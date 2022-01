Легендарный король Артур был своим парнем!

Этот сенсационный материал увидел свет благодаря появившимся возможностям работать с новыми оцифрованным историческими источниками и благодаря переводам на русский язык, предпринятым автором.

Два открытия, сделанные историком и переводчиком О. Семёновой-Роттердам в недавнее время, стали основополагающими в индефикации предков английского короля Артура.

А именно:

Скифия располагалась не только на берегах Чёрного моря. О существовании Скифии на берегах Северного моря говорят множество авторов, начиная с Диодора Сицилийского. («Равеннский аноним», Ненний, Гальфрид Монмутский, Андрей Лызлов). Можно с полным основанием говорить о существовании на территории Европы – Североморской Скифии . На территории современной Голландии жили славянские племена. Они имели разные названия, но имели общего предка. Эти люди построили на побережье Северного моря, в том числе, города Славенбюрг и Вилтен/Витлам, которые назвали в свою честь. Но в контексте данного исследования для нас принципиально важно знать, что северные голландцы – Фризы – так же были славянского роду племени. В исторической литературе и в старинных хрониках к Фризам всегда подставляют определение «Нижние Саксы/Сассы» , что бы конкретизировать, что они имели мало отношения к тем, другим Саксам. Итак Фризы, что есть Нижние Саксы, они же есть Славяне с берегов Северного моря .

Североморская Скифия - Британский гамбит (tart-aria.info) и Североморская Скифия! (tart-aria.info). Славяне крайне западной Европы - Сага о Фризах (tart-aria.info) и Славяне крайне западной Европы (tart-aria.info) и Славяне - предки Голландцев Славяне - предки Голландцев. (tart-aria.info)

А теперь, к сути.

Как я упомянула выше, - Фризы есть тоже Славяне. Братья Славяне, которых периодически называли Нижними Саксами.

Маттеус Смаллеганге (Mattheus Smallegange, 1624 - 1710 г.г.) – голландский историк, генеалог, переводчик, автор «Хроники Зейландии» утверждает,

что «ч асть Саксов (Сассов) были Вилтами и Склавами (Славянами)». = «Een deel der Sassen waren de Wilthen, en de Sclaven». (Кн. 1, гл. 20, стр. 58). Источник: Mattheus Smallegange «Nieuwe Cronyk van Zeeland: Eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren Jacobus Eyndius en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses landschaps oundheden en herkomsten…» Часть 1, 1696, 785 стр.

Фото: Страница из «Хроники Зейландии» 1696 года, в которой утверждается, что «часть Саксов были Вилтами и Склавами».

И другой голландский историк - Маттайс Бален (Balen Matthys) - в книге «Описание города Дордрехта» от 1677 года, вторит ему:

«Славяне похожие (тождественные/одинаковые, - автор) на Диких-Нижних-Сассов или Фризов – они есть народ Рюгов». = «Dat de Slaven gehyliet aan de Wilde- Neder-Sassen oft Vriezen, zijnde een Ruyg Volk». (стр. 57). . (Примечание: слово «Ruyg» идентично современному голландскому «ruig», что значит «грубый». В данном контексте слово написано с большой буквы, что указывает на то, что это имя или наименование народа). Источник: «Beschryvinge der stad Dordrecht : vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant ... Als mede een verzamelinge van eenige geslachtboomen, der adelijke, aal-oude, en aanzienlijke heeren-geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. ...», by Balen Matthys, 1677

Мелис Стоке (Melis Stoke около 1235 – около 1305 г.г.) – клерк при графе Флорисе Пятом, пишет, в древнейшей сохранившейся голландской рукописи «Rijmkroniek van Holland», что Саксы имели своей столицей город, названный в честь Славян-Вилтов, Вилтенбюрг (ныне Утрехт). –

Ouden boecken hoer ic ghewagen

Dat al tlant beneden Nijmagen

Wijlen Neder-Saſſen hiet ; =

Старые книги я листал

Что вся земля под Неймегеном

называлась Нижними Саксами ; (строфа 41-43)

То есть в 13-ом веке автор ещё мог читать некие «старые книги» и черпать из них информацию о Славянах-Вилтах-Саксах! И далее:

Dicke quamen ſi met ſcaren

Om dat Roemſche rijc te crancken,

Ende verheerden die Rijn- Vrancen

Wiltenburch hiet haer hooftſtad. =

И пришли они (Нижние Саксы, - автор) c (мечами?)

Чтобы Римское царство взломать

И сразились с рейнскими франками.

И победили их.

Вилтенбюрг был их столицей. (строфа 54-57). (Источник: Melis Stoke «Rijmkroniek van Holland» (с 366 г. по 1305 г.), стр. 2-3, строки 41-57 и 112-113).

Повторюсь. Нижние Саксы, которых мы так же знаем как Фризов, считали город, названный в честь Славяно-Вилтов – Вилтенбюрг – своей столицей.

Ещё свидетельство неизвестный автор «Гаудской хроники» 1440 года пишет:

объединились вместе «Славяне – теперь это Голландцы, Нижние Саксы (Недерсассен, - автор) – теперь это Фризы, и Вилты – теперь известные как основатели Утрехта (Вилтенбюрга, - автор)». Na lange tijd kwamen de Slaven - nu de Hollanders -, de Nedersaksen - nu de Friezen - en de Wilten - nu de Stichtenaren in Utrecht - met veel schepen stroomopwaarts de Rijn op. Ze richtten veel schade aan in Duitsland. = soe dat [si] ouer menich iaer die slauen dat nv hollanders sijn Die nedersassen dat sijn nv vryesen. ende die wilten dat sijn nv die stichs van vtrecht». Источник: Gouds kroniekje (goudaopschrift.nl) , стр. 6 правая сторона

Ещё раз обращу ваше внимание на то, что хронисты всегда обращают внимание на то, что «Нижние Саксы – теперь это Фризы». И эти Нижние Саксы очень дружат со Славяно-Голландцами и Вилтами.

Любопытно, но оказывается есть источники, которые констатируют, что в Британию ходили не только и не столько Саксы, в принятом широком смысле этого слова, а Фризы, что есть Нижние Саксы, в купе со Славянами Северного моря.

Вот что говорит, уже цитировавшийся мною выше историк 17-го века Маттеус Смаллеганге: те, что

«… оказались в Британии, - были из рода Фризов, Славян и Свевов». = «… ja ſelfs in Brittanien uitgebreid hebben ; die alle uit de Frieſen , Sclaven , en Sueven ſouden geſproten zijn».(Кн. 1, Часть 1, стр. 78). Источник: Nieuwe Cronyk van Zeeland: Eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven ... - Mattheus Smallegange - Google Boeken

Вот как! В Британию ходили не Англы с Саксами(!), а Фризы, Славяне и Свевы (те, что носили волосы, скрученные в узелок).

Мы медленно, но уверено приближаемся к раскрытию тайны происхождения короля Артура.

Ещё раз напомню - что ряд хронистов располагали часть Скифии, «уже мало нам ведомой», на берегах Северного моря, на территории современной Голландии. На берегу Атлантического океана существовала территория, которую хронисты называли – Скифия!

Учитывая выше перечисленные факторы, а так же те данные, что я привожу в моих исследованиях по этой теме в других статьях (см. сайт Ольга Семёнова-Роттердам - все статьи автора на сайте тарт-ария.инфо (1) (tart-aria.info)) , не остаётся совершенно никаких сомнений в том, что король Артур был Скифом. Только не черноморским Скифом, а Скифом Северного моря. Совершенно очевидно, что традиции, установленные Артуром в Британии ни коим образом не совпадали с манерой управления, установленной на острове римскими наместниками. Артур жил и управлял землями не по римскому праву, а по закону предков; не единолично, а сообща, собирая вокруг круглого стола (как вокруг костра) «думу» из 12 соратников.

Эврар д’Эспенк. Рыцари Круглого стола и видение Святого Грааля. 1475

Славяне из Западной Скифии, в купе с родственными и с соседскими племенами ходили в Британию и оставили свой след в истории этой страны. Только вот поздние «историки» спрятали любое и всякое упоминание о Славянах на этих землях и подменили их «англо-саксами»…

Я отлично понимаю ваши ощущения от всего выше сказанного… Сформировавшееся за последние десятилетия представления об «англо-саксах» рушится в Тар-тара-ры. Но эта не первая и не последняя подмена в исторических понятиях и определениях (вспомните историю о не существовавшем народе «батавы» или о неких римских «германцах», которые себя так никогда не называли).

