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Георгий Семёнов. Знак вечности. Документальный фильм (2011) @Телеканал Культура

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Георгий Семёнов. Знак вечности. Документальный фильм (2011)

Георгий Семенов – выдающийся прозаик второй половины XX века, лауреат Государственной премии России. Признанный мастер, чьи произведения переведены на многие языки. Его прозу сравнивают с Марселем Прустом и Джеймсом Джойсом.

В фильме, посвященном жизни и творчеству писателя, принимают участие его коллеги – Фазиль Искандер, Валентин Курбатов, Евгений Попов, Георгий Садовников, Анатолий Курчаткин, Олег Попцов, Лев Аннинский, а также кинорежиссер Дмитрий Таланкин, артисты театра и кино Александр Филиппенко и Вадим Пожарский. Своими воспоминаниями делится Елена Семенова – вдова писателя.

Включены видеоматериалы из семейного архива Георгия Семенова и его живописные работы.

Режиссер: Аким Салбиев.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HbpW6n-bXmQ
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