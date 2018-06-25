Сводки от ополчения Новороссии 25 июня 2018

Бежавшие из Донецка украинские части оставили на месте бывшего советского училища помойку и руины, ополченцы же создали на этом месте полноценный военный вуз.

Донецкое высшее общевойсковое командное училище (ДонВОКУ) ДНР появилось всего четыре года назад. Но не на пустом месте. До этого на данной территории в столичном микрорайоне Боссе располагалось Донецкоe высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А. А. Епишева, выпускавшее политруков для этих родов войск. Оно не дожило всего каких-то два года до своего 30-летия — его закрыли в 1995 году, а имущество перевезли во Львов.

В опустевшие помещения вселились украинские внутренние войска, которые дограбили то, что еще не унесли, загадили все, что только сумели, и разрушили то, что могли.

Например, некогда гордость училища — просторный клуб с концертным залом и кинотеатром — за считанные годы превратился в «зимний сад»: обшарпанное быстроразрушающееся здание с прогнившим потолком, где на месте зрительских кресел, которые вырвали «с мясом», натуральным образом выросли деревья и кусты, чьи ветви тянулись за солнечным светом на улицу сквозь рамы лишенных стекол огромных панорамных окон…



Разрушенное здание клуба. Фото автора

Когда мы зашли туда, просто ужаснулись увиденному и удивились тому, как в таких условиях могло существовать подразделение, — рассказал Царьграду начальник воспитательного отдела Донецкого высшего общевойскового командного училища ДНР, полковник Александр Куренков.

— В столовых — полчища тараканов и невыносимая вонища. Территория запущена, многие здания были разрушены и стояли без окон. Я не понимал, как можно содержать личный состав в подобных условиях? Складывалось ощущение, что люди собрались здесь, чтобы наворовать, и больше ничего их не интересовало».

Тем не менее, выходя с разграбленной территории в сторону Мариуполя, украинские «вевешники» устроили ополченцам на прощание «сюрприз» вполне в бандеровском духе — дистанционно подорвали склад с боеприпасами.

После чего в течение четырёх дней на территории училища постоянно рвалось и стреляло, ближайшие улицы были оцеплены, а затем еще где-то недели две происходила остаточная детонация. К счастью, тогда никто не пострадал. Правда, от здания пакгауза не осталось ровным счетом ничего.

Жертвы были уже потом, в 2015 году. Однажды территория будущего училища, которое на тот момент занимало подразделение «Оплот», впоследствии преобразованное в Пятую отдельную мотострелковую бригаду ВС ДНР, было обстреляно украинскими РСЗО — ракеты попали в столовую, а один снаряд влетел в межэтажные перекрытия, да там и застрял, не разорвавшись. Из бойцов все остались живы, но погибли четверо энергетиков, восстанавливавших кабели неподалеку….

Затем был получивший трагическую известность обстрел остановки 17-го троллейбуса, также расположенной неподалеку, в ходе которого погибли 17 человек. Этот обстрел также задел «оплотовцев», несколько снарядов упали к ним в расположение, но серьезных ранений тогда никто не получил. Разве что ни одного уцелевшего стекла не осталось, и рамы оперативно позабивали ДСП — на улице стоял январь.



Курсанты ДонВОКУ. Фото автора

А в мае, когда армейские подразделения были передислоцированы, указом главы ДНР Александра Захарченко здесь вновь появилось военное училище. Донецкое высшее общевойсковое командное училище.

На ворота части вернулись пятиконечные звезды, которые так хотели убрать украинцы, да, видимо, сил и фантазии не хватало, поэтому они их старательно замазывали краской, пытаясь намалевать сверху свои тризубы. К звездам добавились окончательно породнившие это место с многовековой русской воинской традицией двуглавые орлы республики.

23 года украинства не прошли даром, кадровых офицеров практически не осталось, молодежь в армии не служила, потому что престижа у армейской службы не было, — вспоминает Куренков. — Когда в апреле 2014-го начало формироваться наше подразделение «Оплот», нас было немногим более 50 человек, в своей массе люди в возрасте — мужики за 40, 50 лет, которые помнили советскую армию.

Потом, после событий 2 мая, подтянулась и молодежь. Кто-то служил в украинской армии, кто-то не служил совсем, они даже не знали, как устроено стрелковое оружие. Кому-то приходилось оттачивать навыки уже в боях. Но спустя четыре года могу сказать, что нам — старшему поколению, взявшему в руки оружие, нужна качественная смена».

