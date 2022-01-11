Главная » Видео, История, Творчество

Катера “Амур”, 1986

82 0

Рекламный ролик рассказывает о достоинствах новой линейки катеров “Амур” выпускаемых авиационным заводом им. Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

Дальневосточная студия кинохроники, 1986 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IYgJ_IyKus4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 16 мая 2018
«Чёрная переправа» — 75 лет со дня подвига контрразведчика Тихоокеанского флота.
Неизвестная война: 90 лет назад произошел вооруженный конфликт на КВЖД
1954. Мегапроеты И.В. Сталина (закрытые после его смерти)
Зато там есть ЗАТО. Как создавались закрытые города Дальнего Востока

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru