Сводки от ополчения Новороссии 25 июня 2018
- 09:10 Донбасс: ВСУ несут потери.
- 08:56 Подземные лабиринты армии ДНР: репортаж с передовой (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:54 ВСУ испытывают боевого робота (ФОТО).
- 00:30 ДНР: как ополченцы становятся кадровыми офицерами (ФОТО).
- Вчера 22:32 ДНР: Украинские каратели обстреливают Горловку.
- Вчера 22:16 Бойцам ВСУ устроили адово пекло на пляже Донбасса.
- Вчера 20:33 Обстановка на линии боевого соприкосновения в районе н.п. Желобок..
- Вчера 19:49 ДРГ ВСУ разбита на южном направлении.
Донбасс: ВСУ несут потери
За минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен 22 раза, один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщил пресс-центр «операции объединённых сил».
В сообщении украинские оккупанты традиционно обвинили ВС ДНР и ЛНР в нарушении режима тишины и использовании оружия крупного калибра, которое запрещено Минскими договоренностями, в том числе танков и БМП.
На Луганском направлении украинские оккупанты назвали «горячими» направления н. п. Крымское, Луганского и Новозвановки, там, по их словам, огонь вёлся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов».
Как сообщала «Русская Весна», вчера вечером ВСУ нанесли удар по Горловке.
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Подземные лабиринты армии ДНР: репортаж с передовой (ФОТО, ВИДЕО)
На северном участке линии соприкосновения в Донбассе украинские военные временно отступили, но регулярно осуществляют вылазки. В Авдеевской промзоне, где обстановка накалена больше всего, силы ДНР готовятся дать отпор ВСУ в буквальном смысле из-под земли. А на юге бойцы батальона Захара Прилепина противостоят радикалам из «Правого сектора»*.
В специальном репортаже для RT военный корреспондент Семён Пегов выяснил, как живут те, кто сегодня защищает Донбасс.
«Следующие метров сто придётся пробежаться», — привычным для фронта тоном сообщает боец донбасского батальона «Сомали» с позывным Литвин.
Одного взгляда на эту стометровку, пролегающую по живописному, но абсолютно голому полю, достаточно, чтобы репортёрские бронежилет и каска моментально «прибавили в весе». Как мы поняли со слов Литвина, этот участок полностью просматривается снайперами ВСУ.
Однако других путей к позициям «сомалийцев» на окраинах Зайцева нет, поэтому приходится мчаться за Литвином, сохраняя пятиметровую дистанцию: так принято у военных, чтобы один выстрел из того же РПГ не уничтожил всю группу.
Преодолев это пустое пространство, мы внезапно оказываемся в начале окопа, и тут я едва не налетаю на Литвина, который резко приседает и делает рукой знак «Стоп! Присядь!».
Я готов вжаться в землю — обычно военные отдают такие команды, когда засекают врага. Здесь, в Зайцеве, шансы встретить украинских солдат очень высоки: на горловском направлении в последний месяц ВСУ предпринимают регулярные вылазки к позициям ДНР. Еле сдерживая одышку, набираюсь смелости и шёпотом спрашиваю: «Что там?»
«Надо снять растяжку», — невозмутимо сообщает Литвин.
«А как они умудрились её тут поставить?» — удивляюсь я.
«Да при чём тут они? Это наша!» — поясняет мой собеседник.
Отступление ВСУ
Подобные «предупредительные» меры оправданны. Недавнее обострение на горловском участке было как раз связано с тем, что пара штурмовых отрядов ВСУ попытались захватить окопы бойцов ДНР. Донецкие военные на провокацию отреагировали жёстко, публично заявив в тот момент о своём праве «действовать зеркально».
«На фоне того, как мы последовательно проводим усиление на фронте (а батальон „Сомали“ изначально перебрасывался в Зайцево для этих целей), подразделения ВСУ, наоборот, как будто расхотели воевать», — отвечает Литвин на мой дежурный вопрос об обстановке на передовой.
«Как это?» — я не могу скрыть удивления.
«На нашем участке фронта — местные почему-то называют этот района Зайцева Жованкой — после того, как 95-ю аэромобильную бригаду ВСУ сменила 24-я механизированная, они отступили назад на целую улицу, после ротации у них здесь теперь только «глаза», — рассказывает мне «сомалиец».
«Глазами» военные называют наблюдателей противника. Как правило, это два человека, которые поочерёдно следят за передвижениями по другую сторону линии соприкосновения.
Боец батальона Захара Прилепина на передовой / © Станислав Обищенко, проект WarGonzo
Литвин говорит с нами, прислонившись к основательно укреплённому блиндажу. Его зовут Александр, ему 22 года, воевать он пошёл в 18 лет, в «Сомали» — с самого первого дня службы. Вместе с Михаилом Толстых, более известным как Гиви, освобождал Иловайск, штурмовал аэропорт.
Сейчас дослужился до командира штурмовой роты, что в мирное время в любой армии сделать сложно, но четыре года интенсивных боевых действий позволили набраться опыта «экстерном». Когда речь заходит о войне, юное лицо Литвина становится по-взрослому суровым.
«С чем связано отступление украинских военных?» — спрашиваю я Александра.
«Они наверняка понимают, что мы усиливаемся, а после жёсткого ответа на их недавние вылазки им, судя по всему, не хочется сталкиваться с нами. Однако это не мешает снайперам и артиллерии держать нас в определённом тонусе.
Но факт остаётся фактом — в последнее время они предпочитают воевать с нами на расстоянии, исподтишка. По крайней мере, здесь», — отвечает Литвин.
О том, что нынешняя тишина в Зайцеве обманчива, говорят ковёр автоматно-пулемётных гильз в окопах, свежие воронки от разорвавшихся мин, обрамлённые полевыми цветами, и дома местных жителей — судя по тому, как сильно они разрушены, снаряды артиллерии ВСУ попадают в них регулярно.
Разрушенные артиллерией ВСУ дома мирных жителей в посёлке Зайцево / © Станислав Обищенко, проект WarGonzo
«Пятнашка»
Отправляясь в ДНР, я поставил себе цель побывать на севере фронтовой линии, посетить передовую в условном центре, а затем поехать на юг. Следуя плану, после визита к «сомалийцам» под Горловкой я оказался у Авдеевской промзоны — наиболее горячей точки противостояния ВСУ и донбасских военных. Здесь меня ждали старые знакомые из интербригады «Пятнашка».
В прошлом месяце они здесь потеряли в бою командира Олега Мамиева. Мамай (под таким позывным он воевал) скончался от многочисленных осколочных ранений — граната разорвалась фактически рядом с его головой, шансов выжить почти не было.
В память о трагедии бойцы «Пятнашки» смастерили прямо рядом с блиндажом, неподалёку от места, где ранило командира, полевой мемориал — деревянный крест с расставленными вокруг гильзами.
Формально «Пятнашка» относится к спецполку МВД, но, по сути, напрямую подчиняется главе республики Александру Захарченко.
Пока на место Мамая командование не назначило нового человека, бригадой руководит один из основателей подразделения, Герой ДНР Ахра Авидзба, он же Абхаз.
Занявшись общественной работой на гражданке пару лет назад, Ахра тем не менее никогда не отдалялся от фронта, негласно курируя боевую жизнь «Пятнашки». После трагедии с Мамаем ему пришлось взять на себя полную ответственность за интербригаду.
Когда мы добрались до блиндажей «Пятнашки», Авидзба сказал: «Нас такими ударами не сломить, мы ведь тоже сложа руки сидеть не будем. Сейчас я тебе покажу, чем мы тут занимаемся».
Герой ДНР Ахра Авидзба на позициях интербригады «Пятнашка» / © Станислав Обищенко, проект WarGonzo
Нырнув за какую-то штору, мы попадаем в подземный лабиринт, вырытый бойцами его интербригады.
«Здесь лучше не шуметь, — шёпотом говорит Ахра Авидзба, направляя в мою сторону телефонный фонарик, — первая линия обороны ВСУ может быть прямо над нами».
Мы идём по тёмному и узкому тоннелю уже минут десять, я постоянно задеваю каской низкий земляной потолок, пот заливает лицо, меня всё больше начинают одолевать сирийские фобии — подобные тоннели распространены на Ближнем Востоке.
Ещё на заре сирийского кризиса их регулярно использовали боевики-радикалы для неожиданных атак, а затем эту тактику переняли и правительственные силы. Теперь принципы «тоннельной войны» осваивают и в Донбассе.