Но перед тем, как начать ее готовить, было необходимо восстановить то, что разрушено войной и прежними нерадивыми хозяевами. КПП, здания казарм, здание штаба…. При этом денег у разрушенного войной края отчаянно не хватало.

Средства собирали с миру по нитке, не обходилось и без спонсорской помощи, в том числе и из России — например, стандартные стулья для аудиторий получили в подарок из Тверской области.

Также от «северного соседа» пришел закладной камень для будущего памятника Александру Невскому. Что и понятно: на чьих же еще примерах учить будущих офицеров русской республики Донбасса, как не на примерах русских полководцев предыдущих поколений?



Аллея памяти. Фото автора

К этому вопросу в училище отнеслись трепетно: например, их собственный мемориал славы органично объединил героев Великой Отечественной войны, участников вооруженной операции в Афганистане и последней войны Донбасса, которая все никак не может закончиться. Теперь с гранитных плит смотрят лица бойцов, судьбы которых разделяют десятилетия…

Сливаются эпохи и на плацу училища, где установлены портреты достойных мужей Отечества — Жукова, Брусилова, Суворова, Кутузова, Ушакова, Румянцева, Петра Первого, Пожарского, Невского. Эти же узнаваемые образы висят и в учебных аудиториях.

Молодежь мы воспитываем в духе и традициях русского офицерства, — рассказывает полковник. — А как иначе, если у нас, наверное, как ни у какой другой нации, есть такое количество достойных исторических примеров защитников Отечества. Нам есть, на кого равняться, есть, у кого учиться.

Считаю, что положительный опыт нужно брать из всех эпох, в том числе и из незаслуженно забытой по инерции советского времени Первой Мировой войны — портрет Брусилова на плацу у нас висит не зря.

Что же лично для меня, как для артиллериста, показательным я считаю подвиг Николая Сиротинина, который в 1941 году из 76-мм орудия уничтожил колонну немецких войск, за что из уважения, по приказу германского главнокомандующего был похоронен с рыцарскими почестями».

Офицеры и педсостав ДонВОКУ и сами учатся вместе со своими курсантами, открывая премудрости военной профессии, поскольку пришли на воинскую службу не по призванию, а по долгу перед своей малой родиной.

Так, тот же Александр Куренков закончил Рижское училище гражданской авиации, работал в «Аэрофлоте», перед началом Русской Весны вместе с товарищами имел собственный бизнес по установке кондиционеров и вентиляционных систем — то есть занимался вполне себе мирным делом. И таких людей в воинской структуре ДНР очень много, если не сказать все.



Курсанты слушают лекцию. Фото автора

Например, у полковника Куренкова, когда он стал начальником артиллерии ДНР и командовал 671 человеком, командиром орудия служил учитель истории с двадцатилетним стажем… Сейчас последний преподает в училище историю Отечества и военную историю.

А вот старшего офицера батареи с позывным «Химик» вражеская пуля не пощадила. Но аккурат за день до смерти он передал своим разработанную им программу, существенно упрощающую процесс математических вычислений при наведении орудий.

Вместе с формулами и ноутбуком. Передал и погиб. А потом по его программе РСЗО ДНР предельно точно отработали по противнику.

И так многие в ДНР вынуждены с нуля, в боевых условиях осваивать премудрости военного ремесла. Хорошо это или плохо — разговор другой. Но у дончан просто не было иного выбора: и по сей день как республика, так и ее столица напоминают осажденный лагерь, и в главном городе ДНР нет ни одного места, до которого не могла бы достать артиллерия и реактивные установки врага.

Поэтому и нормальная вузовская жизнь, и учебный процесс налаживались в Донецком военном училище буквально на ходу. Да так, что внешне оно мало отличается от любого российского — автору этих строк довелось побывать в ряде аналогичных заведений на территории РФ.

Здесь, как и в российских училищах, чистые и сияющие свежей краской плац и корпуса, аккуратные «располаги», где живут курсанты, и учебные аудитории. На стенах актуальная наглядная агитация — Порошенко в виде Гитлера, евроинтегрированный противник в форме а-ля модный западный гей-парад. Собственная цветная газета.