Артур был из рода Славян из Голландской Скифии. Ему не позволили оставить после себя потомков, подлым образом (через племянника) убрали с исторической сцены и разрешили ему остаться в памяти людской, только как мифический, полу-легендарный герой…

Битва двух рыцарей.

Давайте обратимся к новым фактам.

В ряде старинных источников говорится, что в Британию ходили не только Саксы и Англы, но и Даны, и Фризы, и Славяне. Рейнские Славяне (!) из Западной Скифии. Вот, что пишет по этому поводу «Гаудская хроника», сохранившаяся в рукописи 1440 года и впервые напечатанная в 1478 году. (Печатный станок только успели изобрести в 1445 году и удивительную хронику стали сразу же размножать!).

Цитата: « В год 441-ый отправились Фризы под предводительством их короля Хенгеста и его брата Хорса (в оригинале стоит Егиста и Хорса, имя Хенгист появляется у британского монаха-историка Ненния, - автор) совместно с дикими и жестокими Славянами. Отправились морем в Англию, где они англичан из Британии изгнали и стали сами управлять страной. Они сажали там королей на трон по собственному выбору. Некоторые (из них, - автор) вернулись назад, но многие остались там». = «In het jaar 441 na Christus trokken de Friezen onder hun koning Hengest en diens broeder Horsa samen op met de wilde, wrede Slaven. Ze voeren naar Engeland, waar ze de Engelsen van Brittannië verdreven en het land zelf gingen besturen. Ze zetten daar koningen op de troon naar hun eigen goeddunken. Sommigen keerden terug, maar velen bleven er». = NAe die gheboerte ons heren ihesu cristi cccc. ende xvi. iaer.soe staken hem te samen die vryesen mit horen coninc egistus ende horsus sinen broeder. ende mit die wilde wrede slauen ende toghen ouer in enghelant. ende ver dreuen daer wt die enghelsche brutoen ende beheerden dat lant seluer Ende setten daer coninghen in nae hoer selfs goet dencken Daer nae keerden sommighe weder.mer veel bleuen dae.». Источник: Gouds kroniekje (goudaopschrift.nl), стр. 6 оборотная сторона.

Фото страниц книги с «Гаудской хроникой» с отрывком о хождении Славян-Фризов в Британию, изданной уже в 1669 году.

Вот так поворот! Но автора нельзя обвинить в сочинительстве, - его хронику моментально печатают и размножают, как только появляется к тому возможность. Напомню, годом изобретения книгопечатания считается 1445 г. Также сохранилось около 50 рукописных текстов этой хроники, что говорит о её невероятной популярности!

Давайте разберём этот отрывок на запчасти. В нём нет ни слова о Саксах (!), ходивших в Британию, но чётко и ясно ведётся речь о Фризах и Славянах! Мы уже выше выяснили, что Нижние Саксы, то есть Фризы, так же как и другой местный народ – Вилты, являются одного роду племени с рейнскими Славянами. Сегодня мы этот единый род называем общим словом - «славяне».

Далее. Эти Фризы и Славяне изгоняют из Британии… (обалдеть!) Англов: «ende ver dreuen daer wt die enghelsche brutoen»! Тогда что прячут под устоявшейся фразой «англо-саксы»? Если ни Саксы ни Англы не ходили с Хенгестом и Хорсом в Британию? Известный факт, - после «переселения» на британский остров, так называемые «англы» исчезли со своих исконных территорий по соседству с Верхними Саксами. А может потому и исчезли, что их там никогда не было?, а англами звались сами бритты или одно из британских племён. В голландском языке слова «eng» - (энг) и « angst» - (ангст) - означают, соответственно, «страшный» и «страх». С этим надо разбираться.

Ещё. Эти Фризы в купе со Славянами оказались столь влиятельными, что сажали в Британии королей по своему усмотрению. В какой то момент некоторым из них наскучили сырые острова и они вернулись на материк, где от скуки… Нет, это надо процитировать (!):

«Когда Фризы и Славяне опять из Англии вернулись , они не знали, чем себя занять (!); отправились совместно в «дикий безжалостный лес». Они выгнали диких зверей и построили там замок-крепость на том месте, где сейчас Лейден стоит». = Toen de Friezen en de Slaven weer uit Engeland terugkwamen en niet wisten wat ze moesten doen, trokken ze met elkaar (6 оборотная сторона) ‘Het wilde woud zonder genade’ in. Ze verdreven de wilde dieren daaruit en bouwden een burcht op de plek waar nu Leiden is. Ze installeerden daar een kasteelheer met veel manschappen om het woud te bewaken. (7 правая сторона). Источник: Gouds kroniekje (goudaopschrift.nl), стр. 7 правая сторона.

