толкуют фарисеи, это — евреи. Рано или поздно этому "меньшему народу" должны подчиниться все народы мира, включая и русский народ, называемый в библейские времена евреями ханаанским или хананейским народом. Этому учит евреев "Тора". Этому учат евреев современные ФАРИСЕИ. Именно поэтому ради завоевания России и покорения русских в ХХ веке были организованы две мировых войны... Их организовали современные ФАРИСЕИ.

1. "ФАРИСЕИ":

2. "Сатанинская империя":

3. "Чёрная карта":

4. "Поле брани":

5. "Сакральность власти":

6. "Жажда крови":

Интересна биография автора фильма:

Юрий Владимирович Азарёнок — известный белорусский журналист, режиссёр и общественный деятель. В начале 1990-х годов он вступил в Славянский Собор «Белая Русь». Стал популярен после того, как в 1995 году снял документальный фильм «Ненависть: дети лжи», в котором провёл сравнительное описание коллаборационистов времён Великой Отечественной войны и современных белорусских националистов. Фильм был показан накануне референдума 1995 года и вызвал большой резонанс в обществе. В 1996 году снимает фильм «Закулиса» о связи белорусских оппозиционеров с иностранными политическими и финансовыми силами. В 2000 году Ю.Азарёнок стал заведующим литературно-драматической редакцией Национальной государственной телерадиокомпании. Накануне президентских выборов 2001 года создал документальный сериал «Тайные пружины политики», в котором освещал деятельность оппозиции и различных зарубежных фондов и центров в негативном ключе. После президентских выборов — руководитель информационного отдела Белорусского патриотического союза молодёжи... Источник.

Часть 2.

Почему иудеи испытывают к славянам особенное чувство неневисти?

Если многовековая ДУХОВНАЯ ВОЙНА идёт строго в соответствии с иудейской "Торой", то есть смысл заглянуть в это иудейское учение и прочесть, что там написано.

Давайте заглянем в книгу "Бытие" в христианской Библии, это точная копия книги "Берешит" в иудейской "Торе", в главу 12:

1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе;

2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение;

3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.

4 И пошёл Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошёл Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана.

5 И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и всё имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую.

6 И прошёл Аврам по земле сей до места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи.

7 И явился Господь Авраму и сказал: "потомству твоему отдам Я землю сию". И создал [он] там жертвенник Господу, Который явился ему...

Обратите внимание! Когда Аврам дошёл до дубравы, в которой жили Хананеи, "явился Господь Авраму и сказал: "потомству твоему отдам Я землю сию".

Средневековое изображение Ханаана:

Прочтите теперь короткий текст из книги, изданной в Российской империи почти 150 лет назад, чтобы понять, чьи земли Господь, Бог евреев, пообещал им отдать.

Это страницы книги "О языке евреев, живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей", изданной в Санкт-Петербурге в 1865 году.

Автор этого текста — Авраам Яковлевич Гаркави, российский востоковед и гебраист, действительный статский советник Российской империи. Автор статей в Еврейской энциклопедии и Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Награждён потомственным дворянским титулом Российской империи (1901). Был членом правления Петербургской еврейской общины, членом хозяйственного комитета, габаем Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга.

Итак, Авраам Яковлевич Гаркави ещё в 1865 году на 17 странице свой книги объяснил нам следующее:

1. В еврейской средневековой письменности славянский язык называется ханаанским языком, а сами славяне — ханаанцами.

2. Славяне в прошлом населяли Палестину (по-еврейски — Ханаан).

Эта сенсационная "новость", долго скрываемая от мировой общественности, от школьников и студентов, проливает свет на некоторые тайны нашей истории и объясняет, почему английское правительство в самом начале ХХ века оккупировало земли Палестины, а потом сделало широкий жест и решило отдать их евреям под строительство еврейского государства Израиль!

Британские оккупационные войска в Иерусалиме в 1917 году. Источник.

Ну где же ещё надо было создавать первое еврейское государство, как не на исторических землях, которые когда-то принадлежали славянам и согласно "Торе", были потом отобраны у них иудеями?! К тому же, сам Господь, Бог евреев, пообещал Авраму: "потомству твоему отдам Я землю сию".

