Дмитрий Ираклидис.

- «Я готов доказать, что в греческом языке большинство слов происходят из русского и немецкого языков. Любая теория, которая не согласна с моей, неправильна. Как не соответствуют действительности и этимологические словари – все словари на любом языке – немецком, английском, итальянском, русском. Я уверен, что все теории будут изменены, все книги будут переписаны.»



Из статьи:



«На днях в нашу редакцию пришел пожилой мужчина, переводчик, Дмитрий Ираклидис. Пришел рассказать о своем исследовании.



Скажу сразу, оно меня повергло в шок.» Наш гость переводчиком работал 50 лет. На его визитке обозначены шесть языков, которыми владеет господин Ираклидис – английский, французский, немецкий, испанский, итальянский и русский. Так вот о работе Дмитрия Ираклидиса – она, естественно, о языках.



Автор доказывает, что все европейские языки произошли от русского, который является древнейшим мировым языком, а другие значительно его моложе, в том числе и греческий.



Каждый, кто учился в школе, помнит, что два славянских просветителя Кирилл и Мефодий на основе греческого алфавита создали славянскую письменность. Из древнеславянского языка вышел древнерусский, а из него уже – современный русский язык. «Всего насчитывается около шести десятков "европейских языков" – то есть тех, у которых есть своя письменность и традиции. Разумеется, число говорящих на том или ином языке различно.



Древнейшими европейскими языками официальная наука признает несколько, хотя споры вокруг вопроса – какой язык древнее, не утихают. Чаще других право на древность отдают греческому, латыни, уэльскому и языку басков»

Катерина Арабаджи для газеты «Афины & ELLAS.



В моей голове давно нет места парадигмам из «традиционной» истории, но верх взял чисто «спортивный» интерес, а не проверить ли всё это самому, лично? На роль первопроходца я в любом случае бы не попал, но сама идея попробовать проанализировать словарь греческого языка показалась интересной.



Оставим в стороне идею Дмитрия Ираклидиса о нашествии (или пришествии) немцев в Элладу. В конце концов, человек посвятил всю свою жизнь языкознанию, а о немцах в Греции не упоминается ни в традиционной, ни в альтернативной версиях истории.



Точно знаю, и не только я, разумеется, на чём базируется эта часть его заявления, но об этом позже, может быть в следующей статье. А пока что попробуем разобраться со второй частью заявления, о происхождении греческого языка из русского. Чего, по идее, быть не должно, потому что, как говорят, «этого не может быть никогда».

Чтобы не вызывать подозрений в создании того, что называется «фолк-историей» предпочтём энтузиазму легкую иронию, а патриотизму – элементарную внимательность, хотя и это не исключит возможных ошибок и накладок. Древность греческого языка мало у кого вызывает сомнения, как и его признанная роль в формировании целого сонма научно-культурных терминов, до сих пор употребляющихся практически во всех сферах деятельности человеческой цивилизации.



Отдельным пунктом идёт вопрос о религиозных связях между Русью и Грецией, многие прекрасно знают, что свет письменности к славянам пришёл из Греции, как и церковно-славянский язык, созданный для облегчения перевода религиозных текстов, изначально написанных по-гречески.



И это действительно так, в смысле, «мало у кого»… Сам по себе греческий язык представляет собой лингвистический феномен. Все языки рано или поздно распадаются на диалекты, зачастую давая начало новым языкам. Греческий же, напротив, меняется с течением времени, вбирая в себя слова из других языков.



Это легко видно на сравнении его словарей разного времени, когда какое-либо слово с течением даже одного века заменяется на другое. Собственно, есть два варианта греческого языка, демотика и кафарефуса.





Пояснение от знатока:



«К началу 19 века греческий язык претерпел значительные изменения по сравнению с древнегреческим. Упростилась морфология, изменился словарь. Изменения затронули даже такие пласты лексики, которые обычно в любом языке остаются неизменными на протяжении многих веков.



Это слова, обозначающие повседневные понятия: "хлеб" ("псоми" вместо древнегреческого "артос"), "вода" ("неро" вместо "идро"), вино ("краси" вместо "уинос"), "лес" ("дасос" вместо "или") и т.д. В то же время, как это нередко бывает, силы для борьбы против турецкого ига греческий народ черпал в своей славной древней истории. Этот патриотический порыв коснулся и языка…»



Заметим, что «лёд уже тронулся»: извлекли слова идро, уино, артос (автор).

