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Теперь в России возможен переворот. В. Лепехин

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Почему Казахстан испугал российскую элиту, и почему это ускорит транзит власти в России? Какая власть придёт после Путина? Могут ли у нас повториться казахстанские события? Почему в РФ и на постсовестком пространстве не работает адекватная передача власти? Об этом говорит руководитель Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Ведущий – историк Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sPXeG_jSH9Q
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