Так что Лейден – ещё один город в Голландии, основанный Славянами в купе с Фризами.

Так как Фризы были Славянами, то из выше процитированного текста выясняется, что вождь Хенгест и его брат Хорс – были славянского рода-племени! Внимание! Теперь понятно что имел ввиду британский историк 8-го век Ненний, когда писал в своей «Хронике бриттов»:

«Вортигерн (вождь бриттов, - автор) согласился с этим предложением (предложением Хенгиста и Хорса вызвать дополнительное количество воинов, - автор), и посланцы были отправлены в Скифию, где, набрав некоторое количество воинственных войск, они вернулись с шестнадцатью судами, взяв с собой прекрасную дочь Хенгиста. = Vortigern assenting to this proposal messengers were despatched to Scythia, where selecting a number of warlike troops, they returned with sixteen vessels, hringing with them the beautiful daughter of Hengist. (Параграф 37. Стр. 399). Источник: Six old English chronicles : of which two are now first translated from the monkish Latin originals : Bertram, Charles, 1723-1765

Хенгист и Хорса отправляли послов к своим, к славянам в Скифию (Североморскую Скифию на берегах современной Голландии, Фризии и , вероятно, Бельгии !). Послы возвращаются оттуда не просто с родственницей, дочерью Хенгиста – со скифской девушкой.

Всё замыкается на кругу своя. На берегу Атлантического океана существовала дальняя, Западная Скифия, где проживали слово-родичи, славяне – в широком смысле этого слова.

Ненний говорит, что Вортигерн принял Хенгиста и Хорса в 447 году. Неизвестный автор «Гаудской хроники» упоминает год 441-ый. Так как мы цитируем голландскую хронику, то остановимся на дате – 441 год. Год, в котором славяно-фризский король и вождь Хенгист прибыл в Британию.

Ну, а дальше… Как говорил замечательный юморист и исследователь Михаил Задорнов?, - «наберите воздуха в грудь»!

Цитата: «442 jaar na Ihesu Christus werd de machtige koning Arthur geboren, de koning van Engeland. = В 442 году после Христа был могущественный король Артур рождён, король Англии». = NAe die gheboert ons heren ihesu cristi cccc. ende xlij. iaer. soe wort gheboren die machtighe coninc artuer die coninc van enghelant was.». Источник: Gouds kroniekje (goudaopschrift.nl), стр. 7 оборотная сторона.

Выдыхайте.

Согласно «Гаудской хроники» в 441 году славяно-фризский вождь Хенгис из Западной Скифии прибывает в Британию, а через год, в 442 году там же рождается будущий король Артур.

Артур был потомком славяно-скифа! И это уже не опровержимый факт! То, что этот факт сохранился в одной единственной хронике, на прямую подтверждает достоверность того, что любая память о Славяно-Скифах в Британии и на западе Европы, должна была быть вычищена.

Мать Артура была, по-видимому, британка. Трофеем победителя, как в стародавние времена, так и в новомодные) всегда была женщина. Очевидно, что Хенге(и)с взял себе в «подарок» знатную женщину из бриттанского рода. Подобный ход дела косвенно подтверждает тот факт, что у матери Артура был уже муж от которого она родила дочерей. Артур – младший сын, плод взаимоотношений с другим мужчиной, и описание их связи (согласно легендам) выглядит откровенно нафантазированной, что бы завуалировать истинный ход событий.

Как рос и воспитывался будущий король нам не известно. Как не известно и какие у него были отношения с отцом и кто влиял на его становление как личность. Точно известно, что его, вдоль и поперёк воспетая, как эталон «Прекрасной дамы», супруга Гиневра не оставила ему потомков. Может кто-то не желал, чтобы у славяно-скифа Артура, короля Англии, были отпрыски? А ведь Мерлин, согласно легендам, предупреждал Артура, чтобы он не связывался с этой дамой!

От легенд к реальной истории.

