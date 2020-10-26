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...языками официальнаянаука признает несколько, хотя споры вокруг вопроса - какой язык...скучную работу со словарями.Замечу, что греческого языка я...умных учебниках про письменность славян.Некие двое греков, ...- тюркский слой. И тюрко-монгольские слова в греческом ...
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Славяне в центральной Германии
Источник: http://politikus.ru/articles/90336-slavyane-v-centralnoy-germanii.html
Politikus.ru
Как известно, начиная с поздней эпохи Великого переселения народов, славяне заселяли значительные части Восточной и Центральной Европы. Наиболее западная часть средневекового славянского мира располагалась на территории сегодняшней Германии, занимая около половины территории этого государства в современных его границах. Материальная и духовная культура славян восточной Германии на данный момент довольно детально изучены, а их история постоянно вызывает интерес славистов со всего мира. В связи с «варяжским вопросом» не одно столетие привлекают внимание русских историков северно-лехитские племена, жившие вдоль южнобалтийского побережья сегодняшних федеративных земель Германии Мекленбург и Шлезвиг-Гольштейн. Более южные земли Саксонии и Бранденбурга вызывают интерес у этнографов и лингвистов, целью изучения которых становится единственный сохранившийся дней в Германии до наших славянский анклав лужицких сербов. Славянские же поселения в центральной и западной Германии лишь в редких случаях привлекали к себе внимание современных историков, как в случае поисков русско-тюрингских связей в княжестве Ройс. Однако не менее интересна и история славян, веками бывших подданными немецкого государства и никогда не имевших там собственных княжеств или других государственных образований. Нам бы хотелось обратить внимание на славянские следы в исторических регионах Тюрингия и горах Гарц, являющихся одновременно и географическим центром современной Германии. Нередко на картах, показывающих расселение западных славян, граница между немцами и славянами проводится по рекам Эльбе и Заале, так, что на эту карту попадает лишь восточная треть федеративной земли Тюрингия и вовсе не попадают горы Гарц, граничащие с Тюрингией с севера. Однако эта линия, известная из средневековых источников как limes saxoniae и limes sorabicus – «саксонская» и «сербская» границы, была на протяжении веков границей именно немецких империй, княжеств и государств, но не была в то же время границей расселения народов. Большое число славян жило и внутри франкской империи, и в сменивших её впоследствии немецких государствах, начиная с самых ранних времён. Первые письменные упоминания славян в Тюрингии относятся к первой трети VII века. В хронике Фредегара сообщается о нескольких славянских нападениях на Тюрингию в начале 630-х годов. Эти нападения происходили в контексте конфликта франков со славянским государством Само, в результате чего «венды производили обширные набеги, часто пересекали границу и опустошали франкское королевство, растекаясь по всей Тюрингии и другим землям». К этому же времени относится и крайне интересное упоминание Фредегара об отпадении Дервана, князя славянского народа сербов, до этого «долгое время подчинявшегося франкам», и переходе его под власть Само. Что в действительности мог иметь в виду хронист под такой формулировкой, по всей видимости, так и останется загадкой. Дело в том, что сама Тюрингия была включена во франкскую империю только в VI веке, и современные этим событиям источники ничего не сообщают о покорении франками славян-сербов. Ничего достоверно неизвестно и о том, где точно располагались и насколько велики были подконтрольные Дервану области, которые можно лишь предполагать где-то между историческими Тюрингией и Само. Однако по всему получается, что покорение сербских племён «за долгое время» до 630 года, должно было происходить в контексте или быть связано с покорением франками Тюрингии. Одним из возможных объяснений фразы о «долгом подчинении» могло бы быть нахождение некоторых сербских племен в зависимости от сильного королевства Тюрингии ещё до окончательного включения его во франкскую империю. Таким образом, первые славянские поселенцы в Тюрингии могли появиться ещё до начала VII века. В первой половине IX века Эйнхард называл реку Заале границей между сербами и тюрингами. Однако он же указывал и на проживание славян «между Рейном и Вислой», что, с одной стороны, выглядит как отсылка к «тацитовской Германии», но с другой, в некоторой мере отражает и реальное положение вещей. Единичные славянские поселения, действительно, доходили до Рейна, следы чего сохранились в топонимике на «венд», правда, едва ли поддающиeся точной датировке. К западу же от реки Заале, в Тюрингии и горах Гарц, славянские поселения известны с начала VIII века. Так, грамота об основании в Эрфурте монастыря Св. Петра сообщает о пяти основанных славянами в округе этого города деревнях уже в 706 году.1 Примечательно, что сами эти основанные славянами деревни в то же время носили немецкие названия: Тёттельштедт, Даберштедт, Тонндорф, Хохдорф и Некерода. В 740 году аббат Штурмий упоминает даже славян, купающихся в Фульде – реке, протекающей около 20 км к западу от современных административных границ Тюрингии, в федеративной земле Гессен. Многочисленные упоминания славянских поселений в западной и центральной Тюрингии VIII-IX вв. сохранились в грамотах фульдского и хердсфельдского монастырей. Подтверждает проживание славян в этих местах и хорошо известная здесь топонимика, включающая в себя компонент «венд» (нем. «славянин»), которым немцы отмечали славянские поселения по всей территории Германии. В отличие от собственно славянской топонимики, широкое распространение которой не выходит за междуречье Ильма и Заале, «вендская» топонимика имеет уже немецкое происхождение и указывает на то, что славяне жили тут сравнительно небольшими общинами рассредоточено среди преобладающего немецкого населения.
