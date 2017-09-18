Логические ошибки. Учебный курс. Введение

От автора курса

Уважаемые читатели, я уже довольно много времени посвятил общению с людьми и обучению их самым разным вещам. Кто ещё не прочитал о моей преподавательской карьере, прошу < ![CDATA[ ]]> сюда< ![CDATA[]]>.

Наращивая свой опыт общения, я заметил, что нередко в рассуждениях людей наличествуют логические ошибки, причём в таком количестве, что становится уже трудным удержаться от критики. Почти все эти ошибки НЕ замечаются человеком, но практически полностью определяют его логику социального поведения. Немудрено, что наше общество живёт не совсем так, как многим хотелось бы. И хотя причиной этому являются не только логические ошибки в умозаключениях, они всё же играют весьма ощутимую роль. Один из примеров таких знаменитых ошибок я привёл в статье «< ![CDATA[ ]]> Перестановка причины и следствия< ![CDATA[]]>». Прочитайте, если ещё не читали, и убедитесь, что тема действительно серьёзная, хотя и описана немного с юмором.

К сожалению, исправить эту ситуацию полностью невозможно, вооружившись одной лишь логикой. Сообщить человеку об ошибке и строго доказать её наличие не всегда получается. В силу вступают разные механизмы: от эмоций до когнитивных искажений и блокировок сознания, не желающего знать неудобную правду или нарушать эмоциональный комфорт. Порой выходит даже так, что показать человеку ошибку в логике можно только совершив её самому. Самый примитивный и грубый пример: перейти от слов к силовым аргументам. Иногда и правда, потирая разбитый нос, человек начинает слушать и понимать. Впрочем, я не сторонник подобных практик, я действую несколько иначе…

Я считаю, что среди людей найдутся такие, которые вполне способны ощутить искажения в своей логике, только лишь немного глубже задумавшись над «сущностью бытия», этим людям нужно лишь немного помочь, показать им силу логики и те ошибки, которые они обычно совершают (ошибки современных людей в целом-то одни и те же). Вот я и попытаюсь взяться за это нелёгкое дело. Какова моя роль?

Серьёзные книги читать мало кто будет, но ведь таким читающим людям моя помощь не нужна: у них есть время и силы разобраться во всём самостоятельно. У большинства же людей нет времени, нужной информации, должной подготовки и внутренней воли к тому, чтобы запастись книгами и самостоятельно в них разобраться. Это не всегда их вина, зачастую такова их сложная жизнь, она не даёт возможности серьёзно взяться за дело. Таким людям моя помощь нужна. Я уверен, что научно-популярное и лёгкое изложение проблематики логических ошибок — это интересная и достаточно полезная задача. Если я её выполню, это поможет многим читателям стать лучше, умнее и убедительнее в своих умозаключениях, а в чём-то даже поменять качество своей жизни к лучшему.

Итак, если вы мне доверяете, давайте начнём небольшой учебный курс, в котором вы узнаете почти всё, что нужно знать обычному человеку о логических ошибках. Если не доверяете, пожалуйста, проходите мимо, не мешайте остальным.

Есть одна логическая ошибка, о которой я сообщу сразу. Если человек курит и говорит о вреде курения, то из этого не следует, что он лжёт, доказывая вред от курения. Ошибкой будет подвергать его слова сомнению только лишь на основе того, что он сам курит. Аналогично и со мной: я говорю о логических ошибках и об их пагубности, но и сам буду их совершать, потому что никто не безупречен и не может мыслить с абсолютной точностью. Не убегайте с моего курса, если заметите глупости, не совершайте этой логической ошибки. Смотрите на эти глупости как на возможность разобраться самостоятельно с тем, с чем не удалось справиться мне. Разумеется, я не буду писать чушь специально.

Есть ещё одна деталь, которую я не буду делать специально. Я не буду углубляться в философию. Логика тесно связана с философией, особенно когда возникают вопросы: «а что есть истина?» или «существует ли объективная реальность?» и т. д. Я даю лёгкое научно-популярное изложение классического академического материала. Хотя немножко несложной философии всё же возникнет.

Введение

Что же такое логическая ошибка?

< ![CDATA[ ]]> Википедия< ![CDATA[]]> говорит, что это ошибка, связанная с нарушением логической правильности умозаключений. Замечательно… и что же такое «логическая правильность умозаключений»? Связано ли как-то слово «правильность» с «истинностью»?

Гораздо более запутанной ситуация становится после разъяснений из книги А. И. Уемова «Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить» (Москва, Госполитиздат, 1958). Он пишет два определения (с. 8):

Ошибки, связанные с неистинностью мыслей, т. е. с искажением в мыслях отношений между предметами и явлениями окружающей действительности, называются фактическими. Ошибки же, связанные с неправильностьюмысли, то есть с искажением связей между самими мыслями, являются логическими.

Ну что, помогло ли вам это определение? Сомневаюсь. Знаете, в социологии есть такое интересно наблюдение: можно дать человеку определение свободы, но свободным он от этого не станет. Можно дать ему определение истины, но это не сделает его носителем истины. Так что давайте уйдём от попыток как-то чисто теоретически определить предмет нашего разговора, во всяком случае, сейчас. Давайте лучше рассмотрим примеры.

Примеры

Запишем равенство 3+3=7. Это фактическая ошибка, потому что она связана с искажением действительности о том, что 3+3=6. То есть здесь мы имеем дело с неистинными исходными данными, потому что мысль 3+3=7 входит в противоречие с реальностью.

«Волга впадает в Каспийское море, следовательно, не существует говорящей щуки». Это логическая ошибка, в ней даётся ошибочная связь между одним (истинным) утверждением и другим (тоже истинным, если мы откажемся заниматься софистикой и демагогией). Здесь мы имеем дело с неправильнымразмышлением: определяется неверная связь между разными мыслями.

Если человек забыл что-либо или не понимает о чём говорит, то совершённую им ошибку далеко не всегда можно назвать логической. Например, ребёнок может сказать, что видел летающую машину (имеется в виду, легковую). Наверняка это ошибка, но понятно, что не логическая. Он просто сказал неправду, то есть не истину. Сообщил то, что не согласуется с реальностью. Аналогично, у студента на экзамене может наступить мандраж, в ходе которого нарушится не сколько логика, сколько фактология: перепутаются исторические даты, утверждения теорем, и даже собственная фамилия может показаться незнакомой. Студент ошибётся, и сообщит не истину: нечто, что искажает реальность или вовсе с нею не связано. В обоих примерах ошибки являются не логическими, но фактическими.

Если же студент, забывший доказательство теоремы, начнёт продумывать его сам, взяв за основу её утверждение и некий базовый набор логических приёмов, то он, возможно, докажет её правильно. А если нет, то его ошибка будет уже логической, потому что произошла в результате неправильногоразмышления: оперируя истинными предпосылками, студент свяжет их неправильным образом.

А вот вам такая задача. Один человек вышел на улицу и сказал, что ему холодно. А другой вышел за ним и сказал, что ему тепло. Налицо расхождение умозаключений, но оно вызвано логической ошибкой или фактической?

Конечно же здесь вообще нет ошибки. «Холодно» и «тепло» — это субъективные компоненты чувственного восприятия, они отражают собственные переживания или состояние человека. Истинность или ложность подобных заключений или фактов чаще всего нельзя проверить со стороны, и нам остаётся только верить человеку, либо ловить его на противоречии в каких-то других фактах. Скажем, человек сообщил, что ему тепло, но через 5 минут у него посинели губы, начала дрожать челюсть, пальцы перестали слушаться, а в довесок он случайно проговорился в ходе беседы о том, что ему всегда холодно только при ниже +15°. Зная, что на улице +5°, вы делаете логическое умозаключение, что ему всё-таки холодно. И пусть у вас нет полной уверенности в практической истинности вашего умозаключения, с точки зрения чистой логики из утверждений «мне при ниже +15° всегда холодно» и «сейчас +5°» в точности следует «мне холодно». И это пример правильного размышления. Но правильность размышления не обязана давать истинного заключения, потому что исходные предпосылки могут быть ложными.

Итак, если речь идёт о субъективных переживаниях или ощущениях, то здесь аппарат логики может играть только лишь вспомогательную роль в определении истины, потому что исходные предпосылки субъективны, их истинность или ложность зависит от субъекта, коему они принадлежат. Поэтому в качестве дополнительной уверенности в своей правоте приходится использовать косвенные признаки на лице и в поведении собеседника. Особенно хорошо в этом деле преуспела методика судебной системы или допросов, в ходе которых следователь умело оперирует логическими приёмами именно на основе субъективных (истинных или ложных) фактов, полученных как от подозреваемого, так и от других источников. Чтобы собрать в единую картину весь набор исходных данных, нужно обладать по истине развитым логическим мышлением.