Отношения со Славянами у Артура так же складываются своеобразные, согласно «Гаудской хроники». Она, констатирует, что Артур, вроде даже, сражался со Славянами, но безуспешно. Они, как бы, признают главенство английского короля (он же из своих), но при этом не платят ему налогов и строят в то же время свои города-крепости (например, Лейден), - то есть ведут независимый образ жизни.

Цитата из «Гаудской хроники»:

«Однажды воевал этот король Артур против жестоких и диких Славян, которых люди сейчас Голландцами называют. Ему не удалось их победить и он оставил их в покое. Он, правда, поставил их под свой закон. Они были освобождены от налогов». = = Eens streed deze koning Arthur tegen de wrede en wilde Slaven, die men nu Hollanders noemt. Het lukte hem niet hen te verslaan, zodat hij hen verder met rust liet. Hij plaatste hen wel onder zijn wet. Ze zouden vrijgesteld zijn van belastingen. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. = Op een tijt street dese coninc aertuer teghen die wreede wilde slauen diemen nv hollanders hiet Mer hi en conder niet op winnen.soe dat hise mit vreden liet wesen.mer si souden staen tot sinen ghebode Ende si souden vry sitten sonder scatten…». Источник: Gouds kroniekje (goudaopschrift.nl) , стр. 8 правая сторона.

Золотые шейные гривны, найденные на территории Голландии в Олсте (Olst). Rijksmuseum van oudheden.

А может король Артур просто взял Славян Северного моря под свой протекторат?

Гальфрид Монмутский в «Истории бриттов» рассказывает другую историю короля Артура и его прародителя. Артур в этой истории видится мне интриганом, жестоким и жадным до власть человеком, имевшем даже план по захвату всей Европы:

«Arthur, being informed of what they were doing, was delighted to find how much they stood in awe of him, and formed a design for the conquest of ali Europe. = … и составил план завоевания всей Европы. (Гл. XI. Стр. 279) Источник: Six old English chronicles : of which two are now first translated from the monkish Latin originals : Bertram, Charles, 1723-1765. nr 90023523 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Но тут в историю ввязались вездесущие римляне, которые тоже имели свой план по завоеванию всей Европы и выдвинули ультиматум королю Артуру с требованием покорности и дани.. (Там же. Гл. 15, стр. 286). Нашла коса на камень.

Если почитать историю Артура у Гальфрида Монмутского очень внимательно, то всплывают на поверхность большое количество не состыковок и странностей в поведении короля Артура. Один из примеров: согласно британскому хронисту, Артур был крещён, короновался в церкви, а значит был уже под пятой у Рима. Но Рим, удивительным образом, не был знаком с этим фактом и по прежнему требовал от Артура подчинения и дани. Посему, судьбу и жизнь легендарного короля надо изучать под лупой и наново.

Очевидно и уже не оспоримо, что Артур не был сарматским воином, прибывшим со своей воинской дружиной на имперскую службу в Англию по договору с римским императором Марком Аврелием (121 г. — 180 г.), о чём судачат исследователи, пытаясь хоть как-то привязать очевидное скифское происхождение легендарного короля, ну, хоть к каким-то историческим реалиям. Никого не смущает, что даты не совпадают… Все артуроведы признают, что король Артур жил в 5-ом, на худой конец, в 6-ом веке. Сенсацией стала выпущенная в 2001 году книга Говард Рида "Король Артур: как кочевник-варвар стал величайшим героем Британии", где автор объявляет Артура не британцем, а выходцем с Черноморского побережья. При этом Рид сравнивает знаки и символы на знамёнах сарматов с изображениями на плитах, покрывающих могила древних бриттов. Если бы он ещё древние хроники почитал…

Артур был не просто потомком Скифа, а стало быть Скифом по роду своего отца. Артур был Славяно-Скифом из Скифии на крайнем западе Европы, что берегах Северного моря.

Я привела, на мой взгляд, достаточное количество фактов, подтверждающих, что предки короля Артур были славяно-скифами с голландских земель и прибыли они в Британию не из Черноморской, а из западной Североморской Скифии. Король Артур был в действительности славянином о чём свидетельствуют сохранившиеся старинные хроники.

Если не смотря на все вышеприведённые доказательства, я до сих пор не всех читателей смогла убелить в том, что король Артур был Славяно-Скифом или попросту – Славянином, то предложу, на посошок, … почитать голландские… сказки.