Давние корни европейской (немецкой) демократии
Сергей Петров
10 октября 13:25
https://cont.ws/@petrovserg/1469896
„В 623—658 годах Лужица входила в состав славянского государства Само.” (см. карту ниже)
Это не первые мои публикации о полабских славянах, надеюсь не последняя, замыслил я небольшую серию публикаций, для кого то данный текст станет открытием, а кому то “освежит” в памяти ранее прочитанное/изученное. Сегодняшняя тема: лужицкие сербы и тысячелетний геноцид западно-словенских племен германцами в VIII-XVIII вв. нашей эры, (ниже я указал источник информации)
В КОНТовском журнале “История словен и русов” (https://cont.ws/jr/slovenyrus)… и мои товарищи опубликовали уже не мало материала на тему западных словен, их истории, их быте и их судьбе.
Вот неполный список статей журнала:
“ГЕОГРАФИЯ РАССЕЛЕНИЯ ПОЛАБСКИХ И ПОМОРСКИХ СЛАВЯН В IX-XI веках н.э.” – тут: https://cont.ws/@petrovserg/13…
“Кто такие варяги?” – тут: https://cont.ws/@petrovserg/12…
Вендская держава XI – XII веков н.э. – тут: https://cont.ws/@petrovserg/10…
“Словенское Государство Само VII век н.э.” – тут: https://cont.ws/@petrovserg/10…
“На Русской равнине потомков скандинавов нет” – тут: https://cont.ws/@petrovserg/10…
“Г.Сидоров о фальсификации западноевропейской истории и ее псевдоисторических мифах.” – тут: https://cont.ws/@id251819647/9…
“”Drang nach Osten” или откуда растут ноги геноцида славян и захвата из земель германцами” – тут: https://cont.ws/@petrovserg/94…
“Откуда пришел Рюрик на самом деле” – тут: https://cont.ws/@id263921143/7…
Краеведы Калининграда: “Князь Рюрик был нашим земляком”. О гипотезе и утверждениях Ломоносова (3 видео) – тут: https://cont.ws/@petrovserg/76…
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И так, материал о лужицких сербах:
Первые поселения лужицких сербов зафиксированы около VI века. Эти земли до славян (частично) населяли кельтские племена, поэтому некоторые авторы связывают происхождение лужицких сербов с кельтским племенем лугиев, названного так по имени кельтского бога Луга.
Часть полабских сербов и ободритов в VII в. переселилась на Балканы, где основали Сербию. Они пришли на Далматинское побережье и поселились там по приглашению императора Ираклия как византийские союзники после аваро-византийской войны в 602 г.
В XII в. началось массовое переселение франкских, фламанских, тюрингских и саксонских крестьян на славянские земли. Славянских князей истребляли и вместо них стал складываться правящий класс исключительно из числа немецких завоевателей. Один лишь князь ободритов, подчинившись франкам, смог сохранить свою династию, став маркграфом Мекленбурга. Начался процесс онемечивания славянского населения. В конце XIII и в начале XIV вв. в городах Бернбурге, Липске (Лейпциге), Альтенбурге и Цвиккау местному населению было запрещено говорить на родном языке. В XV в. издаются постановления, исключающие славян из сферы городского права и из некоторых цехов.
В конце XV – начале XVI в. в Лужицких горах были открыты залежи полезных ископаемых. Немецкие промышленники стали скупать эти славянские земли, изгоняя из них местное население и заселяя немецкоязычными горняками.
Во время Тридцатилетней войны (1618 – 1648) между протестантами и католиками на территории Полабской Сербии погибло половина славянского населения и значительно сократился ареал распространения славянского языка.
В 1651 г. по постановлению будышинского дворянского сейма лужицким сербам было запрещено носить длинные волосы, банты, перья на шляпах, сапоги на высоких каблуках, не разрешалось танцевать даже по праздникам и ходить с палками. В дальнейшем были запрещены народные праздники и посиделки, запрещено петь лужицкие песни.