Карикатура на Порошенко. Фото автора

Огромный стадион, где молодежь в форме отрабатывает тактику и учится бросать гранаты. Собственный спортивный зал — гордость другого полковника — ярого поклонника спорта и здорового образа жизни, который искренне удивляется тому, что молодежь приходится загонять на бесплатные спортивные занятия силой. И с лёгкостью толкает ногами на тренажере 250 килограмм…

Вот только следы войны и разрухи, безусловно, еще остаются. Это видно и по «закопчённому» корпусу, который так и не успели восстановить после попаданий, но трудятся над этим.

Это и поросший деревьями клуб, который решено снести, поскольку он доведен до такого состояния, что уже не поддается восстановлению. Это и щербатые стены корпусов, где живут офицеры и курсанты, которые оперативно ремонтируются, но еще есть, над чем работать.

Да и молодежь в форме, которая ходит маршем по аллеям училища, имеет абсолютно иной опыт, нежели их российские сверстники, — многие из них уже знают, что такое война, на своем опыте.

Поэтому, общаясь с прессой, они не называют своих фамилий — у многих остаются родственники на оккупированных ВСУ территориях, да и враг находится совсем близко, всего в каких-то пяти километрах.

В ополчение я пошел, когда мне было 16 лет, — рассказал Царьграду 19-летний Олег «Енот». — Меня долго не хотели брать, но я постоянно крутился рядом, ныл, в итоге смилостивились, взяли в батальон «Восток». Я воевал в Ясиноватой, в районе «Водопада», участвовал в штурме Васильевских дач.

Почему захотел воевать? Меня очень сильно подтолкнули к этому события 2 мая в Одессе, когда сожгли людей в Доме профсоюзов. После этого я понял, что не дам этим людям прийти на свою землю. У меня была очень сильная ненависть к тем, кто напал на наш Донбасс. Потому и пошел в училище».

«Енот» отмечает, что у училища, как у молодой, проходящей становление организации, хватает изъянов, но оно развивается. И прогресс очевиден, даже по сравнению с 2016 годом. И мечтает, став офицером, изменить отношение к армии, чтобы из нее ушло все дурное в виде дедовщины и прочего, а служить снова, как и в советские годы, стало престижно.

Дом однокурсника Олега Влада находится всего в каких-то 60 километрах от Донецка, но там уже стоят ВСУ. И домой он не может попасть уже который год.

До училища я учился в военном лицее, и тогда еще ездил домой, — вспоминает молодой человек в разговоре с Царьградом. — Но меня как-то поймала СБУ, затащили в микроавтобус, тыкали пистолетом, человек говорил, что я — малолетка, потому он меня отпустит сейчас, но если я попадусь ему еще — больше не отпустит. Я и перестал ездить. И там никто толком не знает, что я нахожусь в Донецке».

Несмотря на столь неприятную ситуацию, Влад доволен своим выбором:

«На данный момент училище — это строящаяся организация, здесь очень много огрехов и недоработок, но мы развиваемся, с каждым годом здесь становится все лучше и лучше, преподавательский состав повышает профессионализм, офицерский состав усиливается, развивается система преподавания. Когда мы только пришли сюда, здесь была разруха.

А сейчас аккуратный плац, чистота в подразделениях — это все создано кропотливым трудом. Тут каждый человек вкладывает всего себя в общее дело. Многие разочаровываются, сдаются, а многие остаются.

Преподаватели учатся, как и мы. Я верю, что со временем наше училище станет на один уровень с российскими. Сегодня училище дает мне уверенность в себе, я могу здесь проверить себя, узнать свои силы, не быть маменькиным сынком, который живет за счет родителей, вся радость для которого — это поиграть на компьютере, где-то набухаться или накуриться.

Я знаю, что выйдя отсюда, я смогу и еду себе приготовить, и дом построить, и жену нормальную завести, и ребенка воспитать».



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Сегодня Донецкое высшее общевойсковое командное училище ДНР — это около пяти сотен курсантов. Которых по окончании учебы ждут два диплома: гражданский — управление персоналом, и военный — управление армейскими подразделениями по четырем направлениям: мотострелковые подразделения, танковые подразделения, подразделения разведки и работа с личным составом. Для своих юных лет эти ребята уже умеют многое: стреляют практически из всех видов оружия, могут водить армейский грузовик и БМП.

И многие не понаслышке знают, что такое война. Поэтому рвутся в бой. Но их берегут. Потому что мальчишки, вчерашние дети. И потому, что главные бои Донецкой Народной Республики, как бы не тянули резину в Минске вершители чужих судеб, еще впереди.

Топоров Алексей

Царьград