Меня не покидало ощущение, что мы спускаемся всё ниже и ниже. По мере того, как мы шли вперёд, я всё больше ощущал спасительную и одновременно тревожную прохладу.
«Да вы тут целое метро вырыли», — не скрывая клаустрофобии, говорю я Ахре.
«Парни работают не покладая рук», — отвечает он.
Я не знаю, как Ахра ориентировался в этих бесчисленных тоннельных разветвлениях, но спустя где-то четверть часа мы наконец добрались до бойцов, которые с помощью кирки и лопат прорубали тоннель дальше.
Схема работы очень простая: два человека копают, наполняют землёй тачанку, а другая пара вывозит грунт на поверхность. Продвигаются вперёд, следуя принципу «медленно, но верно». Стены тоннеля дополнительно укрепляют досками.
Выжженный юг
Наполовину асфальтированная дорога между Докучаевском и Стылой проходит сквозь километры выжженных дотла сельскохозяйственных полей.
Начальник штаба в батальоне Прилепина с позывным Араб комментирует:
«Закидывали (украинские военные. — прим. ред.) всю округу „зажигалками“ буквально вчера, дышать было нечем, у местных с урожаем в этом году совсем беда будет».
«Зажигалками» здесь называют воспламеняющиеся боеприпасы, которые поджигают всё вокруг. Официальный Киев всё чаще прибегает к гуманитарному давлению на мирных жителей: организует перебои с водоснабжением, обстреливая Донецкую фильтровальную станцию, или просто сжигает урожай, как сейчас.
Ситуация усугубилась, когда на линию соприкосновения начали перебрасывать радикалов из «Правого сектора».
На усиление южных рубежей самопровозглашённой ДНР направили сразу несколько подразделений, среди которых и батальон, созданный писателем Захаром Прилепиным. Сам он служит заместителем комбата, но на деле руководит подразделением. Его отряды равномерно распределены по нескольким десяткам километров южного участка линии соприкосновения.
Писатель Захар Прилепин на передовой в Донбассе / © Павел Чуприна, проект WarGonzo
Сам Прилепин на передовой бывает регулярно: его периодические появления в телеэфире — скорее исключение, чем правило.
«Батальон испытывает беспокойство только тогда, когда не дают приказа работать активнее. Все заждались. У 95% бойцов есть четырёхлетний опыт донбасского противостояния, а есть и те, кто прошёл Сирию и другие горячие точки. Работу свою знают и, когда её мало, скучают.
Мотивация у всех абсолютная. Редкое сочетание идеализма и профессионализма. Но и шапкозакидательства никакого нет. Тут всё-таки убивают и калечат, и все это знают. Идут на то, что они хорошо знают», — так комментирует сам Прилепин задачи, возложенные на его батальон.
Батальон Прилепина сродни спецназу, поэтому никаких подробностей его деятельности лидер не раскрывает, здесь всё совершенно секретно.
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Семён Пегов
* запрещенная в России экстремистская группировка
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ВСУ испытывают боевого робота (ФОТО)
Украинская армия заявила, что испытывает самостоятельно разработанный роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Охотник».
«Во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи. Разработчики отмечают, что „Охотник“ может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки и тому подобное», — говорится в сообщении правительства — а новинкой похвасталось именно ведомство Гройсмана — в социальной сети.
«После испытаний комплекс будет принят на вооружение украинской армии и усилит им нашу оборону против агрессора», — на такой бравурной ноте завершается сообщение.
Главное, чтобы после принятия на вооружение и даже в ходе боевых испытаний новый робот не усилил необходимость в докуомплектации личным составом как это было после испытания миномёта «Молот».
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ДНР: как ополченцы становятся кадровыми офицерами (ФОТО)
Бежавшие из Донецка украинские части оставили на месте бывшего советского училища помойку и руины, ополченцы же создали на этом месте полноценный военный вуз.
Донецкое высшее общевойсковое командное училище (ДонВОКУ) ДНР появилось всего четыре года назад. Но не на пустом месте. До этого на данной территории в столичном микрорайоне Боссе располагалось Донецкоe высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А. А. Епишева, выпускавшее политруков для этих родов войск. Оно не дожило всего каких-то два года до своего 30-летия — его закрыли в 1995 году, а имущество перевезли во Львов.
В опустевшие помещения вселились украинские внутренние войска, которые дограбили то, что еще не унесли, загадили все, что только сумели, и разрушили то, что могли.
Например, некогда гордость училища — просторный клуб с концертным залом и кинотеатром — за считанные годы превратился в «зимний сад»: обшарпанное быстроразрушающееся здание с прогнившим потолком, где на месте зрительских кресел, которые вырвали «с мясом», натуральным образом выросли деревья и кусты, чьи ветви тянулись за солнечным светом на улицу сквозь рамы лишенных стекол огромных панорамных окон…
Разрушенное здание клуба. Фото автора
Когда мы зашли туда, просто ужаснулись увиденному и удивились тому, как в таких условиях могло существовать подразделение, — рассказал Царьграду начальник воспитательного отдела Донецкого высшего общевойскового командного училища ДНР, полковник Александр Куренков.
— В столовых — полчища тараканов и невыносимая вонища. Территория запущена, многие здания были разрушены и стояли без окон. Я не понимал, как можно содержать личный состав в подобных условиях? Складывалось ощущение, что люди собрались здесь, чтобы наворовать, и больше ничего их не интересовало».
Тем не менее, выходя с разграбленной территории в сторону Мариуполя, украинские «вевешники» устроили ополченцам на прощание «сюрприз» вполне в бандеровском духе — дистанционно подорвали склад с боеприпасами.
После чего в течение четырёх дней на территории училища постоянно рвалось и стреляло, ближайшие улицы были оцеплены, а затем еще где-то недели две происходила остаточная детонация. К счастью, тогда никто не пострадал. Правда, от здания пакгауза не осталось ровным счетом ничего.
Жертвы были уже потом, в 2015 году. Однажды территория будущего училища, которое на тот момент занимало подразделение «Оплот», впоследствии преобразованное в Пятую отдельную мотострелковую бригаду ВС ДНР, было обстреляно украинскими РСЗО — ракеты попали в столовую, а один снаряд влетел в межэтажные перекрытия, да там и застрял, не разорвавшись. Из бойцов все остались живы, но погибли четверо энергетиков, восстанавливавших кабели неподалеку….
Затем был получивший трагическую известность обстрел остановки 17-го троллейбуса, также расположенной неподалеку, в ходе которого погибли 17 человек. Этот обстрел также задел «оплотовцев», несколько снарядов упали к ним в расположение, но серьезных ранений тогда никто не получил. Разве что ни одного уцелевшего стекла не осталось, и рамы оперативно позабивали ДСП — на улице стоял январь.
Курсанты ДонВОКУ. Фото автора
А в мае, когда армейские подразделения были передислоцированы, указом главы ДНР Александра Захарченко здесь вновь появилось военное училище. Донецкое высшее общевойсковое командное училище.
На ворота части вернулись пятиконечные звезды, которые так хотели убрать украинцы, да, видимо, сил и фантазии не хватало, поэтому они их старательно замазывали краской, пытаясь намалевать сверху свои тризубы. К звездам добавились окончательно породнившие это место с многовековой русской воинской традицией двуглавые орлы республики.
23 года украинства не прошли даром, кадровых офицеров практически не осталось, молодежь в армии не служила, потому что престижа у армейской службы не было, — вспоминает Куренков. — Когда в апреле 2014-го начало формироваться наше подразделение «Оплот», нас было немногим более 50 человек, в своей массе люди в возрасте — мужики за 40, 50 лет, которые помнили советскую армию.
Потом, после событий 2 мая, подтянулась и молодежь. Кто-то служил в украинской армии, кто-то не служил совсем, они даже не знали, как устроено стрелковое оружие. Кому-то приходилось оттачивать навыки уже в боях. Но спустя четыре года могу сказать, что нам — старшему поколению, взявшему в руки оружие, нужна качественная смена».
Но перед тем, как начать ее готовить, было необходимо восстановить то, что разрушено войной и прежними нерадивыми хозяевами. КПП, здания казарм, здание штаба…. При этом денег у разрушенного войной края отчаянно не хватало.
Средства собирали с миру по нитке, не обходилось и без спонсорской помощи, в том числе и из России — например, стандартные стулья для аудиторий получили в подарок из Тверской области.
Также от «северного соседа» пришел закладной камень для будущего памятника Александру Невскому. Что и понятно: на чьих же еще примерах учить будущих офицеров русской республики Донбасса, как не на примерах русских полководцев предыдущих поколений?
Аллея памяти. Фото автора
К этому вопросу в училище отнеслись трепетно: например, их собственный мемориал славы органично объединил героев Великой Отечественной войны, участников вооруженной операции в Афганистане и последней войны Донбасса, которая все никак не может закончиться. Теперь с гранитных плит смотрят лица бойцов, судьбы которых разделяют десятилетия…
Сливаются эпохи и на плацу училища, где установлены портреты достойных мужей Отечества — Жукова, Брусилова, Суворова, Кутузова, Ушакова, Румянцева, Петра Первого, Пожарского, Невского. Эти же узнаваемые образы висят и в учебных аудиториях.
Молодежь мы воспитываем в духе и традициях русского офицерства, — рассказывает полковник. — А как иначе, если у нас, наверное, как ни у какой другой нации, есть такое количество достойных исторических примеров защитников Отечества. Нам есть, на кого равняться, есть, у кого учиться.
Считаю, что положительный опыт нужно брать из всех эпох, в том числе и из незаслуженно забытой по инерции советского времени Первой Мировой войны — портрет Брусилова на плацу у нас висит не зря.
Что же лично для меня, как для артиллериста, показательным я считаю подвиг Николая Сиротинина, который в 1941 году из 76-мм орудия уничтожил колонну немецких войск, за что из уважения, по приказу германского главнокомандующего был похоронен с рыцарскими почестями».
Офицеры и педсостав ДонВОКУ и сами учатся вместе со своими курсантами, открывая премудрости военной профессии, поскольку пришли на воинскую службу не по призванию, а по долгу перед своей малой родиной.
Так, тот же Александр Куренков закончил Рижское училище гражданской авиации, работал в «Аэрофлоте», перед началом Русской Весны вместе с товарищами имел собственный бизнес по установке кондиционеров и вентиляционных систем — то есть занимался вполне себе мирным делом. И таких людей в воинской структуре ДНР очень много, если не сказать все.
Курсанты слушают лекцию. Фото автора
Например, у полковника Куренкова, когда он стал начальником артиллерии ДНР и командовал 671 человеком, командиром орудия служил учитель истории с двадцатилетним стажем… Сейчас последний преподает в училище историю Отечества и военную историю.
А вот старшего офицера батареи с позывным «Химик» вражеская пуля не пощадила. Но аккурат за день до смерти он передал своим разработанную им программу, существенно упрощающую процесс математических вычислений при наведении орудий.
Вместе с формулами и ноутбуком. Передал и погиб. А потом по его программе РСЗО ДНР предельно точно отработали по противнику.
И так многие в ДНР вынуждены с нуля, в боевых условиях осваивать премудрости военного ремесла. Хорошо это или плохо — разговор другой. Но у дончан просто не было иного выбора: и по сей день как республика, так и ее столица напоминают осажденный лагерь, и в главном городе ДНР нет ни одного места, до которого не могла бы достать артиллерия и реактивные установки врага.
Поэтому и нормальная вузовская жизнь, и учебный процесс налаживались в Донецком военном училище буквально на ходу. Да так, что внешне оно мало отличается от любого российского — автору этих строк довелось побывать в ряде аналогичных заведений на территории РФ.
Здесь, как и в российских училищах, чистые и сияющие свежей краской плац и корпуса, аккуратные «располаги», где живут курсанты, и учебные аудитории. На стенах актуальная наглядная агитация — Порошенко в виде Гитлера, евроинтегрированный противник в форме а-ля модный западный гей-парад. Собственная цветная газета.
Карикатура на Порошенко. Фото автора
Огромный стадион, где молодежь в форме отрабатывает тактику и учится бросать гранаты. Собственный спортивный зал — гордость другого полковника — ярого поклонника спорта и здорового образа жизни, который искренне удивляется тому, что молодежь приходится загонять на бесплатные спортивные занятия силой. И с лёгкостью толкает ногами на тренажере 250 килограмм…
Вот только следы войны и разрухи, безусловно, еще остаются. Это видно и по «закопчённому» корпусу, который так и не успели восстановить после попаданий, но трудятся над этим.
Это и поросший деревьями клуб, который решено снести, поскольку он доведен до такого состояния, что уже не поддается восстановлению. Это и щербатые стены корпусов, где живут офицеры и курсанты, которые оперативно ремонтируются, но еще есть, над чем работать.
Да и молодежь в форме, которая ходит маршем по аллеям училища, имеет абсолютно иной опыт, нежели их российские сверстники, — многие из них уже знают, что такое война, на своем опыте.
Поэтому, общаясь с прессой, они не называют своих фамилий — у многих остаются родственники на оккупированных ВСУ территориях, да и враг находится совсем близко, всего в каких-то пяти километрах.
В ополчение я пошел, когда мне было 16 лет, — рассказал Царьграду 19-летний Олег «Енот». — Меня долго не хотели брать, но я постоянно крутился рядом, ныл, в итоге смилостивились, взяли в батальон «Восток». Я воевал в Ясиноватой, в районе «Водопада», участвовал в штурме Васильевских дач.
Почему захотел воевать? Меня очень сильно подтолкнули к этому события 2 мая в Одессе, когда сожгли людей в Доме профсоюзов. После этого я понял, что не дам этим людям прийти на свою землю. У меня была очень сильная ненависть к тем, кто напал на наш Донбасс. Потому и пошел в училище».
«Енот» отмечает, что у училища, как у молодой, проходящей становление организации, хватает изъянов, но оно развивается. И прогресс очевиден, даже по сравнению с 2016 годом. И мечтает, став офицером, изменить отношение к армии, чтобы из нее ушло все дурное в виде дедовщины и прочего, а служить снова, как и в советские годы, стало престижно.
Дом однокурсника Олега Влада находится всего в каких-то 60 километрах от Донецка, но там уже стоят ВСУ. И домой он не может попасть уже который год.
До училища я учился в военном лицее, и тогда еще ездил домой, — вспоминает молодой человек в разговоре с Царьградом. — Но меня как-то поймала СБУ, затащили в микроавтобус, тыкали пистолетом, человек говорил, что я — малолетка, потому он меня отпустит сейчас, но если я попадусь ему еще — больше не отпустит. Я и перестал ездить. И там никто толком не знает, что я нахожусь в Донецке».
Несмотря на столь неприятную ситуацию, Влад доволен своим выбором:
«На данный момент училище — это строящаяся организация, здесь очень много огрехов и недоработок, но мы развиваемся, с каждым годом здесь становится все лучше и лучше, преподавательский состав повышает профессионализм, офицерский состав усиливается, развивается система преподавания. Когда мы только пришли сюда, здесь была разруха.
А сейчас аккуратный плац, чистота в подразделениях — это все создано кропотливым трудом. Тут каждый человек вкладывает всего себя в общее дело. Многие разочаровываются, сдаются, а многие остаются.
Преподаватели учатся, как и мы. Я верю, что со временем наше училище станет на один уровень с российскими. Сегодня училище дает мне уверенность в себе, я могу здесь проверить себя, узнать свои силы, не быть маменькиным сынком, который живет за счет родителей, вся радость для которого — это поиграть на компьютере, где-то набухаться или накуриться.
Я знаю, что выйдя отсюда, я смогу и еду себе приготовить, и дом построить, и жену нормальную завести, и ребенка воспитать».
Фото автора
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Сегодня Донецкое высшее общевойсковое командное училище ДНР — это около пяти сотен курсантов. Которых по окончании учебы ждут два диплома: гражданский — управление персоналом, и военный — управление армейскими подразделениями по четырем направлениям: мотострелковые подразделения, танковые подразделения, подразделения разведки и работа с личным составом. Для своих юных лет эти ребята уже умеют многое: стреляют практически из всех видов оружия, могут водить армейский грузовик и БМП.
И многие не понаслышке знают, что такое война. Поэтому рвутся в бой. Но их берегут. Потому что мальчишки, вчерашние дети. И потому, что главные бои Донецкой Народной Республики, как бы не тянули резину в Минске вершители чужих судеб, еще впереди.
Топоров Алексей
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ДНР: Украинские каратели обстреливают Горловку
ВСУ наносят удары по окраинам Горловки. Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации города Иван Приходько.
