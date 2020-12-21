Минобороны России заключило контракт на поставку первой партии самолётов-заправщиков Ил-78М-90А. Предприятие-производитель АО «Авиастар-СП» поставит военным десять новейших самолётов, созданных на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А. Как отмечают разработчики, в случае необходимости новая машина может выполнять транспортные функции и даже применяться для тушения пожаров. Ил-78М-90А обладает повышенной грузоподъёмностью и дальностью, он способен заправлять одновременно два самолёта в воздухе или четыре на земле. По мнению экспертов, появление в составе ВКС России таких машин значительно расширит возможности дальней боевой авиации.

В рамках государственного контракта Министерство обороны РФ подписало договор с АО «Авиастар-СП» (Ульяновск) на поставку десяти новых самолётов-заправщиков Ил-78М-90А. Об этом сообщается на сайте компании-производителя и на сайте губернатора и правительства Ульяновской области.

Подписание договора состоялось на ульяновском предприятии, завод «Авиастар-СП» входит в дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК» (Объединённая авиастроительная корпорация) госкорпорации «Ростех». Документ был подписан заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко и первым заместителем генерального директора ПАО «ОАК», управляющим директором ПАО «Ил» Сергеем Ярковым.

Комментируя соглашение, Алексей Криворучко отметил, что ульяновский завод «выходит на ритмичное серийное производство».

«Предприятие обеспечено заказами Министерства обороны на долгосрочную перспективу, и сегодня подписан очередной государственный контракт на поставку десяти перспективных самолётов-заправщиков Ил-78М-90А для нужд Министерства, что ещё более упрочит финансово-экономическое положение предприятия и обеспечит дополнительными рабочими местами Ульяновскую область», — цитирует пресс-служба правительства Ульяновской области замминистра обороны.

Универсальный солдат

Напомним, строительство первого опытного образца самолёта-заправщика Ил-78М-90А было начато в феврале 2015 года. Перспективный самолёт был разработан конструкторами ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

Ил-76МД-90 © www.aviastar-sp.ru

Опытно-конструкторские работы по созданию перспективного самолёта велись в рамках контракта с Минобороны. Ил-78М-90А стал первым самолётом-топливозаправщиком, построенным в России. Ранее все самолёты серии Ил-78 производились в Узбекистане бывшим Ташкентским авиационным производственным объединением имени В.П. Чкалова («ТАПОиЧ»). В 2012 году предприятие было переименовано в «Ташкентский механический завод».

Ил-78М-90А был разработан на базе самолёта Ил-76МД-90А — основного тяжёлого военно-транспортного самолёта российских ВКС. Это тоже достаточно новая машина — первый экземпляр Ил-76МД-90А был построен в 2011 году.

По требованию Минобороны самолёт-заправщик сохранил возможность использования Ил-78М-90А в качестве транспортного самолёта. Для этого в его конструкции были сохранены рампа (устройство, позволяющее проводить погрузочно-разгрузочные работы на самолёте. — RT) и десантное оборудование.

Также самолёт можно использовать для тушения пожаров. Конструкторы предусмотрели возможность установки на Ил-78М-90А оборудования для пожаротушения.

При этом заправщик обладает большими возможностями по своему основному предназначению. На Ил-78М-90А предусмотрена установка дополнительных ёмкостей для топлива внутри грузовой кабины, а также подвесных агрегатов заправки.

Как отмечают эксперты, такая универсальность позволяет в случае необходимости использовать машину для решения самых разных задач.

«Самолётов с таким набором возможностей существует немного. Подобная конвертируемость позволяет выполнять различные миссии: не только заправлять самолёты, но и перевозить грузы и личный состав», — отметил в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Новые решения»

Предполагается, что самолёт Ил-78М-90А станет основным заправщиком для самолётов дальней, фронтовой и специальной авиации.

Такой самолёт способен заправлять в воздухе одновременно два самолёта фронтовой авиации — такие как Су-27 или МиГ-29. Заправка самолётов такого типа проводится с помощью агрегатов, установленных на крыле.

