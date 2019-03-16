Полная функция управления в жизни, или как распознать чужое управление

Управление всегда происходит по полной функции. Всегда. Если мы не видим каких-то этапов, значит мы управляем не по полной функции, а скорее всего, кто-то ведёт своё управление в отношении нас.

Сегодня достоянием нашей культуры является достаточно общая теория управления (ДОТУ), зная и понимая которую, можно распознавать процессы, которые происходят вокруг нас, входить в их управление, осознанно принимать решения о своём участии в них. Теория управления на то и общая, что подходит для управления хоть велосипедом, хоть фирмой, хоть государством, хоть может описывать управление Мирозданием в целом. Одним из ключевых понятий ДОТУ является полная функция управления (ПФУ), которую мы и разберём в этой статье. Целью данной статьи будет формирование устойчивого навыка распознавания процессов управления, выявление в них целей, концепции, субъекта управления для решения своих прикладных задач. Напомним, что из себя представляет ПФУ.



Начало управления

Управление начинается с распознавания фактора среды. Казалось бы, это очень просто. Однако, нет. Можно ходить вокруг да около этого самого фактора, и не видеть его в упор. Распознать фактор позволяет различение.



Мы придерживаемся того класса теорий психологии, которые исходят из того, что человек не самодостаточен в выборке первичной информации из окружающей действительности, а ему информация даётся в различение.



Подробнее о разнице двух классов теорий психологии читайте статью «Ты «Сам с усам» или тебе помогают по Жизни? О двух типах теорий познания».



Различение — способность выделить «это» на фоне остального «не это». Например, когда-то давно какой-то человек обратил внимание на упругие свойства веток дерева. В результате управления этим фактором у него появился лук со стрелами. Все знали об этих свойствах дерева, все ходили мимо, но именно создатель лука выделил это свойство на фоне остальных свойств дерева, и у человечества появилось оружие для охоты и войн.

Формирование целей и способов их достижения

После того, как фактор распознан, в отношении него выставляются цели и способы (концепция) достижения. Разберём на примере.



Пример: надвигается враг («22 июня 1941 года (вторжение)». Федюнин Ф.В.)

Представим, что надвигается враг. Фактор распознан: враг движется к границам. В отношении этого фактора ставится несколько целей, причём определяется их важность для нас, то есть формируется такой, например, вектор целей:



Отбить первый удар врага

Подготовить контрудар

Выведать потенциал войска врага



Что интересно: если ресурсов на всё не будет хватать, то мы откажемся от того, чтобы выведывать потенциал врага, что, конечно, снизит нашу информированность, но будет всё же лучше, чем ситуация, когда мы знаем потенциал, но не смогли подготовить контрудар, или, того хуже, не отбили первый удар врага, если эта цель будет на последнем месте, а ресурсов будет не хватать.

Возможны и другие вектора целей:



Помогать врагу

Сдаться врагу



Или:



Отступить

Подготовить контрудар

Выведать потенциал врага



Как видим, разные субъекты в отношении одного фактора могут поставить разные цели.

Идём дальше. Допустим, мы выбрали последний вектор целей:



Отступить

Подготовить контрудар

Выведать потенциал врага



Для каждой цели нужно прописывать концепцию её достижения — как мы будем это делать. И тут могут быть разные варианты.

Отступить можно панически, организованно, быстро, с боями, без боёв и так далее. Всё это — варианты целевой функции или концепции достижения данной цели.

Подготавливать контрудар можно тоже по-разному: используя все имеющиеся резервы, частично задействовав резервы, а может подготовить мощную технику, привлекая союзников, народное ополчение и т.д.

У разведки вообще огромнейшее количество разнообразных методов выведать потенциал врага, не говоря уже о разнообразных экзотических способах, вроде постельной дипломатии, промышленного шпионажа и прочего.

Каждый управленец выбирает различные варианты концепций реализации целей и их взаимные сочетания в зависимости от своей нравственности, то есть от того, что ему больше нравится, какие ему методы ближе. Одни нравы — один выбор, другие — другой.

Все целевые функции в совокупности складываются в генеральную концепцию достижения целей.