Поэтому, когда в обыденной жизни говорят о логике или о доказательствах, требуют именно объективных суждений, основанных на объективных составляющих. Например, вода при отрицательной температуре замерзает. Этот факт не зависит от того, вы ли будете наблюдать за водой или ваш друг. А может вы не будете за ней наблюдать, и тогда есть шанс, что она не замёрзнет? Нет. Она замёрзнет в любом случае, потому что такова объективная физика процесса. Разумеется, читатель не будет сейчас говорить о наличии ветра, создающего волны, разного химического состава воды и давлении, он же понимает, что я имею в виду: я просто привёл пример объективного процесса. И если читателя не устраивает фраза «отрицательная температура», можно заменить её на «абсолютный нуль», тогда замёрзнет объективно всё, не зависимо от химического состава, и уж тем более самого наблюдателя… который замёрзнет столь же неизбежно.

Истинность и правильность — в чём разница?

Итак, читатель должен иметь в виду два момента. Есть «истинность», а есть «правильность». Грубо говоря, истинность — это соответствие мыслей реальному миру, а правильность — соответствие мыслей друг другу, то есть их согласование между собой. Можно говорить: «истинное высказывание», имея в виду тот факт, что высказывание соответствует реальному положению вещей. Можно говорить: «правильное умозаключение», имея в виду то, что выстроена ясная и понятная цепочка рассуждений, соединяющая исходную мысль с выводом из неё. Однако зачастую в обыденной жизни слова «правильность» и «истинность» используются как синонимы. Здесь, в курсе логики, мы не можем применять данные слова столь же беспорядочно.

Примеры истинности и правильности (ровно как неистинности и неправильности) были приведены выше. Напомню их ещё раз для закрепления. 3+3=6 — это истинная мысль. «Волга впадает в Каспийское море» — тоже истинная мысль. Эти мысли согласованы с реальностью, как мы её понимаем.

Однако если я говорю «если 3+3=6, то Волга впадает в Каспийское море», это пример неправильного мысли. Здесь нет согласования между первой истинной мыслью и второй истинной мыслью.

Также нужно помнить о том, что правильность мышления не означает истинности умозаключений, потому что на ложных исходных предпосылках можно построить всё, что угодно. Например, взяв за основу ложный факт о том, что «кит — это рыба» и истинный факт о том, что «рыба может дышать под водой» мы правильной логикой получаем ложное умозаключение о том, что «кит может дышать под водой». На самом же деле он не продержится без выныривания более часа, а то и меньше, потому что кит — млекопитающее.

UPD: Существует ещё понятие «состоятельность», которое отражает ситуацию, когда мы из истинных предпосылок путём правильной логики выводим истинное заключение. Дополнительно к упомянутой книге Уемова «Логические ошибки…» можно указать несколько англоязычных источников. В английском языке используются понятия “Validity” (правильность), “Truth” (истинность) и “Soundness” (состоятельность), но они употребляются немного иначе, чем принято в русском языке, хотя в целом общий смысл совпадает с тем, что излагается в нашем курсе. В < ![CDATA[ ]]> энциклопедии философии< ![CDATA[]]> (англ.) поясняется смысл правильности и состоятельности, но в более сложном для популярного чтения виде. Также определения можно отыскать в википедии (англ): < ![CDATA[ ]]> Validity< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> Soundness< ![CDATA[]]>.

Итог

Ошибка в согласовании мысли и реальности — это фактическая ошибка. В её основе лежит неистинность мысли.

Ошибка в согласовании мыслей между собой — это логическая ошибка. В её основе лежит неправильность мышления.

Именно это и было сказано в цитате из книги Уемова.

Теперь вы знаете, что такое логическая ошибка в обыденном смысле: это когда связь между мыслями искажена, или её нет вовсе, но утверждается, будто бы она есть.

Дополнительно вы узнали о том, что логика обычно применяется для объективных процессов и явлений, а потому нужно стремиться собрать максимально объективные факты для своих умозаключений. В обычной жизни этого почти никогда нельзя сделать, а потому приходится включать в логику субъективные компоненты. Так можно и нужно делать, но это потребует очень больших аналитических навыков и опыта логического мышления.

Мой курс логических ошибок как раз призван повысить культуру логического мышления и помочь вам обрести хотя бы часть необходимого опыта.

Продолжение следует.