Кто управляет всемирным хаосом. Что ждёт Россию
12 января 2022г. в 19-30 по МСК состоялся Международный телемост, где честно будет рассмотрена опасная ситуация, сложившаяся в республиках бывшего СССР. Эксперты не просто обозначат проблему, но и предложат слушателям варианты практических действий.
Участники:
Алан Мамиев, Осетия
https://instagram.com/alanmamiev17
https://facebook.com/AlanMamiev17
Лилит Степанян, Нагорный Карабах https://instagram.com/iamlilits?utm_medium=copy_link
Анатолий Ким
Telegram – ANATOLIY KIM CHANNEL https://t.me/anatoliy_kim
Instagram – @kazmma
https://instagram.com/anatoliykim_channel?utm_medium=copy_link
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#всемирныйхаос #Россия
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