Далее концепция может быть обёрнута в более понятную для исполнителей оболочку — в идеологию. Особенно часто идеологию используют тогда, когда концепция может расходиться с нравственностью тех, кому назначено её исполнять. Так в войсках армий мира, какие-то задачи могут прикрывать определёнными идеями. Например, нужно отправить отряд на самоубийственное задание. И один командир может солгать, сказав, что надо продержаться до подкрепления (тогда концепция и идеология расходятся, что может повлечь за собой конфликты управления в будущем), а может сказать честно о том, что задание самоубийственное, но для спасения Родины его нужно выполнить (в этом случае идеология соответствует концепции и конфликтность управления может быть связана только с неполнотой информации).

Помимо таких не очевидных примеров, в каждой армии мира так или иначе представлены те, кто непосредственно несут идеологическую функцию — политруки, армейские священники и т.п.

Лучше, когда идеология соответствует концепции за ней стоящей, меньше конфликтность. Иногда даже говорят, что в этом случае надобности в том, чтобы говорить об идеологии отпадает, ведь являясь органичным продолжением концепции она становится её частью.

Виды власти

Достижение поставленных целей, а также возможность провести концепцию их достижения напрямую зависит от субъективных способностей управленца — от полноты картины мира и адекватности восприятия информации из окружающей действительности.

Управление всегда конвертируемо во власть. Умеешь управлять собой — самовластен. Умеешь управлять людьми — имеешь власть над коллективом, фирмой, государством, обществом.

Таким образом, мы исходим из того, что власть — это реализуемая на практике способность управлять!

Как видим, термин «управление» ключевой в данном определении. Власть всегда автократична и осуществляется тем успешнее, чем адекватнее знания и навыки управленца. Чем больше этапов ПФУ проходит управленец и чем адекватнее его знания, тем результативнее и успешнее его власть. Также стоит отметить, что управлять можно только объективными процессами и реальными объектами. Если управленец находится в иллюзии управления объектом или процессом, то результат будет иметь издержки вплоть до катастрофических.

Наряду с навыками, управленец, как было сказано, должен обладать адекватными знаниями, как узкопрофессиональными, так и общесоциальными, в том числе, как осуществляется власть и какие виды власти объективно существуют. И лучше знать какие они бывают, чтобы не впадать в иллюзии и распознавать чужое управление. Огромной иллюзией является общепринятое деление на 3 «независимых» ветви (вида) власти: законодательная, исполнительная и судебная.

На наш взгляд эта фиктивная формула (как то, что их всего три, так и лукавство, что они независимы друг от друга) была внедрена в политический процесс и общественное мнение о нём, дабы скрыть как цели, так и само управление определённых субъектов.

Зная все виды власти, можно выходить на управление объемлющими процессами. Виды власти имеют взаимовложенную иерархию и объемлют друг друга, как матрёшки, одна — другую.

Судебная власть всегда следит за исполнением законов. предписанных законодательной и проводимых в жизнь исполнительной властью, защищает их от посягательств извне (от чуждых элементов). Однако, основываются они всегда на определённой концепции: либо оглашённой, либо существующей под прикрытием какой-то идеологии (Вопрос: какими идеалами руководствовались партийные функционеры во времена СССР?).



Концепция, будь она публичной, или проводимой по умолчанию, всегда производная от мировоззрения — представлений общества и отдельных субъектов о мире, их идеалов — это определённый КОНЦЕПТ (концепция). Так имеем ещё 2 объемлющих уровня (вида) власти: Концептуальная и Идеологическая.

Блок информации из 5 видов власти:



концептуальная,



идеологическая,



законодательная,



исполнительная,



судебная,



является важнейшим стереотипом распознавания явлений в нашей жизни и управления ею.

Можно привести пример: становление советской государственности. Проводя по оглашению идеологию социализма в целях достижения коммунизма, как образа жизни будущего, научная «элита» СССР не стала разбирать учение Маркса («учение Маркса — всесильно, потому что оно верно») на предмет метрологической состоятельности. А значит, первые этапы ПФУ остались не раскрытыми. Следствием этого стало достижение целей определённых «элитарных» групп, отличных от интересов и целей большинства — народов населяющих большую Россию.

Примеры управления по ПФУ из Жизни

Так как целью данной статьи является помочь читателям сформировать свои навыки распознавания управленческих процессов и соотнесения их с ПФУ, разберём несколько примеров.

