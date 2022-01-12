Замена всей мировой верхушки. Кого назначили строителями Нового Мира. Олег Яновский
Кто станет претворять в жизнь планы мировых элит после того как средний класс будет стёрт. Как устроена мировая властная сеть и каковы 5 основных рычагов её влияния. Как происходит формирование мировой информационной парадигмы и управление ею в ручном режиме. Как за несколько шагов элита переключила человечество на сокращённое потребление. Об этом и многом другом рассказывает политический консультант, преподаватель кафедры политической теории МГИМО Олег Яновский.
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