В связи с этим ошеломляющим ОТКРОВЕНИЕМ, сразу же возникает вопрос: а что делают евреи в России? Зачем они пришли на русскую землю?

Приложение "6 и 9 августа — трагичные дни не только для Японии, но и для России!"

Не считают ли они и Россию — "ханаанской землёй"? Уж не хотят ли они хитростью и обманом отобрать у славян и эту землю во исполнения виртуального договора между Авраамом и Господом?

И надо же такому случиться, через своих сектантов, посланных в Россию ещё в 90-х годах ХХ века, иудеи проговорились о своих планах!

Надеюсь вы в курсе, читатель, знаете и помните, что сразу после развала СССР, который случился в 1991 году, Россия столкнулась с нашествием сектантов из религиозного сообщества "Свидетели Иеговы". Их было тогда очень много во всех наших городах, буквально тысячи, а в масштабе страны — целая армия! Эти "свидетели Иеговы" ходили парами по домам россиян и раздавали всем бесплатно брошюрки "Сторожевая башня" и "Пробудись".

В 1997 году такая парочка "свидетелей" встретилась и на моём пути. Они вручили мне журнал "Сторожевая башня" за 1 апреля 1997 года, на обложке которого был написан вопрос: «Правда ли, что это последние дни?» И там же, на обложке, был дан на него ниже ответ: «Правда! В живых останутся только те, кто беззаветно предан Богу Иегове!»

Такая постановка вопроса и такой ответ на него, естественно, возмутили меня до глубины души. Я открыл этот журнал, чтобы увидеть комментарий к столь шокирующему заявлению. Мне хотелось узнать, почему это люди, которые не веруют в Иегову, еврейского Господа, должны быть уничтожены? И вот что я прочёл там: «Иегова сказал Аврааму, что его потомки унаследуют землю Ханаанскую, но не раньше чем через четыре столетия, «ибо мера беззаконий аморреев доселе ещё не наполнилась».

Там же была дана в тексте расшифровка: "Под словом «аморреи», что переводится как «преобладающее племя», подразумевается Ханаанский народ в целом. Так что Иегова собирался дать своему народу возможность завоевать Ханаан только через четыре столетия. Этот период Иегова отпустил, чтобы хананеи могли развить цивилизацию. К чему хананеи пришли?» Источник.

Если мы с вами не совсем ещё деградировали, мы должны теперь связать один факт с другим и сделать вывод, что иудейское племя с богом Иеговой во главе желает окончательно завоевать не какой-то там абстрактный Ханаан, а Русь, Россию, которую иудеи и зовут про меж себя Ханааном! А «преобладающим племенем» племя жидовское зовёт не кого-то, а русский народ, являющийся в России государствообразующим!

Задайтесь вопросом: "почему "иеговисты" вдруг вспомнили об Аврааме, ветхозаветном "отце всех племён" и первом еврее, который согласно библейским преданиям жил около 4 тысяч лет назад?

Зачем сделан акцент на временном отрезке "четыре столетия"?

Ответ содержится уже в самом вопросе: потому, что именно четыре столетия назад и появилась у проживающих на Западе Иудеев с большой буквы мысль и возможность покорить Россию.

Обратите внимание на год написания вот этой известной картины «Авраам на пути в Ханаанскую землю» — 1614. Она написана за 300 лет до начала 1-й мировой войны, и за 400 лет до предполагаемого начала 3-й мировой войны, которая должна была начаться по замыслу Иудеев с большой буквы край как в 2014 году. Вот они эти "четыре столетия"!

«Авраам на пути в Ханаанскую землю» (Питер Ластман, 1614 год).

Если мы "отмотаем" от нашей российской истории эти "четыре столетия", то мы получим период правления династии Романовых! С них, с Романовых, и началась жидовская оккупация России, которую средневековые Иудеи-жиды отождествляли с ветхозаветным Ханааном!