Возьмем такое действие, как прокладка водопровода. Итак, мы распознали фактор среды: (1) без воды человек не может жить. (2) Формируем навык распознавания этого фактора. Например, у нас пересыхает во рту при долгом отсутствии питья. (3) Формируем вектор целей. Вода должна быть в жилище, она должна быть всегда, приемлемого качества, подаваться под давлением, иметь определённую температуру.



Отлично. (4) Формируем концепцию. А какие вообще существуют способы доставить воду в дом? Проложить центральный водопровод, выкопать колодец, забить колонку, протянуть шланги от общей колонки, заказывать доставку воды на дом. Как видите, есть множество концепций. Выберем первую, прокладка водопровода.

Теперь нам нужно сформировать структуру, которая этим займётся. (5) Собираем бригаду. Приглашаем в неё сварщика, сантехника, экскаваторщика. Бригада работает. (6) Контролируем её работу. Работа окончена. (7) Расформировываем бригаду.

Отлично. Разберём ещё пример.

Например, приготовление кофе по утрам. Итак, с видом от первого лица: я иду насыпаю кофе в чашку, заливаю кипятком, кофе готов. Стоп! Это же пятый и шестой этапы — формирование и работа структур! Я хоть и один, но всё же это структура, я приготовил кофе, и вышел из роли «повара».

Давайте разбираться и пойдём по цепочке от последнего этапа к первому. С седьмого по пятый этап ПФУ мы уже разобрались, переходим к четвёртому, к концепции. Очевидно, что это употребление кофе как напитка. А цель какая? А цель ­­­— приобрести бодрое состояние. Получается, что фактор, которым мы в данном случае управляем — сонливое, вялое состояние.

Давайте пройдёмся по этому процессу ещё раз. Мы чувствуем вялое состояние, ставим себе цель: взбодриться, для этого выполняем последовательность действий, в результате которых у нас в руках оказывается чашечка кофе, пьём, достигаем цели.

Вам не кажется, что здесь что-то не так? На каком этапе ПФУ произошёл перехват управления и нас вписали в какую-то чужую концепцию? Если есть такой фактор, как вялое состояние, то какие вообще существуют способы воздействия на него? Навскидку приходит несколько решений: выйти на свежий воздух, сделать пробежку, выполнить физкультурные упражнения, принять душ, выпить воды…



А почему же популярен именно вариант с кофе? А потому, что в культуру внедрены определённые традиции, как стереотипы поведения на определённый раздражитель. Это стало частью мировоззрения многих, и поэтому при возникновении вялости, сонливости думают о чашечке кофе, а не о холодном душе.

Пойдём ещё дальше. Если управление перехватили на уровне концепции достижения целей, то очевидно, что, достигая свои цели, работаем и на достижение чьих-то ещё целей.



Какие это цели? Ну, первое, что приходит на ум, это деньги. Действительно, употребляя кофе, мы тратим деньги на сам продукт, на кофемолки, кофеварки и прочую технику. Но есть ещё один момент. Многие слышали, что компоненты кофе при попадании в организм влияют на работу нервной системы, приводят к неврологическим нарушениям. Возможно, такое действие на организмы миллиардов людей кому-то на руку.

Такой же ход рассуждений можно применить к алкоголю и табаку.

Теперь возьмём уже рассматривавшийся пример боевых действий. Перехватить управление чужой армией можно, внося дезинформацию в штабы врага, искажая исполнение концепции на уровне внесения сумятицы в структуры армии врага, а можно внести искажения на первых этапах полной функции.



Так нацисты оценивали психологию населения СССР на основе исследования русской литературы, но в ней не представлен характер русского человека, который и гнал нацистов до Берлина. В нашей литературе представлены типажи отрицательные; наши писатели показывали те варианты характеров, которым не нужно подражать. Это и стало ошибкой на уровне распознавания фактора, что стало одним из факторов Победы.



Причём нацисты имели шанс досрочно вразумиться. Известная история донесения одного врача, осматривавшего советских девушек на оккупированных территориях. Он просил Гитлера прекратить войну на том основании, что подавляющее большинство девушек до 18 лет были девственницами.



Он убеждал Гитлера, что население с такой высокой нравственностью не поработить. Но нацисты не вразумились даже тогда, не поняли, что допустили ошибку на первых этапах полной функции, что повлекло неадекватность всего остального: навыка распознавания (славяне в Майн Кампф — это унтерменши, нелюди), целей (пошёл бы вообще Рейх на войну с СССР?), не говоря уже о концепции достижения этих неадекватных целей и структурах пытавшихся её реализовать. В конечном итоге нацистов ждал крах управления.

Распознавание чужого управления и вектора целей

Вокруг нас происходит множество процессов. В каких-то мы участвуем в качестве управленцев (субъектов управления), в каких-то мы — объекты управления. Надо понять, что неуправляемых процессов не бывает.



Обязательно есть субъект, на каком бы уровне он не осуществлял управление: на местном, краевом, государственном, надгосударственном, глобальном, вплоть до Наивысшего ВсеОбъемлющего Управления (то, что богословы называют Богом). Если мы не идентифицировали субъект, то это не значит, что его нет. Это значит, что мы воспринимаем некий процесс неполноценно.

Можно ли быть объектом управления и не нести ущерба?

Давайте разберем это на примере.

Вот сейчас в моде, скажем, рваные джинсы. На вопрос: «ты чего себе купил рваные штаны?», следует ответ: «сейчас так модно». Другими словами, здесь человек — объект управления, а индустрия моды — среда передачи сигналов от субъекта управления. Мода — это инструмент, а субъект тот, кто использует её для достижения своих целей. И многие в подобных случаях соглашаются на роль объекта, не видя ничего плохого. Но есть одно «но».



В управлении достигаются прежде всего цели субъекта управления. Они могут частично совпадать с целями объекта, но будут и цели, которые субъект достигает, не оглашая их.



В случае с модой совпадающие цели — это одеть человека, но, следуя моде, человек, как минимум, тратит больше средств на обновление вещей, которые ещё вполне пригодны для использования [2], а как максимум — участвует в продвижении различных субкультур, которые, мягко говоря, не приближают людей к высокому званию «Человека» [3]. Усугубляет всё это то, что процессы эти имеют длительный период воплощения, и не распознаются теми, кто живёт «сегодняшним днём».

Очень хорошо, что есть адекватная жизни теория управления, с помощью которой можно разложить процессы, происходящие вокруг нас.



А до написания ДОТУ как люди распознавали всё это и входили в управление? Люди интуитивно чувствовали течение процессов вокруг и входили в управление ими на основе своего чувства мѣры. Кроме того, все этапы полной функции управления были описаны образно в сказках, песнях, поговорках, пословицах и прибаутках. Помните: распознал народ фактор давления среды — появилось некое зло (Кащей, змей Горыныч).



Сформировался навык распознавания этого фактора: требование дани, пропажа девушек. Ставилась цель: победить зло. Формировалась концепция: послать самого сильного (умного, хитрого, доброго и т.д.) на бой со злом. Затем формировалась структура (богатырь, Иван-дурак…), зло побеждалось, структура расформировывалась. Так, через сказки у людей формировалось образное представление об управлении.



Создатели ДОТУ лишь описали эти знания в строгих лексических формах. Представляя, из каких этапов состоит процесс управления, можно входить в управление им и направлять его в правильное русло.

Перехват управления на каком-то этапе

По жизни возникают ситуации, когда чужое управление чем-то не нравится, и его нужно перехватить. Оказывается, для этого не обязательно иметь мощную армию, достаточно вооружиться Достаточно Общей Теорией Управления.



Приведём несколько примеров перехвата управления, пойдём от простого к сложному, чтобы навык распознавания перехвата управления прочно засел в нашей психике.

Итак, ДОТУ в теории суперсистем нам сообщает, что перехват управления возможен двумя способами:



разрушением с поглощением осколков,



и методом упреждающего вписывания.



Пусть у нас есть семья.

Мама, папа и сын. Все они хотят поесть. Не будем отклоняться от ПФУ, всё согласуем с ней. Итак, все они распознали фактор среды — им нужна энергия для жизни. Сформировали стереотип распознавания — чувство голода. Имеют цель — получать энергию, и концепцию — употреблять в пищу съедобные продукты.



Пусть папа может себе сделать бутерброд, сын может себе пожарить яичницу, но здесь вмешалась мама и перехватила управление этим процессом. Она сварила вкусный борщ. Мама применила не просто альтернативную концепцию, а альтернативно-объемлющую.



