Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде “Единой России” летом и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции. Сейчас она смотрится как 8,4%. На 8,6% – с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», – сказал глава государства и попросил Кабмин «в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение».

Как заявила глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко, сенаторы поддержат поручение Путина и оперативно рассмотрят соответствующий законопроект.

Напомним, с 1 января пенсии были проиндексированы на 5,9%. Кроме того, с начала этого года вступили в силу законы о повышении МРОТ и прожиточного минимума. МРОТ увеличился до 13 890 руб., а прожиточный минимум — до 12 654 руб.

По данным ООН, за 2021 год стоимость продовольствия во всём мире в среднем выросла на 28,1%, это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.

В ходе совещания с членами правительства также обсуждалась борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19. По оценке главы государства, у России есть ещё «пара недель», чтобы подготовиться к очередной волне пандемии. Президент призвал наращивать тестирование на коронавирус, которое в новогодние праздники сократилось, и темпы вакцинации. Он попросил премьер-министра Михаила Мишустина проработать вопрос прививочной кампании с регионами «в самое ближайшее время».

«Мы с вами это хорошо знаем, нужна мобилизация учреждений разного рода: и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом его витке, – сказал Путин. – <…> Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь: это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой. Поэтому нужно быть к этому готовыми. Пожалуйста, прошу вас в самое ближайшее время, Михаил Владимирович, проработать это с регионами РФ».

Правительство намерено представить новые предложения по борьбе с омикрон-штаммом к концу недели. Что войдёт в этот пакет мер, пока не известно.

По последним данным, в мире инфекцией COVID-19 заболели 314 272 461 человек, погибли 5 522 794. Лидерами по числу заразившихся являются США (63 390 876 чел.), Индия (36 070 510), Бразилия (22 630 142), Великобритания (14 732 594) и Франция (12 573 263).

В РФ с начала пандемии такой диагноз поставили 10 702 150 раз, прирост за сутки – 17 946 (накануне – 17 525), из них в Москве – 4 008 (накануне – 4 635), в Санкт-Петербурге – 1 659 (накануне – 1 512), в Подмосковье – 1 238 (накануне – 855). Всего погибли 318 432 человека, 9 758 364 выздоровели.

В целях борьбы с распространением новой болезни власти рекомендуют вакцинироваться. Сейчас в России зарегистрировано пять препаратов: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Отметим, ранее специалисты говорили, что для победы над пандемией и начала отмены ограничений уровень коллективного иммунитета должен быть как минимум 60%, затем его увеличили до 80%. На данный момент полностью привились 75 113 883 человека, 79 028 014 сделали прививку первым компонентом. Сейчас коллективный иммунитет по РФ составляет 62,6%.

По материалам сайта Президента РФ, «Интерфакса», РИА Новости, РБК, ТАСС, сайта «Коронавирус»