« Устный вариант греческого языка многих не устраивал большим количеством заимствований из других европейских языков и из турецкого. Адамантиос Кораис в начале XIX в. создал язык, названный им кафаревуса глосса (καθαρεύουσα γλώσσα), т.е. чистый язык. Таким, по его представлению стал бы греческий язык в результате естественного развития, если бы на него не влияли другие языки.»



Глосса – язык! Голос, горло, глотка. (автор).

После освобождения Греции от турецкого ига в 1821 г. кафаревуса формально стала официальным языком, в то время как димотики (δηµοτική) – народный язык использовался в повседневном общении. Споры по поводу "правильности" использования того или иного варианта языка продолжались до 1976 г., когда димотики был официально объявлен государственным языком Греческой Республики.



Однако, "кафаревуса оказала большое влияние на димотики и процесс лингвистической стабилизации до сих пор нельзя считать законченным". Чтобы оценить масштабы этого лингвистического эксперимента длительностью более 150 лет, представьте, что в русских школах в 70-е годы ХХ века преподавание физики и математики ведется на слегка модернизированном старославянском языке, на нем же вещает телевидение, выступают политики, тогда как в повседневном общении все говорят по-русски…

Сергей Ярославцев, Самара http://www.lingvisto.org/artikoloj/lingvoj.html







Составилъ священникъ магистръ Григорій Дьяченко. Всѣхъ словъ около 30 000.

(с внесеніемъ въ него важнѣйшихъ древне-русскихъ словъ и выраженій)



Григорий Михайлович Дьяченко (1850 — 2 (15) декабря 1903) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, богослов, церковный писатель.



Ещё с год назад я прочёл другую книгу, посвящённую подобной проблеме, изданной ещё в 19-м веке, но, как это повелось в последние три века на Руси, преданной забвению и ставшей своего рода апокрифом в области лингвистики. Впрочем, как и все остальные произведения этого автора, Платона Акимовича Лукашевича. Одна из его книг так и называется:



«Корнеслов греческого языка».

http://charomutie.ru/works/kgy.pdf





… выявляется само собою: если бы Славянские слова, в Греческом языке находящиеся, были ему сродны, то в этом разе, как это видим во всех в свете языках, находились бы нем только корни сих слов, но вовсе не их производные, а еще более сложные.

(1809 – 1887) П.А. Лукашевич, «Корнеслов греческого языка».

Так что сама по себе идея не нова, ещё в 19-м веке нашёлся человек, который попытался систематизировать языкознание, проведя гигантский по масштабам того времени анализ языков и создать стройную систему их развития. Читая его книги, я находил и спорные моменты, и откровенные «проходы мимо» лежащего на поверхности решения, когда греческое слово он выводил не из русского, а из другого языка. Но доля ошибок при таком объёме работ (надо заметить, работал он в одиночку) всё-таки не велика, и, самое главное, он вычислил и описал наиболее вероятную картину изменения того или иного слова, или, как он сам говорил,

чаромутия той или иной степени койности.

Итак, просмотрим церковно – славянский словарь Г. М. Дьяченко, и в тех местах, где приводится греческое значение того или иного слова (это есть далеко не везде), попробуем увидеть какие – нибудь более менее ясные параллели. Сразу оговорюсь, ссылаться на Платона Лукашевича я не буду. С его этимологией некоторых греческих слов (многих) я не согласен, каких-то не нашёл вовсе. Как говорится – Платон мне друг, но истина дороже. А я своими комментариями в народном стиле попробую расцветить скучную работу со словарями.

Замечу, что греческого языка я не знаю вообще, и даже правила чтения букв (в зависимости от их положения в слове или их комбинации) я не знаю полностью. Но это не создаёт никакой преграды, достаточно вспомнить названия букв, которые известны со школы из курсов физики или математики.



К тому же зачастую именно форма написания слов и даёт результат.





Путаница как с названием, так и с произношением буквы Бета или Вита.

В любом случае, пары В, Б, как в латыни и русском алфавите, у греков нет. Заметим, никто не говорит Виблия, да и в школе никакой виты не было. Наш Василий у греков – Басилевс, а Варвара – Барбара.

