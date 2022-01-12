Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Замена всей мировой верхушки. Кого назначили строителями Нового Мира. Олег Яновский

60 0

Кто станет претворять в жизнь планы мировых элит после того как средний класс будет стёрт. Как устроена мировая властная сеть и каковы 5 основных рычагов её влияния. Как происходит формирование мировой информационной парадигмы и управление ею в ручном режиме. Как за несколько шагов элита переключила человечество на сокращённое потребление. Об этом и многом другом рассказывает политический консультант, преподаватель кафедры политической теории МГИМО Олег Яновский.

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru/utm/110
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Британия #элита #политика #Яновский
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=APZZCSyzO7M
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Утилизация Поссия - как её планируют олигархи
Вот что решили за нас с Вами и о нашей судьбе в частности
Бэкграунд, выпуск-261 за 16 июня 2012
Бобылов Юрий о выдающемся руководителе СССР Л.П. Берия
Сталинские репрессии 30-х годов. А вы уверены, что они сталинские?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru