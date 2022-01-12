Логические ошибки
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«Логические ошибки — как они мешают правильно мыслить» — в книге рассматриваются сущность и виды логических ошибок в мыслительной деятельности, дается описание причин возникновения логических ошибок. В издании излагаются фундаментальные законы мышления, на которые опираются правила логических форм, а также методы и приемы, которые облегчают нахождение логических ошибок в суждениях, понятиях, умозаключениях и доказательствах.
Клим Жуков. Логические ошибки
Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/yebbit/logicheskieoshibki.mp3