Итак:

Началось всё со случайного тыка наобум. Просто кликнул на букву Ч. Ни чебурашек, ни Чебоксар, конечно же, не было.

Прочитал о том, что видел сотни раз в своей жизни, вот об этой эмблеме.

Ну а ниже чуть ли не открытым текстом вот такое. Просто никогда не видел этих двух слов рядом… Сразу вспомнил, что греческий алфавит короче русского, и уж тем более короче «выведенной из научного оборота» азбуки.





На этом романтика закончилась. Понятно, что ввиду отсутствия в греческом языке таких звуков, как Ш, Щ, Ж, Ц, и путаницы с В-Б, имели место замены на более удобные для эллинов звуки.



Причём позже удалось вычислить и закономерности в этих заменах. Более того, заменялись и целые буквосочетания, очевидно, не произносимые для греков. Такие как ЗВ, ВЗ, и другие, которые иногда приходилось выяснять при помощи сопоставления значений слов и даже их образного значения.



Стало предельно ясно, что племена дорийцев, (или ахейцев, вопрос к специалистам), придя на Балканы, встретили там славянских поселенцев. В официальной истории их название – пелазги. Но их славянское происхождение всячески отрицается. Всё как в истории с этрусками и латинянами на Апеннинах. Тот же самый сценарий. Надо заметить, что схожесть этих двух регионов прямо – таки бросается в глаза.



И там и там жил какой- то «неизвестный» народ, этническая идентичность которого так же «неясна», позже появляются пришлые латиняне на Аппенинах и греки на Балканах, появляются древние святые языки – латынь и древнегреческий, ещё позже Греция становится центром ортодоксии, а в Италии появляется Ватикан.



Там патриаршество, а там – папство. Тут вроде как империя, и там тоже самое. Потом нашествия «варваров», конец династий. Да и стран обеих как таковых не было до самого недавнего времени. Два параллельных сюжета. Вероятность того, что между двумя «империями» был временной интервал равна нулю. Объяснение здесь может быть только одно. Нелады с хронологией.



Образование этих двух языков случилось примерно в одно и тоже время. И гораздо позже. Но это уже из другой темы. Оставим факты и начнём с первой буквы. Для начала вспомним, что у нас написано в умных учебниках про письменность славян.



Некие двое греков, ставшие впоследствии равноапостольными, то есть святыми, изобрели и подарили славянам азбуку.







Дальше не надо, все прекрасно помнят эту историю. Начнём.





Далее:





Каризма-харизма от русского слова… харя. Харя-маска, личина на древне-русском языке. Коснёмся этого позже, когда дойдём до буквы Х.



-«вечные усы: os, us, es, is, as – пятое колесо в возе, напрасно удлиняющие речь, и годны только для всполошения птиц»



П.Лукашевич, «Корнеслов греческого языка».



Очень удобно, берём слог(в)ос из чужой мовы, произносим на свой лад как сможем, клеим в конце -ос, -ас или -ус, и… вуаля, в Греции всё есть!





Посланник, тот, кто был послан проповедовать. ἀπόστολος – посол. др.-греч. από «от, из, с», + στέλλω «ставлю, снаряжаю. Из-под-стол?

Буквально имеем – от-стола. Вспоминается картина «Тайная вечеря», где все посланники сидят за столом. Так же имеется слово опостылел(а).

Вот так вот встали и пошли от стола проповедывать, ἀπό-στολ. Совпадение? Элемент сомнения всё-таки есть. Следуем дальше.

Но если без шуток, то здесь написано – звон.

Ну, а ваш теле-фон – всего лишь дальне-звон.

Φωνή- звони. Любой звон – это звук. Отсюда и фонетика. Φωνητική – фонеция.



Не путать с βιβλιο-θήκη. Θήκη – тека – ящик, коробка, куда стекаются текущие дела. То есть доска – desk – дека – тека . Апо-тека.

Нашлась ещё одна особенность. Непонравившийся грекам звук ЗВ. Уже тавтология. Впрочем, тавтология - тоже русское слово. Увидим это ниже.

Звон – son – phon – Φων – sound – ( сауота) __ (араб) - ses (тюрк)

Ясно, что имел в виду Дмитрий Ираклидис, когда имел в виду «немцев». Они сами на русской основе. Просто поверх языка русского – тюркский слой. И тюрко-монгольские слова в греческом языке тоже есть.





