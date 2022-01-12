С аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) совершил первый полёт первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М, сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж лётчиков-испытателей ПАО "Туполев" выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе», – говорится в сообщении.

В рамках выполнения программы по госконтракту между Минпромторгом и компанией «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифровали конструкторскую документацию на Ту-160М, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера самолёта, сформировали новую кооперацию из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в «Ростех». Сам самолёт сохраняет внешний облик, но создаётся на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.

«Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование», – заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что дальнейшее развитие бомбардировщиков Ту-160 позволит применять на них перспективное вооружение.

Напомним, программа воспроизводства самолётов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развёрнута по решению президента РФ Владимира Путина.

По материалам сайта «Ростеха», RT