«Идёт обстрел Гольмы (поселок в Горловке). Район завода Кераммаш и Доломитного завода», — написал мэр в своем Telegram-канале.
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Бойцам ВСУ устроили адово пекло на пляже Донбасса
В ночь на 23 июня ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать позиции сил ополчения на юге ДНР. Об этом заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.
По его словам, примерно в 01:00 мск силовики попытались «улучшить позиции» южнее Коминтерново и выдвинулись двумя группами общей численностью до 15 человек. Однако они были замечены, и по ним был открыт огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате, атака была отбита, подразделения ВСУ понесли потери.
«По предварительным данным, до трех силовиков ликвидированы и не менее четырех получили ранения. С нашей стороны ранение получил один защитник», — заявил представитель оперативного командования ДНР.
Для чего украинская сторона продолжает эти, казалось бы, бессмысленные вылазки, не считаясь с потерями? Или в них все же имеется смысл?
По словам донецкого политолога, историка, публициста, постоянного эксперта Изборского клуба Александра Дмитриевского, украинская сторона постоянно пытается спровоцировать защитников Донбасса на применение запрещённых Минскими соглашениями средств и методов ведения войны.
— Поэтому и устраивает такие провокации: как-либо иначе назвать авантюру, устроенную силами двух неполных отделений, просто язык не поворачивается.
«СП»: —Для чего они хотят «улучшить позиции», и в чем это заключается?
— Встречный вопрос: а для чего каратели пытались «улучшить позиции» под Горловкой? Под этим термином в ВСУ понимают либо занятие малоценных в военном отношении территорий в «серой зоне», либо попытку установления контроля над господствующими высотами. Основная цель подобного «улучшения позиций» заключается в медийном эффекте: пришли, привезли прессу, раструбили на весь мир об очередной «пэрэмоге», понесли потери и тихо откатились назад.
«СП»: —Почему они пытались это сделать именно там?
— Возможно потому, что надоело наступать на одни и те же грабли под Горловкой. Возможно и потому, что это — районы морского побережья, сейчас там, даже несмотря на войну, в полном разгаре курортный сезон. Отмечу, что Кривая коса — родина знаменитого полярного исследователя Георгия Седова (в его память назван посёлок на ней) и героя обороны Сталинграда Ивана Людникова — уже не вмещает всех желающих оздоровиться, поэтому власти ДНР восстановили ещё один курорт в Новоазовском районе — село Безыменное, через которое по преданию в мае 1820 года проезжал Пушкин. Так вот, линия фронта проходит менее, чем в десяти километрах от Безыменного. А теперь представьте себе насколько лакомым куском для провокаторов является курортная местность!
«СП»: —Это инициатива определенного командира или это часть некоего плана? Если попытка провалилась, значит ли это, что в ближайшее время они не предпримут новых?
— Сложно найти в мире что-либо иррациональное и сюрреалистическое, чем современная Украина: ни у Пикассо, ни у Дали сон разума не рождал таких чудовищ. Это мир, где противоречащие здравому смыслу поступки — норма, а человеческая жизнь ценится очень дёшево. А так как дятел не может не долбить, то нужно быть уверенным, что руководство ВСУ обязательно предпримет новые авантюры, и необязательно в Приазовье. Причём неважно — будет ли это частной инициативой какого-либо командира, желающего выслужиться перед начальством, или же частью более глобальных замыслов украинского генералитета.
«СП»: — Все ли участки линии соприкосновения надежно прикрыты? Могут ли быть попытки прорыва в других местах?
— Значительная часть линии соприкосновения обозначена только на картах, в этих районах стороны не держат специально оборудованных позиций с постоянным контингентом на них, а обходятся патрулированием местности мобильными группами. Причина простая: разные участки линии фронта представляют разную ценность в стратегическом и тактическом отношении. Поэтому прикрываются только наиболее значимые направления, где противник гарантированно предпримет что-либо. Отмечу, что это — особенность не только нынешней войны: в 1941−45 годах тоже было немало участков фронта где расстояние между нашими и немецкими позициями насчитывало иногда десятки километров.