А- ЗуЛ-ос, безопасно живёт человек, без ЗЛА.





Кардиология. Кардо. Очередная логия на тему глоттохронологии. Скажите, а все эти hеart (англ), herz (нем) не от сердца ли произошли? Славяне с германцами ждали, когда греки органу слогос подберут?

Это слово добавил уже позже. Долго искал хоть что-то внятное. Кликнул в поиск

«библия-бумага», и вот что нашлось: "Словарь русского языка XVIII в." БАВЕЛНО (бо-), а, ср.

Слав. Хлопчатая бумага.



По подобию бавелна <на поле: Хлопчатои бумаги>, бѣла пребывати.

Бавелно-бабелно.Звучит практически как бабилон. Вспоминается артефакт, известный как «загребская пелена», льняные бинты с женской мумии, содержащие этрусские тексты. Так что первые «книги» были не только из кожи, это и тогда было слишком дорого, а вот лён и хлопок намного дешевле, но… всё новое как-то уж слишком быстро превращалось в ветхое.

. Конечно, кинетическая энергия – это не энергия кинутого тела. Само собой нет. Просто совпадение. Верую.Кинематограф. У латинян –Заимствовали уже по второму кругу.





Букву В выкинули опять.

А что ветхее, Завет или Веды?

Vêtements –одежда, vetir – одевать(ся), veston – куртка (фр.)

«Древняя» латынь как-то и не нужна для создания французского. Многие французские слова получаются из русских на счёт два. Или три.

Гидравлика – υδραυλική? Не смешно, что-то у этих древних греков все научные слова созвучны с течь, лить, кинуть, метать, гонять и т.д.

Ведро – едро – ? Ύδρα Да что ж за проблема у них со звуком В?

Υδραυλική – Гидравлика, Liquide (фр.) – жидкость, leak- утечка (анг.) «Римляне» ж у «греков» взяли. Лить или течь, разница есть, но не здесь.

Я вот что-то iз-греков помню только Дмитрия Теодоракиса. Тео-доро, доро (греч.) – дар (русс.). То же, что и Богдан, богом – данный. Тёзки. И Демиса Руссеса. Он же Руссес .

Adorer (фр.) – одаривать, обожать. Donner(фр.) – Давать.





Служитель церкви как-то без обиняков пишет, что Зевс это Дий.

Ну, тогда все эти величественные дворцы-храмы и есть поганое язычество.

Παιδα-γωγός – педагог, παιδί – ребёнок. Почему Паед? Дета-гог? Нет.

Но ведь всё-таки в старину было ещё одно слово – чадо. Ещё один пример того, что звук Ч для греков – вещь в принципе непостижимая. Чадо-вод.

В латинских словарях так и указывают – сопровождающий ребёнка в школу. Paed. Проверка элементарна. Латиняне первую букву вообще удалили, от греха подальше, у них её тоже не было в принципе. Ну, а бритты и саксы писать «научились» последними – Child. До них вообще всё дошло позже, чем до других. Удаление от эпос-центра.

Чадо > παιδί , Ado, Child.

Как назвал всё это П. Лукашевич – чаромутие разной степени койности.





Υδραυγωγός – водовод.

А у «римлян» - аква-дук. Дуче-вождь. Ну а re-ductor? Просто пере-дача. То есть, трасдукция. Транспорт, транзит, даже травести, это всё ДоРоГа, то есть ТРаКт, само собой с трактиром. Такая вот трансляция.

А язык где-то в прошлом остался. Вот сложить бы то, что ещё осталось – бело+велико+мало, и убрать то, что греко-латинский «бумеранг» принёс.

Ипо-стась по-стать, просто постановка. Поставь по другому. И всё.

Как на интервью с сильными мира сего. Вопрос уже содержит ответ.

Стоит только углубиться в научные, религиозные или государственные тематики, как сразу возрастает доля слов с русскими корнями. Воистину, жреческий язык.



Также отсутствие звуков из нижней части русской азбуки, как например, Ш, Щ, и Ч, а также неудобных для произношения греками сочетаний типа ЗВ или ВЗ решалось заменой на другие звуки.