Как выглядели некоторые из этой плеяды высокопоставленных "жидовских захватчиков", вы можете судить по портретам российских царей, императоров и императриц:

Алексей Михайлович Романов (1629-1676), царь всея Руси, при котором патриархом всея Руси стал Никон, устроивший в угоду Запада и Рима "реформу веры".

Любопытные нюансы:

Согласно энциклопедии, "В 1653 году перед Великим постом патриарх Никон предписал совершать крестное знамение тремя перстами, что противоречило актам Поместного Стоглавого Собора 1551 года, закрепившим двоеперстие. Созванный патриархом в 1654 году Собор положил начало делу унификации московских книг по греческим книгам, напечатанным в XVI веке на Западе. И если определения сего Собора были рассмотрены и согласованы на Константинопольском Соборе того же года под председательством Патриарха Паисия, то решение поместного Московского собора 1656 года, на котором всех, крестящихся двумя перстами, объявили еретиками и предали анафеме (проклятию!), противоречили ему. Поспешная анафема собора 1656 года на всех крестящихся двумя перстами, впоследствии отменённая Поместным собором РПЦ 1971 года (спустя более чем 300 лет!), и стала главнейшей причиною Раскола XVII века". Источник.

Как выглядел этот патриарх-реформатор веры, какой облик имел, можно судить по этой картине, написанной маслом:

Вот они жиды. Вот когда они впервые пролезли во власть и стали править Россией-Русью аки волки!

Из чрева вот этой "русской" царицы (как написано во всех учебниках истории) Натальи Нарышкиной (1673-1716), второй жены царя Алексея Михайловича Романова, произошла целая ветвь правителей с нерусскими ликами (в сегодняшнем нашем понимании).

Слева направо в верхнем ряду: Алексей Михайлович Романов, супруг Натальи Нарышкиной, далее его дочь Наталья Алексеевна (с лицом генсека СССР Л.И.Брежнева) и сын Пётр Алексеевич (Пётр I), он крайний справа.

В нижнем ряду слева направо: Екатерина I (Скавронская) и её дочери от брака с Петром Алексеевичем: Елизавета Петровна и Анна Петровна.

Здесь слева прижизненный портрет Пётра II, справа — портрет Пётра III.

В 1762 году, в связи с кончиной последней дочери Петра I — императрицы Елизаветы Петровны, прямая линия наследования по женской линии в доме Романовых пресеклась (по мужской она пресеклась ещё ранее, в 1730, когда умер Пётр II).

Далее, начиная с 1762 года, Российской империей правили Гольштейн-Готторп-Романовы (нем. Romanow-Holstein-Gottorp) — одна из линий Ольденбургской династии, отделившаяся от её Гольштейн-Готторпской ветви, которые приняли имя Романовых благодаря наследованию по женской линии. Этими правителями из Ольденбургской династии Гольштейн-Готторпской ветви были Петр III, Екатерина II, Павел I, Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II.

Что было в нашей истории далее, полагаю, читатель хорошо знает.

Я считаю своим долгом лишь открыть читателю глаза на тот факт, что иудеи до сих пор не перестают думать о ЗАВОЕВАНИИ ХАНААНА, и сегодня даже ведётся в Интернете сайт, на котором они объясняют евреям, нужно ли проявлять жалость к ханаанцам, то есть к славянам, или нет?!

Простой вопрос еврея и ответ на него раввина: "как оправдать истребление, женщин, детей, стариков при завоевании Ханаана?"

Ниже в виде экранной копии я представлю буквально убийственную по смыслу информацию, распространяемую в последние годы раввинами среди евреев.

Судя по всему, это очень важная информация для дня нынешнего!

Источник .

Действительно, если рассматривать иудейскую Тору с такой точки зрения, всё становится "на свои места". На свои исторические места!





ДУХОВНАЯ ВОЙНА, которую ведут иудеи (меньший народ) против русских (больший народ) продолжается по сей день! И судя по настрою иудеев, установить мир в этой ДУХОВНОЙ ВОЙНЕ нет никакой возможности. Тут либо они нас до конца сотрут с лица земли, либо...

4 января 2019 г. Мурманск. Антон Благин