— Стратегически — противник, в ожидании удобной ситуации для решительного наступления, реализует численное преимущество и преимущество инициативы, отданной ему Минскими соглашениями, выбивая личный состав корпусов Народной Милиции, фактически, разменивая по выгодному для себя курсу, — считает старший лейтенант НМ ЛНР, боец ОМБ «Август» Андрей Морозов.
— Плюс, конечно же, тренировка людей и взаимодействия. Корпуса чем дальше, тем больше становятся похожи на спарринг-партнёра «для бития». Только вот кончится ли всё так, как кончилось у Филипе Ривера (рассказ Джека Лондона «Мексиканец»)? У Фелипе есть решительное преимущество, он — книжный персонаж.
«СП»: — Сообщается, что силовики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее Коминтерново. Для чего им это? Что даст «улучшение позиций» в этом месте и в чем оно должно заключаться?
— «Улучшение позиций» — это улучшение возможностей обзора и, соответственно, возможностей обстрела. Это физический или огневой контроль не только над высотами, но и контроль за коммуникациями, в том числе дорогами, за объектами инфраструктуры. В каждой ситуации свои «вводные». Любая, даже неудачная, попытка «улучшения позиций» позволяет противнику в рамках «тлеющей войны» выгоднее разменивать личный состав, а удачная попытка дает возможность улучшить этот «обменный курс» — противник будет воевать в более удобных условиях, чем наши бойцы и командиры. Стратегически «улучшенные позиции» дадут ему более удобные условия для прорыва фронта во время массированного наступления.
«СП»: — Согласно предварительной информации, убиты три бойца ВСУ, не менее четырёх силовиков получили ранения. Это приемлемые для них потери? Они готовы их нести постоянно для «улучшения» позиций?
— Я не уверен, что мы по открытым источникам имеем объективную информацию о соотношении потерь. Думаю, общее соотношение колеблется от случая к случаю, но в целом общие потери сторон — в стычках, при снайперских и артиллерийских обстрелах, на минных полях, соизмеримы. Соотношение 3 к 1 в нашу пользу и даже 5 к 1 выгодно противнику в силу его демографического перевеса и используемых им мобилизационных механизмов. По мнению некоторых наших фронтовых командиров, одним из самых опасных последствий затяжной позиционной войны является то, что противник «прокачивает» через воюющую армию большие массы людей, пополняемые в том числе и теми, кто не нашёл работы «на гражданке». Из этой массы остаются те, кто выживает и привыкает к войне, и армия противника здорово меняется в плане привычки к боевым действиям и устойчивости в случае серьёзных боев.
«СП»: — Если попытка провалилась, значит ли это, что в ближайшее время они не предпримут новых?
— Сообщения о подобных попытках, равно как и об обстрелах со стороны противника, в том числе и особенно — об удачных обстрелах наших позиций, доходят до массового читателя в России лишь эпизодически. Они непременно продолжат, как только снова будут готовы. Увы, с нашей стороны в подразделениях, страдающих от кадрового голода, иногда людей не хватает для того, чтобы контролировать все ранее оборудованные позиции, и противник просто занимает оставленные «точки», обнаружив, что они пусты.
«СП»: — На каких еще направлениях они могут предпринимать попытки прорыва?
— Где угодно. Где созрели для таких действий — там лезут. Только что немного утихли (в сравнении с тем, что было) бои под Горловкой, где противник ищет возможности выдавить части 3-й бригады НМ ДНР из района посёлка Гольмовского. Противник двигается вперёд, даже если новые позиции впереди кажутся тактически не очень выгодными — в низинах, просматриваемых с высот, находящихся пока что под нашим контролем. Противник быстро зарывается в землю и начинает боевую работу. Противник может себе позволить иметь много «тактически невыгодных» позиций, которые, рано или поздно, «съедят» выгодную нашу, если её не усиливать и не обеспечивать бесперебойную работу артиллерии. Логически это та же самая игра в точки, знакомая многим с детства. Противник или достигнет продвижения, или нанесёт нам потери, стратегически выгодные ему, или вынудит нас к всё более частому и открытому применению артиллерии, которое с помощью ОБСЕ, сделает рычагом политического давления. Так выглядит инициатива, отданная противнику.
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Обстановка на линии боевого соприкосновения в районе н.п. Желобок.
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ДРГ ВСУ разбита на южном направлении
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