В Голландии существует проект «Банк Голландских народных рассказов» ("Nederlandse Volksverhalen Bank»), куда собираются все существующие в народной памяти устные рассказы, - от анекдотов и побасёнок до саг и легендарных историй. Что касается последних, то они как правило, взяты из исторических хроник и переведены в категорию легенд и сказок, чтобы нивелировать значимость реальных событий в истинной истории голландского народа. Например, реально жившие в Голландии великаны (люди значительного роста), переведены в разряд сказочных героев некоторых побасёнок. Тем ни менее, хотя бы в «сказочном» варианте, память о реальных событиях сохранилась в сагах. Мне в руки попалась книга 1933 года издания - «Зейландская книга саг».

Книга 1933 года издания - «Зейландская книга саг», где чёрным по белому написано, что братья Хенгист и Хорс были королями Славян.

Вот фраза из этой книги, которая меня просто потрясла. В первой же строчке саги о Хенгисте и Хорсе написано следующее:

«Хенгист и Хорса были королями диких, жестоких Славян, которые были вынуждены покинуть страну. На трёх кораблях они направились в Англию из Саксгавен (саксонской гавани, - автор), которая названа в честь Хенгиста – Хенгстдайк. = Hengist en Horsa waren twee koningen der wilde, wreede Slaven, die uit het land moesten trekken. Met drie schepen voeren ze naar Engeland, vanuit de Saxhaven, die naar Hengist is genoemd: Hengstdijk». (стр. 233). А заканчивается сага такими словами: «Так стал Хенгист королём Британии». = «Zoo werd Hengist koning van Brittannië». (стр. 233). И того. Для тех, кто может ещё не понял: так называемые англо-саксы - вожди Хенгист и его брат Хорса – были королями Славян! Источник: Zeeuwsch sagenboek » Sinninghe, J.R.W. » 1933 - Pag. 12 | Delpher.

Король Артур! Мы знаем кем были твои предки!

Карта: Каплей помечено расположение «саксонской гавани» Хенгстдайк (Hengstdijk), откуда славянский король Хенгиста отправился на трёх кораблях в Британию.

Замечание по теме:

Работая с материалом, книгами разных эпох, разных авторов; авторов, принадлежавших к разным странам, но пишущих об одном и том же - истории древней Европы, я постоянно сталкиваюсь с возмутительной закономерностью – начиная с 16-го века, любые упоминания о Славянах крайне западной Европы категорически выдёргиваются из исторического контекста, изымаются и не употребляются при написании истории этих территорий и стран. Складывается ощущение, что даётся установка - категорически запрещающая говорить о Славянах на землях, прилегающих к Атлантическому океану. Маттеус Смаллеганге (историк 17-го века), ссылаясь и переписывая целую главу из Петра Суффрида о происхождении фризов от вождя по имени Фризо, ни пол словом не упоминает об истории Альбионских Славян во Фрисландии, подробно описанных у того же Суффрида. И такая тенденция характерна для всех последующих «историков» голландских земель!

Моё внимание привлекло английское издание 1699 (!) года. Название говорит само за себя: «Исторические работы ученых, или Беспристрастный отчет о книгах, недавно напечатанных во всех частях Европы: с особым отношением к состоянию обучения в каждой стране» (The History of the Works of the Learned. Or, An Impartial Account of Books Lately Printed in all Parts of Europe. With a Particular Relation of the State of Learning in each Country.)

То есть, это своего рода учебник, в котором должны быть собраны достижения историков тех лет из разных стран. Этакий альманах.

На страницах этой книги (с 78 по 84) даётся краткое изложение, «выжимка» из книги Петра Суффрида «De Frisiorum Antiquitate» = «О древности Фризии». Так вот, «Беспристрастный отчёт о книгах», недавно напечатанных во всех частях Европы, на который должны были опираться и опирались последующие поколения историков, был отнюдь не беспристрастным. В нём также отсутствует эпизод, описанный Суффридом, о посещение фрисландских земель людьми, звавшимися Славянами. То есть знания о Славянах вновь изымаются. Иначе как заговором западных историков я эта назвать не могу…

"Коньки" с крыш голландских домов, встречавшиеся кое-где ещё в середине прошлого века. Это к слову о том, что мир был иным...

