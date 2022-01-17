Как через воду элиты воздействуют на психофизиологию человека. Валентина Киселёва
Как путем добавления в воду различных токсичных веществ на Западе проводились попытки влиять на психологию и физиологию огромных масс людей. Как регулярно в грунтовые воды выбрасывают опасные вещества, ставя под угрозу здоровье населения и прикрывая это всё новыми технологиями и прогрессом. Какие программы по использованию водопроводной воды сейчас разрабатываются Всемирной Организацией Здравоохранения. Об этом и многом другом рассказывает эксперт по вопросам биоэтики Валентина Киселёва.
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