В 1697 г. Императору России Петру I (1689 – 1725), проезжавшему через Полабскую Сербию во время “Великого посольства” в Западную Европу, в Дрездене лужицкий филолог священник Михаил Френцель (1628 – 1706) от имени лужичан подарил несколько своих книг на лужицком языке: перевод Eвангелие, послание св. Павла галатам и римлянам, в которой говорится о могуществе славянского племени. (Кстати, где эти книги?)* В 1670 г. М.Френцель составил серболужицкую азбуку и выработал правописание. Позднее он перевёл Библию на серболужицкий язык. В проповедях Френцель говорил, что лужичане не одиноки, что славянское племя обширное и “даже в Китае говорят по-вендски, по-славянски”.
В 1804 г. А.И. Тургенев и А.С. Кайсаров совершили путешествие по Славянским землям Полабъя и Поморянии. В письме к родителям 29 мая 1804 г. А.И. Тургенев писал:
“Для русского славянина Лужица и Поморяния должны быть интересней Италии: потому, что в Италии жил народ, для нас совершенно чуждый, здесь же в Лужице и Поморянии всё дышит славянизмом, здесь находим мы следы древних предков наших и в потомках их, лужицких сербах и кашубах-поморянах видим еще некоторые остатки древних славянских нравов и обычаев. Мы купили себе Библию и некоторые другие вендские – лужицкие книги, и будем стараться собирать Библии на всех славянских диалектах.”
В октябре 1813 г. под Липском (Лейпцигом) в “битве народов” была окончательно разбита армия Наполеона. Именно тогда лужицкое население впервые познакомилось с простыми русскими людьми – солдатами. Встречали русских солдат, как освободителей, а те удивлялись сходству языков: дед = dzed – stary pan, девушка = holca – zowco; свадьба = kwas – swajzba; петух = kapon – kokot; стакан = sklenca – glazk; внук = wnuk – syna syn; счастье = zbozo – gluka.
Радовали русских казаков и родные по звучанию названия серболужицких городов и деревень-местечек: Слюбице, Милораз, Емельница, Мост, Вербно, Буков, Русица, Каменица, Бела Вода, Горка, Лужница, Ровна, Липина, Липск (Лейпциг), Бранибор, Любнёв, Любий, Пнёв, Псовье, Прилук, Церквице, Дубрава, Дубо, Любин, Любораз, Гродк (городок), Речица, Низка, Краков, Польцница, Высока, Смердзаца, Злы Коморов.
Однако, разгром Наполеона имел для лужицких сербов и неприятные последствия: произошёл раздел Лужицы между Саксонией и Пруссией. Император Александр I не защитил интересы братьев-славян.
Давние корни европейской (немецкой) демократии -2
Сергей Петров
10 октября 13:25
https://cont.ws/@petrovserg/1469896
П.С. Город Лаузиц (нем. Lausitz, в.-луж. Лужица), первоначально – «болотистый край». Лужица – это историческая область Германии, в которой до сих пор проживает славянский народ лужичане.
Наиболее известными топонимами славянского происхождения помимо Лужицы являются:
Город Хемниц – (нем. Chemnitz, в.-луж. Kamjenica) назван по наименованию небольшой речки Кемниц, притоку реки Цвиккауэр-Мульде. Само слово «chemnitz» происходит от «kamjenica» из языка лужицких сербов и означает «каменистый ручей или река».
Город Любек (нем. Lubeck , в.-луж. Любиц). Основан недалеко от вагрской крепости Любице.
Город Росток (нем. Rostock, в.-луж. Росток) означает место, где вода растекается в разные стороны.
Город Ратцебург (славянское поселение Ратибор) впервые упоминается в документах германского короля Генриха IV в 1062 году как Racesburg. Название происходит от имени ободритского князя Ратибора (сокращ. нем.Ratse).
Город Пренцлау (нем. Prenzlau, в.-луж. Пренцлавь).
Город Цоссен (нем. Zossen, слав. Сосны).
Город Бранденбург (нем. Brandenburg. слав. Бранибор).
Город Мекленбург – ранее назывался Рарог (Рерик), позднее – Микулин Бор.
Город Ольденбург – это славянский Староград (Старигард).
Город Деммин – Дымин.
Город Шверин – бодричский Зверин.
Город Дрезден – Дроздяны.
Город Лейпциг – Липск, Липецк.
Город Бреслау – Бреславль.
Город Рослау – Русислава.
Город Прильвиц – Прилебица.
Город Регенсбург – Резно.
Город Мейссен – Мишно.
Город Мерзебург – Межибор.
А древние названия этих современных немецких городов не нуждаются в пояснениях: Любек, Бремен, Вейден, Люббен, Торгау, Клюц, Рибниц, Каров, Тетеров, Мальхин, Миров, Россов, Кириц, Бесков, Каменц, Лебау, Зебниц и т.д., и т.п.