Все члены семьи достигли своих целей — поели, но мама достигла и своих целей: накормила семью качественной едой, и собрала всех за одним столом. Это классический вариант перехвата управления методом упреждающего вписывания: вписала частные концепции папы и сына в свою. Если бы она перехватывала управление методом разрушения, то это выглядело бы как захват холодильника и выдача еды по талонам.

Усложним пример.





Пример: завод и цех

Пусть есть цех по производству дверных замков и петель, и столярный цех по производству окон и дверей. Они работают, у них есть владельцы. Как перехватить управление? Создаём ремонтно-строительное предприятие по установке дверей и окон. Заключаем договоры на поставку вышеуказанной продукции.



Всё. Мы их вписали. Теперь можем управлять ассортиментом, качеством, количеством продукции, и много ещё чем, вплоть до распоряжения пакетами акций этих предприятий. Как видно, для перехвата управления методом упреждающего вписывания не потребовалось много ресурсов. А вот для разрушения и поглощения осколков нужны были ресурсы, чтобы сначала разорить, а потом и купить эти предприятия, что тоже возможно при наличии данных ресурсов.

Ещё пример.

Сейчас на многих промышленных предприятиях внедряется система организации рабочего места 6с. Эта система пришла из Японии. Там она внедрялась во второй половине прошлого века. Ничего не скажем плохого про саму систему, система хорошая. Рассмотрим её внедрение с позиции перехвата управления.



Некий субъект предложил предприятию эту систему и что он получил? А получил он запас времени на лидерство в вопросах эффективности. Ведь, пока вы внедряете старые производственные инструменты, ваши конкуренты разрабатывают и внедряют новые, а у вас нет времени и ресурсов на это, так как вы ещё старые не внедрили. Конкуренты могут спать спокойно, вы их никогда не догоните.

Возьмём масштабы планеты Земля.

Не так давно, когда стало понятно, что мобильные телефоны по характеристикам приблизятся к компьютерам, компания Google создала операционную систему Android, и создала кучу приложений для удобства пользователей. А когда такие телефоны появились, то производители практически безальтернативно вынуждены были ставить Andriod или iOS от Apple.



Таким образом, компания Google распознала цели, которые будут актуальны для людей в будущем, и упреждающе разработала свой продукт, который потом стал лидером на рынке, и который теперь используется для других целей управления.

Таким образом, подводя итог размышлений о методах перехвата управления, можно выделить несколько реперных точек. Чтобы перехватить управление, нужно распознать цели объекта, затем разработать концепцию, которая будет приемлема для него, и внедрить её в жизнь.



Взглянув же на этот процесс с другой стороны, со стороны объекта, которого хочет вписать в свою концепцию некий субъект, можно выявить этот процесс перехвата, выявить истинные цели субъекта, а потом уже решить для себя, насколько это будет отвечать собственным интересам. Ведь в некоторых случаях имеет смысл вписаться в объемлющую концепцию, если она объективно лучше собственной.



Как видно, без понимания Полной Функции Управления здесь не обойтись. Те, кто считает, что управление начинается с создания структур, будут считать, что работают на свои цели, а на самом деле, истинные цели управления будут им не видны. И во всех бедах будут винить стихийно сложившиеся обстоятельства, жертвой которых они и якобы стали.

Заключение

Согласно последним научным исследованиям, наше сознание одновременно может оперировать 7-ю — 9-ю объектами. Наш Творец и Вседержитель посчитал (для атеистов — обстоятельства эволюции привели…), что этого вполне достаточно для того, чтобы человек управлял своей жизнью. Согласно достаточно общей теории управления, количество ключевых понятий не превышает возможностей сознания:



вектор текущего состояния



вектор целей



полная функция управления



вектор управляющего воздействия



структурный способ управления



бесструктурный способ управления



балансировочный режим, либо манёвр



Всеми этими ключевыми понятиями человек может оперировать одновременно. Другими словами, человеку дано всё для того, чтобы он был хозяином своего положения, работал на свои цели, и имел жизнь с избытком.

Освоение ДОТУ не только в теории, но и применение её в практике, даёт в руки человека мощнейший инструмент по управлению Жизнью.



Этой статьёй мы попытались показать примеры, как нужно сопоставлять теорию с жизнью, делать для себя соответствующие выводы. Насколько человек хочет быть властным над собой и окружающими процессами и обстоятельствами, пусть каждый решит сам.

Школа аналитики

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