Георгий Семёнов. Знак вечности. Документальный фильм (2011) @Телеканал Культура
Георгий Семёнов. Знак вечности. Документальный фильм (2011)
Георгий Семенов – выдающийся прозаик второй половины XX века, лауреат Государственной премии России. Признанный мастер, чьи произведения переведены на многие языки. Его прозу сравнивают с Марселем Прустом и Джеймсом Джойсом.
В фильме, посвященном жизни и творчеству писателя, принимают участие его коллеги – Фазиль Искандер, Валентин Курбатов, Евгений Попов, Георгий Садовников, Анатолий Курчаткин, Олег Попцов, Лев Аннинский, а также кинорежиссер Дмитрий Таланкин, артисты театра и кино Александр Филиппенко и Вадим Пожарский. Своими воспоминаниями делится Елена Семенова – вдова писателя.
Включены видеоматериалы из семейного архива Георгия Семенова и его живописные работы.
Режиссер: Аким Салбиев.