Самолёты дальней и специальной авиации могут заправляться при помощи хвостового агрегата заправки Ил-78М-90А. В этом случае речь также идёт о воздушной заправке. При этом заправка топливом может проводиться и днём, и ночью.

Находясь на земле, Ил-78М-90А способен заправлять топливом одновременно четыре самолёта.

Самолёты Су-27 и МиГ-29 © REUTERS/Sergei Karpukhin

Как пояснил в беседе с RT заслуженный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, такая возможность появилась у самолёта благодаря дополнительным системам топливной автоматики.

«Одновременную заправку в воздухе двух самолётов достаточно легко реализовать технически, но трудно психофизически. Для лётчиков самолётов-заправщиков сложно выдерживать заданный режим полёта, но автоматика помогает в данном случае», — отметил эксперт.

Новый топливозаправщик оснащён четырьмя турбореактивными двигателями нового поколения ПС-90А-76.

Как сообщается на сайте ОДК «Пермские моторы», двигатели ПС-90А-76 были сертифицированы в 2003 году, серийное производство началось на ПМЗ с 2004 года. Договор о поставке двигателей для Ил-78М- 90А был подписан в 2013 году.

По словам экспертов, именно новым российским двигателям Ил-78М-90А обязан своей повышенной грузоподъёмностью и дальностью полёта.

«Те улучшенные характеристики, которыми обладает Ил-78М-90А, во многом связаны именно с установкой на него двигателей нового поколения. Сегодня в России есть технологическая платформа для создания мощных, эффективных моторов», — пояснил Юрий Кнутов.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Попов. По словам эксперта, улучшенные характеристики нового самолёта связаны как с двигателями, так и с новой авионикой, автоматикой, модернизированным фюзеляжем и крыльями.

«Благодаря новым конструкторским решениям эффективность машины повысилась», — добавил эксперт.

Незаменимая роль

Помимо современных двигателей, Ил-78М-90А оснащён обновлённым пилотажно-навигационным комплексом и так называемой стеклянной кабиной.

Система «стеклянная кабина» — это усовершенствованная панель управления с использованием цифровых дисплеев вместо традиционных датчиков. Такая система позволяет экипажу самолёта быстрее ориентироваться в ситуации и контролировать многие системы нажатием одной кнопки. Применение «стеклянной кабины» повышает точность показаний, получаемых пилотами, а также оптимизирует расходы на обслуживание самолётов и повышает безопасность полётов.

Первый полёт образца перспективного самолёта Ил-78М-90А состоялся в январе 2018 года. Широкой публике топливозаправщик был представлен во время авиасалона МАКС-2019.

Самолёт-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 РИА Новости © Илья Питалев

Как ранее отметил в интервью RT конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов, такой самолёт, как Ил-78М-90А, нужен для обеспечения дальних перелётов военно-транспортной, бомбардировочной и истребительной авиации. Речь может идти, к примеру, о стратегических бомбардировщиках Ту-160, которые летают на дальность порядка 10 тыс. км без посадок. Отметим, что в сентябре 2020 года самолёты ВКС России Ту-160 поставили рекорд, совершив беспосадочный полёт на расстояние 20 тыс. км.

По мнению экспертов, появление в составе ВКС России новых топливных заправщиков серьёзно укрепит обороноспособность и потенциал армии.

«Самолёт Ил-78М-90А — это машина не только сегодняшнего дня, но и завтрашнего. В целом расширение парка воздушных танкеров увеличивает возможности дальней ракетоносной авиации. Роль самолётов-заправщиков очень важна. Именно они позволяют действовать и выполнять задачи дальней авиации», — отметил Юрий Кнутов.

Как пояснил, в свою очередь, Владимир Попов, самолёты-заправщики играют важную роль в составе ВКС.

«Например, без них не может обойтись дальняя и фронтовая авиация. Именно топливные заправщики позволяют оперативно увеличить радиус действия ударных группировок и дальность выполнения операций», — подытожил эксперт.

Обложка: Самолёт Ил-78М-90А в Ульяновске / РИА Новости © Андрей Станавов