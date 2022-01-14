Теперь в России возможен переворот. В. Лепехин
Почему Казахстан испугал российскую элиту, и почему это ускорит транзит власти в России? Какая власть придёт после Путина? Могут ли у нас повториться казахстанские события? Почему в РФ и на постсовестком пространстве не работает адекватная передача власти? Об этом говорит руководитель Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Ведущий – историк Игорь Шишкин.
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